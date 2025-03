Posledný musel, prvý chcel. Po brvnách híkali tribúny, úžasný fanklub gól nevidel

NITRA, IMEĽ. Dva a poltisícový Imeľ prichádzal v sobotu do svojho krajského mesta v pozícii nového lídra štvrtej ligy a s šesťzápasovou visačkou víťazstiev v sérii pri skóre 16:2 si jeho hráči pod Pribinovým hradom užívali už predzápasovú rozcvičku. Posledná Nitra v ouvertúre odvetnej časti doma iba remizovala s Lednickými Rovňami (1:1) a k jedinému jesennému víťazstvu potrebovala – pred tretím kolom v silnom Bolerázi – bezpodmienečne zvíťaziť, aby sa priblížila k predposledným Leviciam.

Súperov delilo priepastných dvadsaťpäť bodov, no kým hostí v zime opustil skúsený Rudolf Gál a prišiel iba 19-ročný Tibor Németh zo šiestoligových Nesvád a pod Zoborom nemohli nastúpiť pre chrípku dvaja hráči základnej zostavy Dávid Straňák a Adrián Boros a pre trest legionár Wilson Castillo, FC Nitra kúpil v zime až devätnásť posíl a po prvom jarnom kole prišiel ešte aj 20-ročný odchovanec Slovana Bratislava Artur Záhon, ktorý na jeseň hosťoval v štvrtoligovej Novej Dedinke z BFZ.

Keď hrá prvý s posledným, zvyčajne o príťažlivý šláger kola nejde, lenže jarná Nitra nastupovala s vymeneným mančaftom hnaným nitrianskymi Trogármi 1909, na adresu ktorých kouč Igor Slezák po prvom jarnom majstráku povedal: „Skvelému fanklubu sme zostali dlžní, no aj jeho trpezlivosť môže mať svoje hranice.“ Aj preto bolo stretnutie FC Nitra – TJ Imeľ jednoznačne najväčším magnetom 18. kola Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy HUMMEL na západnom Slovensku. Druhé Gabčíkovo hralo totiž doma s dvanástymi Piešťanmi a po bezgólovej deľbe opäť nezabralo doma naplno, štvrtý Boleráz zvíťazil 2:0 v jedenástej Šoporni, akurát súboj tretej Paty v piatej Dubnici nad Váhom sľuboval vyrovnanosť a extra náboj, v ktorom nakoniec zvíťazili domáci (2:0). Škoda len, že v Nitre sa v rovnakom čase hralo aj šiestoligové mestské derby Slovan Nitra-Chrenová – FK Nitra (1:0) a že nadupaný suverén šiestej ligy Stred AC Nitra si bol - tiež v sobotu - pre šestnáste víťazstvo v 16. kole v neďalekých Kolíňanoch (0:4).

Návšteva 429 divákov pod nitrianskym hradom však bola i tak najvyššia v najvyššej regionálnej súťaži, pričom ozdobou krajského derby bol ligový výkon nitrianskeho fanklubu v kotli. Prvý u posledného V stretnutí prvého s posledným sa nečakala hra mačky s myšou, no zimné posily v modro-bielom a hlavne povinnosť bodovať naplno, velili zachraňujúcemu sa FC Nitra hrať od úvodných minút na víťazstvo.

Nitrianski Trogári 1909 vytvorili duelu FC Nitra – TJ Imeľ skvelú kulisu. (Autor: Marián Dragúň)

Zohratý vedúci Imeľ zvykne hrať „naslepo“, tribúny preto prvé minúty iba neisto čakali, či južania z okresu Komárno potvrdia povesť kombinačného mančaftu s najlepším skóre v súťaži (35:18). V sviatočný deň všetkých žien boli žlto-červení hostia v úvode uvoľnenejší, no kapitán domácich Frederik Domasta zavelil rýchlo do útoku a štvrtoligové futbalové predstavenie - v parádnej kulise – mohlo začať.

