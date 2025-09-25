VIDEO: S dorastencami trápili Trenčín. Chcelo to penalty, vravel tréner štvrtoligistu

DUBNICA. Keď sa v pohárovej súťaži Slovnaft Cup stretnú tímy zo štvrtej a prvej ligy, rozdiel musí byť viditeľný.
Vo väčšine prípadov končia tieto zápasy vysokým víťazstvom favorita. Sú však aj prípady, kedy to tak nie je.
Reprezentovali najlepším spôsobom
Veľmi dobrý zápas odohrali futbalisti Dubnice, ktorí na svojom trávniku trápili AS Trenčín.
„Rozhodne sa nemáme za čo hanbiť. Štvrtoligový futbal sme reprezentovali tým najlepším spôsobom,“ pre Sportnet vravel po zápase tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.
Účastník Niké ligy sa exportne rýchlo ujal vedenia, keď sa už v 1. minúte presadil hlavou legionár Rayan Elie Quattara Guibero.
Po tomto momente sa zdalo, že to bude jasná záležitosť AS, ktorý v minulom kole vyhral v piatoligovej Kanianke vysoko 9:0. Opak bol však pravdou.
Amatéri, ktorí popri futbale pracujú, sa profesionálov nezľakli a v ostatnom priebehu prvého dejstva sa hral vyrovnaný futbal.
Akoby rýchly gól Trenčanom ublížil a do hry sa viac a viac dostávala Dubnica.
„Škoda, že sme v prvom polčase nevyužili vietor. Mali sme viac strieľať na bránu, možno by tam niečo padlo,“ dodal.
Gól z vlastnej polovice
V úvode druhého dejstva prišiel pre domácich šok. Rozohrávku zachytil hosťujúci Tadeáš Hájovský, ktorý bombou spoza polovice prekvapil domáceho brankára Juraja Vavrúša a bolo 0:2.
„Jednalo sa o zlé postavenie gólmana. Kto by však povedal, že hráč hostí zachytí loptu a takto to trafí. Aj takéto góly však padajú.
Dobré je, že sa chalani nezľakli a napriek tomu neskladali zbrane,“ uviedol Bútora.
VIDEO: Trenčín strieľa gól z vlastnej polovice
Dubničania boli za svoju snahu odmenení v 55. minúte, keď slabý dôraz v obrane Trenčína využil striedajúci Lukáš Púček – 1:2.
„Góly na začiatku polčasov nás pribrzdili a potom to už bolo ťažké. Pred chalanmi však musím dať klobúk dole, že ich to nepoložilo a naďalej bojovali. A zaslúžený gól prišiel,“ uviedol.
Hrali aj dorastenci
Dubnica nastúpila s tromi dorastencami, no i tak trápila veľkého favorita.
V závere to na trávniku nevyzeralo, že hrá tím zo štvrtej najvyššej súťaže proti zástupcovi Niké ligy.
Domáci si vypracovali viacero dobrých šancí a vyrovnanie bolo na spadnutie.
Favorit však najtesnejšie víťazstvo 2:1 ubránil a postupuje do štvrtého kola.
„Hoci hráme v nižšej súťaži, chceli sme dosiahnuť lepší výsledok, dostať duel aspoň do rozstrelu. Poviem to tak, chcelo to penalty.
V závere sme na to mali šance, preto sme trochu sklamaní.
I tak sa však nemáme za čo hanbiť, chýbalo nám trošku šťastia v zakončení a prekvapenie mohlo byť na svete,“ uviedol.
S trénermi Trenčína sa po zápase lodivod Dubnice nerozprával, podľa neho však boli z priebehu prekvapení. Čakali, že duel bude mať iný priebeh.
„Na mladších chalanoch sa mi zdalo, že majú trému, ktorá im zväzovala nohy. Hneď na začiatku prišla pre nich tvrdá rana v podobe inkasovaného gólu, preto som rád, že sa nezľakli. Bola to pre nich veľká škola.
Teraz je to však za nami a už sa sústredíme na ďalší ligový zápas s Piešťanmi, ktorý chceme vyhrať,“ vyhlásil.
Chcú sa vrátiť
Klub z Považia pôsobí aktuálne v štvrtej lige Západ, v ktorej je na treťom mieste za Bolerázom a Nitrou. Do FK Spartak vstúpil nedávno nový investor, preto v klube veria v návrat medzi slovenskú elitu.
„Čo sa týka materiálneho zabezpečenia a iných vecí, na futbal máme vytvorené prvoligové podmienky.
Aj preto robíme všetko preto, aby sa dubnický futbal vrátil do vyšších súťaží. Je to úloha, na ktorej pracujeme s našim trénerským štábom a je to pre nás veľká výzva.
Aktuálne ideme dobrým smerom, preto musíme len vytrvať,“ tvrdí.
Vyrastali tam reprezentanti
V Dubnici vyrastali bývalí reprezentanti ako Dušan Perniš, Erik Grendel, Lukáš Tesák a mnohí ďalší.
Ako tvrdí skúsený tréner, vyhrať akúkoľvek súťaž nie je jednoduché. Najmä, keď v nej pôsobí viacero kvalitných tímov.
„V štvrtej lige na západe hrá množstvo hráčov, ktorí majú ligové skúsenosti.
Na druhej strane si však myslím, že mužstvo nerobia len mená, ale aj kolektív. Som rád, že v Dubnici máme dobrú partiu, ktorá môže byť základom úspechu. Nečaká nás jednoduchá cesta, ale budeme sa snažiť a pracovať na maximum,“ uzavrel tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.
20 rokov od zápasu s Newcastle
Je to presne 20 rokov, čo Dubnica v 3. kole Intertoto Cupu vzdorovala slávnemu Newcastlu United. S tímom z Premier League prehrala 1:3 a 0:2.
„Pamätám si, ako som motivoval mužstvo. Pre nás všetkých to boli veľké chvíle a dodnes som hrdý, že sme nesklamali. Doma aj vonku sme predviedli kvalitný výkon, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Pre nás všetkých to bol zážitok na celý život a do histórie dubnického futbalu sa tieto zápasy zapísali zlatými písmenami,“ pred časom pre Sportnet spomínal vtedajší tréner Dubnice Ľuboš Nosický.
Úvodné stretnutie v Dubnici sa hralo pred 6 200 divákmi. Za Dubnicu sa presadil Lukáš Tesák, za hostí to boli Michael Chopra, James Milner a Alan Shearer.
„V zápase sme mali dosť šancí, ale súper ukázal svoje kvality. Nezastaviteľný bol najmä legendárny Alan Shearer, ktorý nám dal v dvojzápase dokopy tri góly, dvakrát sa potom trafil doma.
Výsledok však nebol až tak dôležitý, ako divácky záujem. Doma bolo vypredané a v Anglicku sledovalo zápas vyše 25-tisíc divákov, čo bol pre nás mimoriadny zážitok. V stretnutiach sme ukázali, že futbal hrať vieme, takže pocity sme mali veľmi dobré.
Dodnes som hrdý, že fanúšikovia v Dubnici mohli na vlastné oči vidieť hráčov ako Alan Shearer, ktorý v celosvetovom meradle znamenali veľmi veľa,“ dodal.