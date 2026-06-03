Taká súťaž nebola asi nikde na svete, vravel po postupe tréner mužstva z východu

Počas celej sezóny neprehrali, z možných 78 bodov stratili iba desať. Predsa boli až do konca pod tlakom.
Futbalisti FK Humenné si matematicky zabezpečili postup do druhej ligy až v poslednom kole III. ligy Východ a spravili to vo veľkom štýle: výhrou 8:0 nad Sabinovom.
Klub sa tak vracia do druhej najvyššej súťaže po roku.
Do osláv sa cez videohovor zapojil dokonca aj brazílsky reprezentant Casemiro, ktorý je dobrým kamarátom hráča Humenného Mateusa Oliveiru.
Kľúčové remízy so Spišskou
Humenné malo na čele konečnej tabuľky trojbodový náskok pred Spišskou Novou Vsou.
„Asi je to jediná súťaž na svete, kde mužstvo stratí iba desať bodov a stále je pod tlakom do konca 26. kola. Patrí obrovská vďaka klubu a hráčom. Chcem pogratulovať aj Spišskej Novej Vsi, že nás do konca mordovala. Vďaka bohu sme postúpili,“ vravel pre Sportnet tréner Miroslav Nemec.
Nie je jednoduché vrátiť sa hneď po zostupe do vyššej súťaže. Mnohým klubom sa to nepodarí a zaseknú sa v nižších ligách na dlhšie obdobie. Humenné kráčalo treťou ligou suverénne.
„S hráčmi sme vytvorili určitú chémiu, ktorá fungovala už aj na konci druhej ligy, ale nepodarilo sa nám to zachrániť,“ poznamenal Nemec.
Po vlaňajšom zostupe mal jedinú podmienku, aby zostal pri mužstve: aby káder zostal pokope. S tým súhlasilo aj vedenie klubu.
„Mužstvo bolo veľmi silné, charakter hráčov bol obrovský. Od začiatku bolo jasné, že chceme postúpiť,“ zdôrazňoval tréner.
Humenné od začiatku napĺňalo očakávania favorita.
Začalo tromi víťazstvami po sebe a v štvrtom kole remizovalo doma so silnou Spišskou Novou Vsou.
„Z 0:3 sme dokázali vyrovnať na 3:3 a ešte sme mali v závere šancu na víťazný gól. Po tomto zápase som veril tomuto družstvu ešte viac,“ vravel Nemec.
Vzájomný zápas dvoch špičkových tímov priniesol deľbu bodov aj v jarnej časti, tentoraz s výsledkom 2:2.
Mašina na góly
V závere sezóny Humenné už valcovalo. V posledných piatich zápasoch strelilo 31 gólov, čo je viac ako tretina celkového počtu strelených gólov mužstva (88).
„Vtedy to už bolo v našej réžii. Už som prestával mať obavy, už to bola jedna skvelá jazda od všetkých v klube,“ podčiarkol Nemec.
Najlepším strelcom mužstva a zároveň celej súťaže bol Oleg Vyšnevsky z Ukrajiny, ktorý dal 22 gólov. Erik Streňo prispel k úspechu 14 gólmi.
V zime prebehla zmena vo vedení klubu. Dlhoročného predsedu správnej rady Oskara Balogáča vymenil Peter Holota.
„Nové vedenie sa automaticky zaradilo do tej mašiny. Trochu sa navýšil rozpočet, dostali sme možnosti doniesť hráčov, čo sme využili. Po doplnení kádra sme boli oveľa silnejší,“ vravel tréner.
Vonku bol každý zápas ťažký
„Obrovská vďaka patrí mestu, bývalému prezidentovi klubu pánovi Balogáčovi a novému šéfovi pánovi Holotovi a samozrejme hráčom a realizačnému tímu. Naozaj to nebolo jednoduché, ale o to to bolo krajšie,“ poznamenal tréner.
„Je to zadosťučinenie. Zobral som to na seba tým, že som ostal v Humennom. Vyhrať akúkoľvek súťaž nie je jednoduché a ja som ostal s jediným cieľom: a tým bol postup. Zodpovednosť bola na mne,“ podčiarkol Nemec.
Do Humenného prišiel v marci minulého roka z Bánovej, ktorá v minulom ročníku pred reorganizáciou hrala v skupine Západ III. ligy.
„Teraz som spoznal aj mužstvá na východe a musím povedať, že vonku bol každý jeden zápas veľmi ťažký,“ skonštatoval.
Doma však stratilo Humenné body len so Spišskou Novou Vsou.
V druhej lige budú v budúcom ročníku pôsobiť dve mužstvá z východného Slovenska: exligista Tatran Prešov a Humenné. „Škoda, že vypadla Slávia TU Košice a tak sa okruh východniarov zúžil,“ vravel Nemec.
Letná príprava sa začína 15. júna. „Vieme, že nás opustia starší hráči Lukáš Horváth a Janko Dzurík, ktorým ďakujeme za služby. Určite budeme chcieť doplniť káder a chceme byť ambiciózny tím druhej ligy,“ uzavrel tréner Humenného.