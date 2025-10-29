V súboji východniarov štvrtoligista zaskočil favorita. Po prestávke mu však už nestačili sily

BARDEJOV. Východniarsky súboj 4. kola Slovnaft Cupu výsledkovo dopadol podľa očakávaní. Účastník najvyššej súťaže Zemplín Michalovce zvíťazil v Bardejove 3:1.
V niektorých úsekoch hry však mal líder IV. ligy Východ navrch a po prvom polčase mohol vyhrávať.
Chytali sa za hlavu
Bardejov v ligovej súťaži neinkasoval šesť zápasov po sebe, v súboji s ligistom však čisté konto neudržal dlho. Už v 5. minúte sa presadil Luka Lemishko.
"Dobre sme vstúpili do zápasu, ale potom prišlo uvoľnenie alebo zľahčenie situácie. Súper prebral zápas do svojich rúk," uznal tréner Zemplína Anton Šoltis.
Domáci dobre kombinovali a celkom jednoducho sa dostávali do pokutového územia súpera. Viackrát hrozili prízemnými centrami z krajov.
Najväčšiu šancu mali domáci približne v polovici polčasu, keď Godefroy Toube ustál súboj s obrancom a išiel sám na brankára. Ten nedokázal loptu vyraziť, ale výrazne ju spomalil a tesne pred bránou nabiehajúci hráč domácich namieril do brvna.
Takmer 700 fanúšikov, ktorí si v pracovný deň aj napriek skorému začiatku našli cestu na štadión, sa chytalo za hlavu.
V 44. minúte sa však Bardejov dočkal zaslúženého vyrovnania, po rohovom kopu hlavičkoval presne Godefroy Toube.
"Pýtali sme si ten gól," skonštatoval tréner Michaloviec.
"Súper bol agresívny, ťažký terén im vyhovoval, my sme nedokázali zmeniť prístup v hlavách," doplnil.
Bol to tvrdý boj
V prestávke padli v kabíne hostí aj ostrejšie slová. V druhom polčase sa už Bardejovčania nedostávali tak ľahko pred bránu súpera.
Naopak, v 58. minúte ostal sám v šestnástke kapitán Zemplína Stanislav Danko a technickou strelou poslal hostí do vedenia.
Na posledných desať minút sa ešte Bardejov skúsil vyhecovať k náporu, ale ich sny o vyrovnaní sa rozplynuli v prvej minúte pridaného času, kedy strelu Kaia Martina Brosnana nešťastne tečoval do vlastnej brány Róbert Makeľ.
"Bol to tvrdý boj, súper sa nedal ľahko, ale ideme ďalej," vyhlásil Šoltis.
V osemfinále čaká jeho tím víťaz stretnutia Petržalka - Dunajská Streda.
Nestratili sa
"Nechceli sme predať kožu lacno," zdôraznil domáci tréner Vladimír Palša.
"Prvý polčas bol v našom podaní veľmi slušný, možno sme aj trochu zaskočili súpera. Škoda, že sme nešli do druhého polčasu s naším vedením, možno by to vyzeralo inak," doplnil.
Bardejov v pohári postupne vyradil Gaboltov, Vranov nad Topľou a Dvorníky-Včeláre. Ak by postúpil aj cez Michalovce, stále by živil šancu na Move Trophy, najlepší tím z regionálnych súťaží.
V hre sú ešte dvaja štvrtoligisti, AFC Nitra a Trenčianske Stankovce, pričom Nitra už postúpila do osemfinále, kým Trenčianske Stankovce ešte čaká zápas 4. kola so Slovanom Bratislava.
"Škoda, lebo sezóna vo štvrtej lige sa nám už skončila a chceli sme si ju trochu predĺžiť. Chlapci si mohli vyskúšať, čo je prvá liga a nestratili sa," zdôraznil tréner Bardejova.
"Ťažký terén, ťažký zápas. Prvý polčas však bol neskutočný z našej strany, pokojne mohlo byť 3:1," vravel aj domáci krídelník Dávid Zamborský.
"V druhom polčase, žiaľ, odišli sily," doplnil.
Potvrdil, že Bardejov chcel potrápiť favorita a v kútiku duše pomýšľal aj na postup. "Bol by to malý sen. Ale cítili sme rozdiel, že hrať s prvoligistom je silovo náročnejšie, hra je rýchlejšia. Museli sme sa prispôsobiť, aby sme im stíhali a boli čo najbližšie k nim," uviedol domáci hráč.
Jar bude náročnejšia
Partizán by sa chcel rýchlo vrátiť do tretej ligy a zatiaľ to vyzerá viac než sľubne, keďže zimuje na prvom mieste IV. ligy Východ. Pred druhou Čaňou má štvorbodový náskok.
"Začiatok sezóny bol turbulentný, museli sme káder doplniť aj so skúsenejšími hráčmi," vravel Palša.
Jeho mužstvo z 13 zápasov 10 vyhralo, dvakrát remizovalo a raz prehralo.
"Myslím si, že sme v každom zápase ukázali našu kvalitu. Sme si však vedomí, že jarná časť bude ešte náročnejšia," uviedol tréner Bardejova.