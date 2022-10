U lídra by brali aj bod, vyhrali 7:1. Hostia: Je to šok. Domáci: Bolí to

Čaňa pritom vstupovala do zápasu so sériou siedmich výhier a začínalo to pripomínať jej spanilú jazdu z vlaňajšej sezóny, kedy vyhrala 25 zápasov v rade.

„Ako človeka, ktorý má rád futbal a neustále ním žije, ma to veľmi bolí. Je to doslova ponižujúce. Najlepším liekom bude vyhrať ďalší zápas,“ ťažko hľadal slová tréner Čane Roman Jurko, ktorý si bol na ďalší deň vyvetrať hlavu prechádzkou v lese a zbieraním húb.

„A keď sme v 12. minúte prehrávali 0:3, bolo to K.O., z ktorého sme sa nedokázali zodvihnúť celý duel. Mal sme šance, ktorými sme sa mohli vrátiť do zápasu, ale gól z hry by sme asi nedali ani do rána,“ poznamenal.

Ako hráč už zrejme skončil