Kto dá prvý jarný gól? Rozhodujúca bitka sa odohrávala v strede poľa, kde okolo najlepšieho strelca súťaže, 14-gólového Imeľčana Tomáša Oršolíka pracovali ako včeličky ukrajinské dvojičky Denys a Danylo Papukovci a olej do ohňa pridávala aj druhá bratská dvojica – Zsolt a Bálint Bekeovci z Komárna. Domáci hrali ako o život a hoci im stále chýba najmä strelec, solídna návšteva videla dobrý štvrtoligový futbal.

FC Nitra - TJ Imeľ 0:0 (0:0) Diváci: 430 Nitra: Chudý - Grác, Cayola, Dunda, Barborík, Januška, Domasta, Nemčok, Mikeš, Sombat, Štrauch (Mokoš, Záhon, Schmidt, Janek). Tréner Igor Slezák Imeľ: Balogh - Zs. Beke, Bacigál, Varga, Darázs, De. Papuk, Oršolík, Da. Papuk, Fekete, Kis, B. Beke (Csontos, Czibor). Tréner Roman Zima

Hneď v 2. minúte sa dostal k zakončeniu z päťky vysokánsky stopér domácich Cayola, ktorého slabá hlavička však nemohla skúseného Balogha zaskočiť. Ten si poradil aj s výpadom Štraucha, ktorého ideálne vysunul Sombat, ale skóre sa nemenilo ani po prieniku Mikeša cez Kisa. Nitranov hnali za gólom neúnavní „ultras“, no druhý nájazd Štraucha z pravej strany skončil iba na bočnej sieti. Domáci sa nešetrili, boli oveľa dôraznejší a súbojovejší, lenže Imeľčanov lopta vzadu poslúchala a v zákrytoch takticky čakali na chybu súpera. Keď Balogh zlikvidoval v 33. minúte aj čistú šancu Janušku, Trogári 1909 nezačal pískať, ale vytiahli novučičké jednoručné bielo-modré zástavy. V prvoligovej kulise zabránil gólu do šatne ligovou kĺzačkou v pokutovom území Kolumbijčan Cayola, ktorý loptu čisto vypichol na roh unikajúcemu Imeľčanovi B. Bekeovi.

Skúsený líder súťaže - aj v oklieštenej zostave - väčšinou kontroloval priebeh hry, a keď si jeho top kanonier Oršolík postavil loptu dva metre za šestnástku, brankár Chudý bol na špičkách. Loptu však zastavil múr a v záverečnom tlaku domácich najskôr hlavička Cayola skončila v náručí rozchytaného Balogha, no v samom závere bol muž zápasu dvakrát už prekonaný - zakaždým ho však zachránilo brvno. Najskôr híkali tribúny po zdravej strele Nemčoka v 78. minúte a vzápätí aj po hlavičke Sombata spoza malého vápna. Posledná Nitra tak na prvého jarného strelca stále iba čaká. Neľahký štvrtoligový zápas rozhodca s prehľadom zvládol. Slezákov tím bude víťaziť Posledná Nitra doma iba remizovala aj v druhom zápase odvetnej časti. Hlavný tréner Igor Slezák chce svoj tím - najmä mladých hráčov – chrániť pred prehnaným mediálnym tlakom a vyslovene odmieta ísť s bubnom na zajace. Keď však vlani FC Nitra pre vyhlásený konkurz ani nehral a ešte túto jeseň sa oň snáď nikto z futbalového prostredia poriadne ani nezaujímal a 116-ročný klub mieril stále nižšie, bola to cesta do záhuby.

