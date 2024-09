Škaredý, ale dôležitý. „Sviniar“ dal svojmu bývalému klubu kľúčový gól do šatne

Vždy sa rád vraciam do klubov, kde som niečo prežil. V Rimavskej Sobote som zažil svoj štart do profesionálnej kariéry, takže vždy sa sem rád vraciam. Samozrejme, to vždy ovplyvní aj to, ako sa skončí zápas.

Odkedy som späť v Spišskej Novej Vsi, druhýkrát som sa vrátil na tento štadión a druhýkrát som tu vyhral. Sú to teda príjemné spomienky.

Ale aj keď si odmyslíme ten výsledok, vždy sa do Rimavskej teším, pretože som tu zažil asi spolu s Trnavou a s Karvinou tie najlepšie futbalové časy.