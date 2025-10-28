Doma neprehrali od októbra minulého roka. Dedine na východe chýba už len tribúna

BRATISLAVA. Väčšina Slovákov pozná Kysak ako dopravný uzol. Obec s približne 1400 obyvateľmi má však aj obstojný futbalový tím.
Futbalisti FK Kysak zimujú na treťom mieste Košicko-gemerskej skupiny VI. ligy VsFZ. Na domácom ihrisku nepoznajú trpkosť prehry už vyše roka.
Gól v pridanom čase
Unikátna séria sa začala 13. októbra minulého roku. Kysak vtedy zdolal silnú Košickú Novú Ves 1:0.
„Po centri Matúša Pankieviča skóroval Richard Jahňák v pridanom čase. To odštartovalo našu neuveriteľnú sériu. Chlapci sa presvedčili, že vedia hrať s každým vyrovnanú partiu,“ vravel tréner Marcel Puškáš.
Do konca sezóny 2024/2025 zaznamenala partia okolo kapitána Filipa Sokola doma ďalších päť výhier a tri remízy.
„Skončili sme na krásnom šiestom mieste, čo bol historický výsledok pre Kysak,“ zdôraznil tréner.
Ďalším pamätným zápasom bol súboj so Sokoľou. „Je to náš rival, iba tri kilometre od nás. Z 1:2 sme otočili na 3:2, víťazný gól dal po krásnej štandardnej situácii Tomáš Bujnovský,“ pripomenul ďalší skvelý moment z minulej sezóny Puškáš. Pri mužstve je tretiu sezónu.
Kysak hrá krajskú súťaž šiesty rok, predtým boli v okresnej súťaži. Do futbalovej histórie sa však obec zapísala aj ako rodisko bývalého československého reprezentanta Antona Urbana.
V budúcnosti ich láka aj pohár
Hlavným sponzorom klubu je obecná samospráva, pomáha aj niekoľko menších sponzorov.
„Veľká vďaka patrí prezidentovi klubu Vladimírovi Kvakovi, pánovi starostovi Ľubošovi Krajniakovi a obecnému zastupiteľstvu . Klub nám aj v skromných pomeroch vytvára výborné podmienky,“ zdôraznil tréner.
Jednou z veľkých ambícií klubu je vybudovanie tribúny. Zatiaľ sú len lavičky okolo ihriska.
„Darí sa nám, máme dobré výsledky a chodí veľa divákov. Verím, že sa nám na budúci rok podarí poriešiť aj tribúnu. Už len tá nám chýba,“ vravel pre Sportnet predseda klubu Vladimír Kvaka.
Práve preto sa v posledných rokoch ani neprihlásili do Slovnaft Cupu. „Mali sa robiť nejaké práce so závlahou na ihrisku, tak sme nechceli zatiaľ do toho ísť. V budúcnosti by sme sa určite chceli prihlásiť aj do pohára. Ideálne by bolo, ak by sme súpera z vyššej súťaže mohli pozrieť už z tribúnky,“ zdôraznil Kvaka.
Brankár zo Španielska
V Kysaku majú široký káder, aktuálne v ňom figuruje viac ako dvadsať hráčov.
Medzi nimi je aj legionár zo Španielska. Mužstvo začiatkom jari 2024 posilnil brankár Vicente Gimenez Fos.
Bývalý mládežnícky reprezentant Španielska v malom futbale pochádza z Valencie, do Kysaku prišiel z Košickej Novej Vsi.
Aktuálne má prácu v Bratislave, kde aj trénuje, ale na víkendy chodí do Kysaku.
„Veľmi nám pomohol, podržal nás v kritických momentoch,“ podčiarkol Puškáš.
Odporučil ho iný brankár, ktorý nemohol prijať ponuku Kysaku. „Hneď v prvom momente sme videli, že je to brankár pre nás. Zapadol aj svojou španielskou mentalitou. My to v Kysaku neberieme ako o život. Vytvárame partiu, kde každý týždeň ohodnotíme hlavne kvalitu guláša,“ poznamenal so smiechom tréner.
Z 1:3 na 4:3
V aktuálnej sezóne má Kysak na domácom trávniku bilanciu päť víťazstiev, jedna remíza. Tá prišla hneď v prvom kole sezóny s TJ Kokšov-Bakša.
„Po tej úvodnej remíze 2:2 sme v ostatných zápasoch potvrdili domácu dominanciu. Môže sa s nami rovnať možno len Real Madrid,“ skonštatoval tréner.
Kysak postupne zdolal Mokrance 4:3, Rozhanovce 3:1, Poproč 1:0, Jasov 5:1 a Čečejovce 2:0.
Šnúru domácich zápasov bez prehry tak natiahli na pätnásť.
„Zápas s Čečejovcami bol jeden z najťažších v tejto sezóne, tamojší tréner, pán Kováč urobil s mužstvom veľkú robotu. Verím, že budú napredovať,“ uznal kvality súpera Puškáš.
Pre predsedu klubu bol zase výnimočný zápas s Mokrancami. Kysak už v tretej minúte prehrával 0:2 a neskôr 1:3, no napokon zvíťazil 4:3. „Práve v týchto zápasoch, keď vám už nikto neverí, sa ukáže sila kolektívu. Chlapci sa držali spolu a nepoložili sa. Je to zásluha celého tímu a trénera Puškáša,“ vyzdvihol Kvaka.
Mladí aj fandia
V klube funguje aj mládež s tromi kategóriami. „Máme viac ako tridsať detí. Je to úspech, lebo predtým sa spájali dediny, a mali sme trochu problém s hráčmi. Pred dvoma rokmi sme však urobili nábor a odvtedy stále máme viac a viac detí,“ poznamenal predseda klubu.
Mladí hráči sú zároveň aj fanúšikmi áčka. „Veľká vďaka patrí aj našim junior fanúšikom, na čele s Antoniom Mattom. Nedávno oslávil desiate narodeniny. V tejto sezóne nevynechal jediný zápas, ani doma, ani vonku,“ vyzdvihol tréner Puškáš.
„Chceme, aby naši mládežníci mali nejaké vzory do budúcna a možno sa presadili aj vo vyšších súťažiach,“ doplnil kouč.