Dedina privíta klub z metropoly východu. V zostave má aj dvojnásobného víťaza pohára

BRATISLAVA. Slovnaft Cup je súťaž, v ktorej sa uskutočnia konfrontácie, aké nikde inde nie sú možné. Malé obce privítajú veľkokluby, sú to futbalové sviatky.
V 2. kole zavíta FC Košice do štvrtoligových Kendíc.
Aj v tomto prípade to bude súboj dediny s metropolou, ale trochu iný. Za FK Slovan Kendice totiž nastupuje viacero hráčov, ktorí majú skúsenosti aj s veľkým futbalom.
Majú vo svojich radoch aj dvojnásobného víťaza pohára: Petra Bašistu.
Príprava na Gerlachov
Kendice sú nováčikom IV. ligy VsFZ a po štyroch kolách sú bez straty bodu na čele tabuľky.
Klub za uplynulé dve sezóny postúpil zo šiestej ligy až do štvrtej, kde chce tiež hrať o popredné priečky.
Cez víkend nedali Kendice šancu Medzilaborciam, ktoré rozstrieľali 7:1.
„Odštartovali sme súťaž veľmi dobre, takže sme na pohárový zápas naladení veľmi dobre,“ vravel pre Sportnet tréner Kendíc Stanislav Baran.
V klube pracuje už tretiu sezónu. V minulosti sedem a pol roka pôsobil v reprezentácii do 18 a 19 rokov, najprv ako asistent Petra Poláka a neskôr ako hlavný tréner.
„Náš cieľ je čestne obstáť proti ligistovi. Beriem tento zápas ako prípravu na víkendový zápas v Gerlachove, zameranú na prácu v defenzíve,“ podčiarkol tréner.
Gerlachov je tiež ešte bez prehry, s desiatimi bodmi je na druhom mieste štvrtej ligy Východ.
„V jesennej časti sa chceme držať v horných priečkach a potom sa stanoví jasný cieľ,“ doplnil Baran.
Hráči s ligovou minulosťou
V Kendiciach pôsobí viacero hráčov, ktorí majú skúsenosti z prvej ligy: okrem spomínaného Bašistu sú to Martin Dupkala, Martin Pribula či Pavol Cicman.
Slavomír Kraľovič a Marián Sabolčík zase boli etablovaní treťoligoví hráči, no uprednostnili nižšiu súťaž.
„Skúsení hráči odovzdávajú svoje skúsenosti mladším. Tak by to malo byť v každom klube,“ zdôraznil Baran.
Mužstvo trénuje trikrát do týždňa, ale skúsení hráči majú povinnú účasť len na dvoch tréningoch.
„Tréning v utorok je pre mladšiu a strednú generáciu. Vek jednoducho nezastavíš, ak by som starších hráčov chcel veľmi zaťažiť, tak by v zápase neodovzdali to, čo od nich chcem,“ vysvetľoval tréner.
Do tréningu zapojil aj hráčov dorastu, chodí aj na jeden tréning k mládeži. „Pripravujeme si hráčov do prvého mužstva,“ doplnil.
Výhodou Kendíc je blízkosť Prešova, viacero hráčov tam má robotu, ale aj stabilné klubové zázemie.
„Veľmi dobre funguje spolupráca medzi prezidentom klubu doktorom Dupkalom a starostom Kendíc Igorom Kočiškom,“ vyzdvihol tréner.
Kendice pred rokom privítali v pohári Tatran Prešov a prehrali len 1:2. „Diváci videli veľmi slušný výkon, verím, že to tak bude aj teraz. Chcem dať priestor všetkým hráčom, lebo nie každý deň majú príležitosť hrať s ligovými Košicami,“ vravel Stanislav Baran.
Nech to má náboj do konca
Pre 40-ročného Petra Bašistu to bude veľmi špecifické stretnutie, v Košiciach strávil osem rokov.
„Mali sme pekné výsledky, bola tam dobrá partia. Ale vekom to už človek berie ináč, hoci vnútri nejaké emócie sú,“ uviedol pre Sportnet skúsený obranca.
Trikrát hral vo finále pohára, v sezóne 2003/2004 s Ličartovcami podhľahol Petržalke 0:2.
S Košicami sa mu dvakrát podarilo trofej získať, v sezóne 2008/2009 vyhrali vo finále nad Petržalkou 3:1. V ročníku 2013/2014 zdolali Košičania vo finále bratislavský Slovan 2:1.
„Cesta do finále je strašne dlhá a náročná a potom je tam ešte ten posledný krok, ktorý býva najťažší,“ myslí si obranca Kendíc.
Zo súčasného mužstva a realizačného tímu Košíc pozná Bašista vedúceho mužstva Romana Šimka.
„Mužstvo je komplet prekopané, partia ľudí sa tam obmenila,“ poznamenal.
Teší sa na dobrú atmosféru, vysokú návštevu.
„Pohárové zápasy sú o tom, že aj papierovo slabšie mužstvá sú pre favoritov veľmi nepríjemné, pokiaľ cítia šancu, že výsledok je ešte hrateľný. Budú hrať do konca, pokiaľ je o čo,“ zhrnul esenciu tejto súťaže Bašista.
„Prajem si, aby to malo náboj až do konca, aby to nebolo príliš jednoznačné,“ uzavrel skúsený hráč štvrtoligistu.