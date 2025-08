Hrozil im zostup z piateho miesta. Vyhli sa mu a čoskoro budú aj v televízii

BRATISLAVA. Futbalisti FC Žolík Malacky majú za sebou rušné leto. V uplynulej sezóne obsadili v III. lige Západ piate miesto, no dlho nevedeli, či naozaj môžu pokračovať v tretej najvyššej súťaži.

Jedna z nich bola pre postupujúci tím z IV. ligy BFZ, ďalšia pre B-tím Petržalky a tak z trojice aktuálnych treťoligistov Inter, Rača, Malacky by mal najhorší vypadnúť, hoci aj z piateho miesta…

Nakoniec sa však Malacky zachránili vďaka tomu, že tretí tím tabuľky, Inter Bratislava bol zaradený do druhej ligy po tom, čo víťaz súťaže, ŠKF Sereď neposlal načas prihlášku a nesplnil tak podmienky na účasť vo vyššej súťaži.

Na trénerskom poste sa udiala zmena. Marian Tóth a Karol Dvoran odišli do Dunajskej Lužnej, Malacky v novej sezóne povedie dvojica Ladislav Libuša a Pavol Michalovič.

„Do poslednej chvíle sme nevedeli, či budeme hrať tretiu alebo štvrtú ligu. To nás dostávalo do neistoty, hráči sa obzerali po iných kluboch. Po definitívnom rozhodnutí sme začali intenzívne pracovať,“ povedal pre Sportnet funkcionár klubu František Hlavatý.

38-ročný Michalovič naberal trénerské skúsenosti v Malackách v pozícii asistenta trénera, ako hlavný tréner pôsobil pri mužstvách nižších súťaži. Pôsobil aj ako hlavný tréner pri reprezentácii v halovom futbale na olympijských hrách mládeže v roku 2018 v Argentíne.

55-ročný Libuša pracoval ako tréner väčšinou v Česku, naposledy bol asistentom trénera FK Třinec. V Malackách sa venuje aj mládeži.

Súper zrušil generálku

Malacky mali pre vzniknutú situáciu naplánované iba tri prípravné zápasy, napokon sa z nich uskutočnil iba jeden.

„Prvé stretnutie so Slováckom sme zrušili, lebo ešte sme nevedeli, ako to bude s nami vyzerať. Odohrali sme zápas v maďarskom Mosonmagyaróvári, ktorý sme prehrali 0:4, ale do 80. minúty sme prehrávali iba 0:2 a dali sme príležitosť všetkým hráčom,“ uviedol Hlavatý.