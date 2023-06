Čierny scenár Popradu sa naplnil. Čaká ho štvrtá liga, klub príde o akadémiu

Vypadnutie A-tímu do štvrtej ligy zároveň s určitosťou znamená stratu najvyššej dorasteneckej súťaže, čím klub príde o licenciu akadémie .

Čierny scenár v podaní FK Poprad sa naplnil. Osud klubu, ktorý ešte pred štyrmi rokmi atakoval postup do Fortuna ligy, je spečatený už pred záverečným kolom III. ligy Východ.

POPRAD. Ide o zhruba 50-tisícové mesto. Na Slovensku patrí do prvej desiatky. Počet obyvateľov však o úspechu vo futbale nerozhoduje.

Odrátaním troch bodov sme si sami dali gól do vlastnej siete. Zlepšenými výkonmi na konci sme už stratu nestihli dobehnúť,“ smutne skonštatoval.

„Ušiel nám úvod jari, kde sme neuhrali dostatok bodov. Potom to už bolo, aj zhodou nepriaznivých okolností, ťažké dobiehať.

„Samozrejme, nie je to vôbec dobrá správa pre popradský futbal,“ hovorí manažér FK Poprad Roman Pazúr.

Podtatranci uplynulý víkend vyhrali v Kalinove 3:1 a dosiahli ešte len druhý plný bodový zisk v jarnej časti. Bolo im to však málo platné, keďže bodovať dokázali aj ich konkurenti v boji o záchranu.

„Je to smola. Chlapcom sa v posledných štyroch-piatich zápasoch nedá nič vyčítať. Aj vo Fiľakove sme boli lepší, ale dostali sme dva rýchle góly.

Najhoršie na tom je to, že dorast by sa zrejme zachránil, avšak vypadnutím A-tímu do štvrtej ligy prídeme o akadémiu,“ povzdychol si Pazúr.