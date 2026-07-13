Do bojov o pohárovú trofej sa zapojí rekordných počet klubov. Finále opäť v metropole východu

Presne 307 klubov je na štarte 58. ročníka futbalového Slovnaft Cupu. Aj po kontrole administratívnych náležitostí platí, že premiérovo v histórii sú ich viac ako tri stovky. V rámci Slovenského pohára absolvujú dovedna 308 zápasov.
Ten záverečný bude 1. mája 2027 hostiť Košická futbalová aréna. Finále sa vráti do metropoly východu po troch rokoch.
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) schválil toto dejisko na svojom zasadnutí 24. júna.
Popularita a príťažlivosť Slovenského pohára stále rastie. A dá sa to vyjadriť aj číselne. Predchádzajúce účastnícke maximum malo hodnotu 292 prihlásených klubov v sezóne 2025/26.
Teraz ich teda je o 15 viac. Pred ostatným ročníkom bolo rekordom 281 klubov z edície 2023/24. Sezóna 2024/25 ich prilákala 260, potom krivka zamierila strmo nahor.
Predkolo ponúkne porciu 77 zápasov. Úradným hracím termínom je sobota 25. júla a nedeľa 26. júla 2026. Už na utorok 14. júla je však naplánovaný zápas TJ Kopčany – ŠFK Štefanov (18:00).
Nasledovať budú 1. kolo (1./2. augusta 2026), 2. kolo (19. augusta 2026), 3. kolo (2. septembra 2026), 4. kolo (14. októbra 2026), 5. kolo (4. novembra 2026), štvrťfinále (10. marca 2027), semifinále (systém „doma – vonku“ 7. a 21. apríla 2027) a napokon trofejový duel tradične na Sviatok práce.
Predkolo aj prvé tri kolá sú na regionálnom princípe a v agende príslušných zväzov (pričom rozdelenie na východ a západ sa netýka klubov Niké ligy).
Zobrazený „pavúk“ vo verejne prístupnej oficiálnej databáze je zhora nadol reálny, čiže indikujúci možných súperov pre prípad postupu.
Potom počnúc 1/16-finálovým 4. kolom až po semifinále vrátane vždy bude nasledovať opätovný žreb.
S výnimkou odvety semifinále a potom finále sa hrá bez predĺženia (v ňom je povolené striedanie ďalšieho /šiesteho/ hráča).
Znamená to, že pri nerozhodnom výsledku po riadnom hracom čase od predkola až po štvrťfinále vrátane ihneď nasleduje rozstrel zo značky pokutového kopu.
Postupujúci z predkola (bude ich 77 zo 154) sa pridajú k 127 klubom, ktoré do súťaže vstúpia v 1. kole.
Znamená to spolu 204 mužstiev. Z nich sa 102 prebojuje do 2. kola k 26 nasadeným tímom: prvoligistom a druholigistom bez B-tímov ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina.
O prienik do 3. kola sa teda bude uchádzať 128 účastníkov. Následne sa každým ďalším štádiom zredukuje počet na polovičný.
Na úvod vždy priťahuje najväčšiu pozornosť šanca pre amatérske kluby zmerať si sily s tými najetablovanejšími na domácej scéne.
Práve takéto konštelácie, udalosti a príbehy tvoria esenciu pohára v jesennej časti, kalendárne už počnúc prázdninovým obdobím. Obhajca trofeje MŠK Žilina bude v 2. kole čeliť niekomu z tria TJ Divina (VI. liga), ŠK Belá (V.), TJ Novoť (VI.).
Najúspešnejší klub v histórii tejto súťaže ŠK Slovan Bratislava (okrúhlych 10 triumfov v ére samostatnosti SR) vie, že na začiatok – rovnako ako predvlani (5:0 proti AC Nitra pred 5213 divákmi) – pocestuje do blízkosti Zoboru.
„Belasých“ s Yayom Tourém na lavičke vyzve niekto z kvarteta FK Veľký Cetín (VI.), TJ Slovan Nitra-Chrenová (VI.), ŠK Veľké Zálužie (VI.) a ŠK Báb (V.).
Slovanisti minulý rok v Trsticiach v 2. kole proti tamojšiemu piatoligistovi priebežne senzačne mali manko 0:2. Zvládli však obrat na 4:2.
Víťaz 58. ročníka SC sa stane držiteľom putovného pohára. Okrem toho získa do trvalého vlastníctva pohár od SFZ a finančnú odmenu 50.000 eur.
Zdolaného finalistu „uteší“ takisto pohár venovaný zväzom do trvalého vlastníctva a k nemu prémia 20.000 eur. Neúspešní semifinalisti získajú po 5.000 eur.
Dobyvateľ pohára má po udelení licencie pre štart v klubových súťažiach mužov pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) právo reprezentovať Slovensko v Európskej lige UEFA 2027/28. Informoval oficiálny web súťaže slovnaftcup.sk.