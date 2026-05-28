Taliansky tréner skončil na lavičke Bologne. Spája sa s prestupom do Neapolu

Vincenzo Italiano. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. máj 2026 o 16:30
Futbalový tréner Vincenzo Italiano po vzájomnej dohode ukončil svoje takmer dvojročné pôsobenie na lavičke FC Bologna.

Tamojšie médiá ho spájajú s Neapolom, kde sa po odchode Antonia Conteho uvoľnil post hlavného trénera.

Štyridsaťosemročný Italiano bol na lavičke Bologne od júna 2024. Minulý rok triumfoval v Talianskom pohári a dotiahol tím k prvej významnej trofeji od roku 1974.

V nedávno skončenom ročníku obsadila Bologna v Serie A konečné 8. miesto a nepredstaví sa tak v európskej súťaži.

V Európskej lige dokráčali v tejto sezóne zverenci Taliana do štvrťfinále, kde vypadli s neskorším víťazom anglickou Aston Villou.

Italiano je údajne jedným z favoritov na post trénera Neapola, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Nástupcom Conteho by sa okrem neho mohol stať aj Massimiliano Allegri, ktorý v pondelok opustil ďalší taliansky klub AC Miláno.

