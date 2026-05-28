Taliansky tréner skončil na lavičke Bologne. Spája sa s prestupom do Neapolu

Futbalový tréner Vincenzo Italiano po vzájomnej dohode ukončil svoje takmer dvojročné pôsobenie na lavičke FC Bologna.
Tamojšie médiá ho spájajú s Neapolom, kde sa po odchode Antonia Conteho uvoľnil post hlavného trénera.
Štyridsaťosemročný Italiano bol na lavičke Bologne od júna 2024. Minulý rok triumfoval v Talianskom pohári a dotiahol tím k prvej významnej trofeji od roku 1974.
V nedávno skončenom ročníku obsadila Bologna v Serie A konečné 8. miesto a nepredstaví sa tak v európskej súťaži.
V Európskej lige dokráčali v tejto sezóne zverenci Taliana do štvrťfinále, kde vypadli s neskorším víťazom anglickou Aston Villou.
Italiano je údajne jedným z favoritov na post trénera Neapola, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Nástupcom Conteho by sa okrem neho mohol stať aj Massimiliano Allegri, ktorý v pondelok opustil ďalší taliansky klub AC Miláno.