Korupčný škandál v slovenskom tenise. Tréner a bývalý hráč dostal tvrdý trest

Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) suspendovala slovenského trénera a bývalého hráča Igora Zelenaya za porušenie tenisových pravidiel proti korupcii. V stredu to oznámila na svojej oficiálnej stránke.
Štyridsaťtriročný Zelenay prijal deväťmesačný dištanc a pokutu 5-tisíc dolárov za porušenie pravidiel o divokých kartách.
Slovák sa mal pokúšať kúpiť divokú kartu v mene hráča, ktorého trénuje. Päťnásobný finalista turnajov ATP vo štvorhre sa proti rozhodnutiu neodvolal.
Zelenayov dištanc vyprší koncom januára 2027. Dovtedy nemôže hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych podujatiach organizovaných alebo schválených ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnajmi alebo akoukoľvek národnou asociáciou.