Igor Slezák poskladal majiteľovi Pavlovi Ondrišovi v zime silné mužstvo, v zápase proti lídrovi chýbalo k trom bodom a dvom gólovým angličákom ani nie päť centimetrov na opečiatkovaných brvnách brány, do ktorej dal kedysi Dušan Borko proti Dukle Praha hetrik. V sobotu snáď chýbalo iba ešte väčšie vystupňovanie záverečného tlaku, kouč hostí Zima však mal Nitru naštudovanú. „Áno, pred týždňom som na zápase Nitra – Lednické Rovne bol osobne,“ potvrdil Sportnetu. Nitrička sa však bude mať v neľahkej jari o čo oprieť, v bráne má vynikajúceho Denisa Chudého, v strede obrany nekompromisného Kolumbijčana Cayolu, ktorý sa však bude musieť pri niektorých zákrokoch krotiť, neúnavným motorom mužstva je Frederik Domasta, akurát treba ešte doladiť väčšiu variabilitu v hornej tretine ihriska a hlavne - nájsť už konečne strelca prvého jarného gólu. Inak, podľa nášho zdroja, by mohol jeden ofenzívny Afričan vybehnúť už najbližšiu sobotu v Bolerázi, za ktorý chytá bývalý slovenský reprezentant Ľuboš Kamenár, ktorý sa práve v Imeli na jeseň zoznámil s nenápadným krajným obrancom Márkom Darázsom, ktorý ho doslova prepálil po exportnej bombe z priameho kopu spoza šestnástky a rozhodol tak o cennom víťazstve 1:0.

Mentálne nastavenie nitrianskeho mužstva vyzerá byť - pri pohľade zvonku - ako veľmi dobré a psychicky odolní boli v sobotu aj lídri oboch rivalov Frederik Domasta a Tomáš Oršolík, ktorí ešte pred štyrmi rokmi hrali vedľa seba za Imeľ a ktorým sme dali po bezgólovej deľbe slovo. Domasta: Trogári nás držia „Proti lídrovi súťaže sme išli od začiatku za tromi bodmi, no ani v druhom jarnom kole sme nedokázali premeniť jedinú z vytvorených šancí,“ zhrnul to podstatné 26-ročný kapitán FC Nitra Frederik Domasta, ktorý hnal svoj tím z postu defenzívneho stredného záložníka. „Hostia hrali stiahnutí, pred ich šestnástkou bola hra stále viac prehustenejšia, a hoci sme sa snažili lopty prestrkovať do šancí, ani jednu sme nedotiahli.“ Čo teda chýbalo k trom bodom najviac, zisťujeme. „Snáď ešte väčšia dravosť pri šanciach v pokutovom území. Hlavu však určite nevešiame, naopak, ideme ďalej za svojim cieľom.“ Už túto sobotu však idú Nitrania do kvalitného Bolerázu, za ktorý hrá aj trnavská exligová enkláva. „Boleráz hrá o postup a jeho hráči musia znášať tiež istý tlak, my sa však pozeráme na seba a na naše úlohy.“

Kapitán a skutočný vodcovský typ nezabudol poďakovať fanklubu, ktorý dal zápasu futbalovú hodnotu. „Trogári nám dodávajú energiu, sme šťastní, že chodia na naše zápasy a patrí im veľké poďakovanie.“ Na nevídane dlhej pozápasovej ďakovačke to nevyzeralo, že by to mali Trogári po dvoch domácich stratách zabaliť. „Jarná časť sezóny bude ešte dlhá, ja môžem za mužstvo sľúbiť, že urobíme všetko preto, aby sme fanúšikov a celú Nitru potešili už aj víťazstvami, ktoré nás dovedú k hlavnému cieľu.“

Kapitán FC Nitra Frederik Domasta pri dlhej ďakovačke hneď veda brankára Denisa Chudého. (Autor: Marián Dragúň)

Šláger proti Imeľu bol pre Domastu pikantný aj preto, že za dedinu v okrese Komárno pred časom hrával. „Napríklad s Tomášom Oršolíkom som hral v zálohe a pred zápasom sme sa trochu aj podpichovali, samozrejme, iba v dobrom. V Imeli mi zostalo veľa kamarátov.“ Žiadaný futbalový pracant bol ešte na jeseň kapitánom treťoligových Veľkých Ludiniec, jeho prestup však vyvolal vo vedení uznávaného treťoligistu emócie. „Poviem úplne otvorene, z Veľkých Ludiniec sa mi odchádzalo veľmi ťažko. Nakoniec však zavážilo, že som chcel pomôcť svojmu mestu a klubu v ktorom som začal hrať futbal. Myslím si, že ma pochopili aj hráči Ludiniec, ktorým budem vždy držať palce,“ zneli úprimne slová Frederika Domastu.

