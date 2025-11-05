VIDEO: Druholigista v závere dusil favorita. Tvrdé jadro skandovalo meno trénera hostí

BRATISLAVA. Zo šesťnásťfinále Slovnaft Cupu ostávajú odohrať už len dva zápasy a zatiaľ sa medzi najlepších 16 tímov prebojovali všetky tímy z najvyššej súťaže.
Túto sériu neprerušila ani Dunajská Streda, ktorá vyhrala na pôde FC Petržalka 2:0.
V osemfinále privíta DAC na Žitnom ostrove Zemplín Michalovce.
Domáci v závere tlačili
V 9. minúte sa zdalo, že to bude pre tretí tím Niké ligy povinná jazda. Po centri Modesteho poslal hostí hlavou do vedenia Ammar Ramadan.
V polovici prvého polčasu ohrozil domáceho brankára aj Gagua, ďalšie šance Dunajskej Stredy však neprichádzali.
VIDEO: Prvý gól hostí v zápase Petržalka - Dunajská Streda
Na druhej strane chcel prekvapiť brankára strelou z diaľky Viktor Sliacky a Jan-Christoph Bartels mal čo robiť, aby loptu vytlačil nad brvno.
Petržalka sa spoliehala aj na štandardné situácie, ktoré väčšinou zahrával Lukáš Gašparovič. V 55. minúte po jeho rohu hlavičkoval z ideálnej pozície nad Vladimír Bajtoš.
To „pravé pohárové“ prišlo v poslednej štvrťhodinke. Druholigista stále cítil šancu na vyrovnanie.
V 77. minúte chytil strelu Dávida Bordáča brankár. O dve minúty neskôr predviedla Petržalka ukážkovú akciu, Matěj Slouk získal loptu, prihral Sliackemu na kraji, ten dával loptu pod seba, kde nabiehal Christian Bačinský, no strela bola tečovaná a bol z toho nakoniec len roh.
Ešte aj v pridanom čase mala Petržalka možnosť na vyrovnanie, po centri Sliackeho netrafil loptu ideálne Miloš Kapur. Pri poslednom rohu išiel hore aj brankár Pavel Halouska, ale k lopte sa nedostal.
Naopak, z rýchleho protiútoku dal gól do prázdnej brány Sande Rachid Barro a spečatil víťazstvo Dunajskej Stredy.
VIDEO: Záver zápasu Petržalka - Dunajská Streda a druhý gól hostí
Výnimočný návrat
„Dali sme rýchly gól, ale nepridali sme druhý. Domáci trochu ožili, cítili šancu. Čakal som, že trošku viac podržíme loptu. Chcelo to druhý gól, ten neprišiel a potom to takto býva. Ale postúpili sme a už sa pozeráme dopredu,“ vravel po zápase tréner DAC Branislav Fodrek.
Po skončení zápasu tvrdé jadro domáceho fanklubu skandovalo jeho meno.
Fodrek strávil v Petržalke takmer šesť rokov, získal s ňou dva tituly, raz vyhral pohár a zahral si skupinovú fázu Ligy majstrov.
„Klamal by som, ak by som tvrdil, že to nebolo pre mňa výnimočné. Niečo som tu prežil a spomienky tu navždy budú. Prišiel som však ako tréner súpera a všetku energiu som smeroval na naše mužstvo,“ zdôraznil Fodrek.
Reakcia domácich fanúšikov ho potešila. „Som rád, že na mňa nezabudli, patrí im veľká vďaka,“ doplnil.
Hrdý na svoje mužstvo
Na tie časy nezabudol ani záložník Petržalky Lukáš Gašparovič. „Ako malý chlapec som chodieval pozerať na zápasy, ešte na starý štadión pri Dunaji. Cítim k Braňovi Fodrekovi veľký rešpekt. Gratulujem im k postupu a som hrdý na svoje mužstvo,“ vravel sympaticky hráč domácich.
„Vedeli sme, že hráme s kvalitným súperom, ktorý má výborných hráčov na každej pozícii. Škoda, že sme dostali rýchly gól, neboli sme v tom momente nejako zoradení. Stále sme však verili, že nejakú šancu premeníme,“ zhodnotil zápas Gašparovič.
V závere stretnutia vytvorila Petržalka tlak, vypracovala si aj nejaké šance, ale vytúžený gól neprišiel.
„Možno sme to mali trochu zjednodušiť, dostávať lopty viac do šestnástky, tým, že sme to prestriedali a mali sme aj vyšších hráčov. Nakoniec došli tam tie centre, boli tam dobré momenty, mali sme aj tutovku,“ povzdychol si Gašparovič.
Bude to motivácia
Asistent trénera domácich Peter Mazan tiež vyzdvihol výkon svojho mužstva.
„Vedeli sme, že Dunajská Streda má veľkú kvalitu, snažili sme sa hrať trochu zozadu. Nemali nejaké veľké šance, ale prešiel jeden center a prehrávali sme 0:1. V druhom polčase sme niečo zmenili, dostali sme tam aj druhého vysokého útočníka,“ zhodnotil stretnutie.
„Začali sme tlačiť a posledných pätnásť minút bolo o tom, či vyrovnáme, alebo dostaneme druhý gól. Žiaľ, dostali sme druhý gól, ale určite sa nemáme za čo hanbiť. Pre nás je dôležitejšia liga, pokračujeme ďalej,“ skonštatoval.
Petržalka sa aktuálne nachádza na 7. mieste druhej ligy a do konca jesennej časti sa ešte stretne s Považskou Bystricou a rezervou Slovana.
Dobrý pohárový výkon bude povzbudením aj do ligovej súťaže. „Bude to motivácia, lebo druhý polčas bol vyrovnaný. Chalani zistili, že môžeme hrať aj proti ligovému mančaftu,“ vyzdvihol Mazan.