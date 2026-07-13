Pre rodné mesto chce odvádzať maximum. Opora klubu ponuky z vyššej ligy odmieta

Lipany sú mestečko s niečo vyše 6 400 obyvateľmi v okrese Sabinov v Prešovskom kraji.
Futbal sa tu rekreačne začal hrávať už v roku 1925, organizovanú podobu však získal až neskôr.
Prvý klub niesol názov ŠK Lipany. V priebehu rokov sa jeho názov viackrát menil, až vznikol dnešný ŠK Odeva Lipany.
V novodobej histórii klub pravidelne pôsobí v tretej lige, pričom v rokoch 2005, 2016 a 2018 si zahral aj druhú najvyššiu súťaž. Z Lipian pochádzajú aj známi prvoligoví futbalisti Štefan Varga, Ľubomír Jacko, Štefan Jacko a bývalý reprezentant Stanislav Varga.
Jednou z opôr ŠK Odeva Lipany je 29-ročný obranca Mário Jacko. S futbalom začínal vo svojom rodnom meste. Neskôr pôsobil v Spišskej Novej Vsi a v Bardejove, kde hrával najprv za prvoligový dorast a následne aj za druholigové A-mužstvo.
V roku 2018 prestúpil do Pohronia, ktorému pomohol k postupu do najvyššej súťaže. V nej si však napokon nezahral a po roku sa vrátil domov. Odvtedy opäť oblieka dres Odevy Lipany.
Svojimi výkonmi sa už viackrát dostal do najlepšej jedenástky súťaže. Inak tomu nebolo ani po skončení ročníka 2025/2026.
„Vo vnútri človeka to vždy poteší, keď sa dostane do tejto ankety. Cítim úprimnú vďaku za každý jeden hlas, ktorý som dostal.
Pre mňa je však tímový úspech dôležitejší ako individuálne ocenenia a oveľa viac sa pozerám práve naň,“ hodnotí Mário Jacko svoju nomináciu medzi najlepších hráčov súťaže.
Uplynulý rok bol pre neho úspešný nielen na futbalových trávnikoch, ale aj v osobnom živote. Okrem futbalu sa stihol oženiť a úspešne ukončiť vysokoškolské štúdium.
Príčiny svojho futbalového napredovania vidí jednoznačne : „Hlavným dôvodom je určite naše mužstvo, partia chalanov a trénerov. Všetci vždy ťaháme za jeden povraz. Nech by tam bol ktokoľvek, som rád, že tam svieti znak ŠK Odeva Lipany.“
O kvalitného futbalistu je prirodzene záujem aj z klubov pôsobiacich vo vyšších súťažiach. Mário Jacko však zatiaľ zmenu dresu neplánuje:
„Zopár ponúk prišlo, ale momentálne je moja budúcnosť spojená s Lipanmi. Sústredím sa na to, aby som pre rodné mesto odvádzal športové maximum. Vyhovuje mi to aj z pracovného hľadiska.“
S uplynulou sezónou je spokojný aj z pohľadu klubových výsledkov:
„V minulom ročníku sme zaostali za medailovými pozíciami iba o bod. To nás síce mrzí, ale zároveň môžeme byť s výsledkom spokojní. Myslím si, že sme odohrali kvalitnú sezónu a ukázali svoju silu.
Do novej sezóny ideme s cieľom pohybovať sa opäť v prvej polovici tabuľky. Bude to náročné, ale ak zostane mužstvo pokope, budeme nepríjemným súperom pre každého.“
Na vavrínoch však v Lipanoch zaspať nechcú, a preto sa už naplno pripravujú na nový súťažný ročník.
„Letná príprava sa začala 29. júna. Máme niekoľko hráčov, ktorí prišli na skúšku, a zatiaľ sa ukazujú vo veľmi dobrom svetle. Ako som už spomínal, dôležité bude udržať mužstvo pokope a vhodne ho doplniť.
Potom to môže byť zaujímavé. Nechcem predpovedať, ako bude vyzerať nadchádzajúca sezóna. Dnes to môže byť tak, zajtra inak.
Nie som poverčivý, ale pozerám sa na to s rešpektom. Spokojní budeme, ak si udržíme náš herný štandard a budeme sa pohybovať v hornej časti ligovej tabuľky," dodal.