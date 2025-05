VIDEO: Pred 20 rokmi trápili Newcastle. Bývalá bašta dnes bojuje o postup zo štvrtej ligy

ZTS Dubnica - Newcastle United 1:3 (1:2)

Góly: 42. L. Tesák - 4. Chopra, 6. Shearer, 70. Milner, bez ŽK, rozhodovali: Alon Yefet - Nisan Davidi, Yosef Benisty (všetci Izr.), 6200 divákov

Dubnica: D. Perniš - Pleva, R. Novák, Švestka, Zimen - Kopačka - Ižvolt (69. Grendel), Kiška (79. Bruško), Držík (85. M. Filo ml.), L. Tesák - M. Adam

Newcastle: Harper - Taylor, Boumsong, Elliott, Babayaro - Milner, Butt, Faye, N´zogbia - Chopra (58. Brittain), Shearer

Povedali po zápase:

Ľuboš Nosický (tréner Dubnice): "Po nešťastnom vstupe do zápasu mi bolo chlapcov ľúto. Vo futbale sa však stávajú aj takéto veci. Ofsajd je len vtedy, keď ho odmávajú a odpískajú rozhodcovia. Výsledok je jediné, čo ma mrzí. Chcel by som svoj tím pochváliť za snahu zvrátiť nepriaznivý stav a ukázať divákom pekný futbal. V druhom polčase sme mali veľa streleckých pokusov, žiaľ my sme gól nedali, Newcastle po našej chybe áno."

Graeme Souness (tréner Newcastlu): "Som šťastný, že sme vyhrali a nikto z mojich hráčov sa nezranil. Veľmi nám pomohli dva rýchle góly, ktoré nám dodali potrebné sebavedomie. Náš výkon nebol úplne optimálny, lebo pred dnešným duelom sme trénovali iba dva týždne. Predpokladám, že v odvete budem mať k dispozícii aj niektorých ďalších stabilných členov kádra."



Marián Zimen (kapitán a stredopoliar Dubnice): "Taký zlý úvod sme nečakali. Proti mužstvám ako Newcastle sa už potom výsledok otáča veľmi ťažko. Aj napriek dvojgólovému manku sme stále chceli hrať futbal a pokúsiť sa s výsledkom niečo urobiť. Žiaľ, namiesto vyrovnávajúceho gólu sme inkasovali."



Peter Kiška (stredopoliar Dubnice): "Som smutný. Predviedli sme dobrý výkon a takýto výsledok sme si nezaslúžili. Newcastle podľa mňa nehral nič mimoriadne, čakali sme od neho viac. Dostali sme zbytočné góly, my sme naopak z tlaku v druhom polčase nevyťažili nič. Mali sme šance, ale triafali sme len do brankára."



Róbert Novák (obranca Dubnice): "Podľa mňa bol súboj s tureckým Ankarasporom ťažší ako ten dnešný. Proti Newcastlu sme však za každú chybu zaplatili gólom. V tom sa prejavila sila a skúsenosti súpera. Aj za nepriaznivého stavu sme si verili, povzbudzovali sa a snažili sa hrať smerom dopredu. Myslím si, že sme fanúšikom predviedli pekný futbal. Musíme sa poučiť a v Newcastli sa maximálne koncentrovať na každú situáciu. Shearer sa bráni veľmi ťažko, nevyniká mimoriadnou rýchlosťou, ale dokáže si veľmi dobre zakryť loptu a je takmer nemožné odstaviť ho od nej."

Newcastle United - ZTS Dubnica 2:0 (0:0)

Góly: 71. a 90.+ Shearer, bez ŽK, rozhodovali: Kircher - Voss, Kempter (všetci Nem.), 25 135 divákov

Newcastle: Given - Carr, Boumsong, Taylor, Babayaro - Jenas (46. Chopra, 58. Brittain), Faye, Bowyer - Milner, N´Zogbia - Shearer

Dubnica: D. Perniš - Pleva, R. Novák, Švestka, Zimen - Kopačka (82. Škultéty) - Ižvolt, Kiška (68. Augustíni), Držík, L. Tesák - M. Adam (86. Švikruha)

Povedali po zápase:

Peter Gergely (športový riaditeľ Dubnice a asistent trénera): "Sme trochu sklamaní z výsledku, lebo s favoritom sme odohrali celkom vyrovnanú partiu. Naši chlapci sa veľmi dobre vyrovnali so skutočnosťou, že prvýkrát hrali pred takou diváckou kulisou. Atmosféra na štadióne bola vynikajúca, domáci priaznivci videli, že aj my vieme hrať futbal a počas celého zápasu sa bavili. Okrem silnej päťminútovky v prvom polčase nás Newcastle pod väčší tlak nedostal. Práve v čase, keď bola hra vyrovnaná, nám domáci dali gól. Shearer sa dnes dvakrát presadil hlavou. Ťažko však môžeme našim obrancom niečo vyčítať, je to mimoriadne skúsený útočník a v osobných súbojoch ho ťažko odstaviť od lopty. Celkovo sme s naším účinkovaním v Intertoto Cup-e veľmi spokojní. Verím, že nadobudnuté skúsenosti zužitkujeme už v Corgoň lige a aj v prípade ďalšej účasti v európskych pohárových súťažiach."

Ľuboš Nosický (tréner Dubnice): "Duel mal dobrú úroveň, o ktorú sa kombinačnou hrou zaslúžili obe mužstvá. Nám sa darilo kombinovať v strede poľa. Osobne ma veľmi teší, že sme sa nesústredili len na defenzívu, ale hrali sme aj aktívne smerom dopredu. Vo finálnej fáze sa prejavil rozdiel v kvalite a skúsenostiach. Newcastle je veľké mužstvo a také dokáže rozhodovať zápasy zásluhou jednej štandardnej situácie, čo potvrdil Shearer. My sme v snahe vyrovnať otvorili obranu a domáci v závere pridali aj druhý gól. My sme v zakončení doplatili na slabší dôraz a neskúsenosť. Celé mužstvo však podalo kompaktný výkon, s ktorým som spokojný."

Martin Švestka (obranca Dubnice): "Celý dvojdňový pobyt v Anglicku bol pre nás skvelou skúsenosťou. Odvetu sme zvládli lepšie ako domáce stretnutie. Mrzí ma, že sme v Newcastli nedali gól. Stav bol dlho vyrovnaný a aj my sme mali jednu veľkú šancu po nacvičenom signále, z ktorej sme mali skórovať. Domáci nás potrestali, opäť sa potvrdilo, že špičkové mužstvá využijú z minima maximum. Shearer dal krásny gól, je to výborný útočník. Do každého súboja ide naplno ako buldog, hrá na hranici faulu, ale nie zákerne. Dokáže údery prijať i rozdať. Celkovo však vo mne prevládajú pozitívne pocity. V Dubnici som 2,5 roka a konečne sme postupom do 3. kola Intertoto Cup-u dosiahli výrazný úspech. S novým trénerom sa nám spolupracuje veľmi dobre a verím, že sa to prejaví aj v budúcnosti."

Graeme Souness (tréner Newcastlu): "V odvete sme sa trochu trápili. Naším cieľom bolo dať rýchly gól, čo sa nám nepodarilo. Museli sme hrať trpezlivo, aby sme náhodou neinkasovali a napokon sa to vyplatilo. Hodnotiť treba oba zápasy spoločne. Celkové skóre hovorí 5:1 v náš prospech, čo je výborný výsledok. Najmä keď beriem do úvahy fakt, že po dovolenkách trénujeme len dva týždne."