Chodiaci strelec so zlatou ľavačkou Líder kabíny a zastupujúci kapitán TJ Imeľ Tomáš Oršolík bol s bodom spod Zobora spokojný. „V danej situácii má pre nás cenu zlata. V mužstve nám totiž narobila problémy chrípka, pre ktorú nemohlo nastúpiť niekoľko hráčov, dvaja hrali nedoliečení a Wilson nemohol hrať pre trest za potýčku s protihráčom v poslednom jesennom kole. Aj preto sme sa dnes nedostali k našej typickej ofenzívnej, kombinačnej hre, ktorú nám kvalitný súper nedovolil rozvinúť a bod sme viac-menej iba vydreli a vybojovali,“ povedal tesne po šlágri kola v mixzóne 14-gólový najlepší strelec celej súťaže, ktorý kopal v prvom jarnom kole na horúcej pôde jesenného majstra v Gabčíkove, kde tretí Imeľ šokoval senzačným víťazstvom 3:1, až tri pokutové kopy. Otázku, prečo nepremenil svojou vykopanou ľavačkou pri Vodnom diele všetky tri, sme si nemohli odpustiť. „Brankár Ollári ma mal prečítaného a prvú mi vytlačil mimo bránu, nerozhodilo ma to však. Aj na druhú a tretiu som si veril a s istotou premenil,“ smial sa rodený Imeľčan, ktorý ponuky iných klubov pravidelne odmietal. Pred tromi rokmi nešiel napríklad ani do okresného Komárna, vraj doma sa cíti najlepšie, navyše, v tejto sezóne ide žlto-červeným karta a dobré výsledky si so spoluhráčmi užíva. „Ja potrebujem hrať napríklad na dobrom trávniku, doma máme vynikajúci, určite o niečo lepší, ako je teraz ten v Nitre. Novú trávu už máme aj na tréningovom ihrisku, ktoré prešlo nedávno dokonca pasportizáciou.“

Ktovie, ak by mu po poslednom jesennom kole zavolal niekto od nového majiteľa FC Nitra Pavla Ondriša, že Nitra hľadá osvedčeného strelca... Uvažuje prvý Imeľ nad postupom do tretej ligy, pýtame sa ďalej. „Skôr nie, my napríklad nemáme skoro žiadne zimné posily, postupové ambície môžu mať Gabčíkovo či Boleráz, teraz sa začalo hovoriť o Dubnici nad Váhom, ktorú máme už najbližšiu nedeľu doma.“ Skapl ďalšieho ašpiranta na postup by bol lákavý, ak sa Romanovi Zimovi uzdravia do nedele všetci absentujúci hráči, Dubničania asi zistia, kam to vlani vypadli. Na svojom „anglickom“ trávniku môžu totiž Oršolík a spol. roztočiť - opäť raz - pred svojimi vášnivými fanúšikmi veľký kolotoč.

Najlepší strelec štvrtej ligy Tomáš Oršolík (v popredí vpravo) označil bod z Nitry ako zlatý. (Autor: Marián Dragúň)

„Verím, že áno, Dubnici nedáme určite nič zadarmo,“ hovoril otvorene cenený kanonier s veľkým prehľadom v hre, ktorého sme rozosmiali ešte raz, veď v niektorých fázach zápasu sa po ihrisku akoby iba prechádza. „Nech to nevyznie zle, ale možno aj to svedčí o istej veľkosti futbalistu,“ zakončil 34-rpčný líder vedúceho mužstva štvrtej ligy, ktorý hrá aj futsalovú extraligu za Nové Zámky, ktorých je nielen kapitánom, ale aj najlepším strelcom. Pripomenieme, že v úvode sezóny remizoval Imeľ v spomínanej Dubnici 3:3 a tréner Zima vtedy pripisoval rýchly gól domáceho extreťoligistu tomuto: „Kým sa moji hráči na veľkom štadióne s atletickou dráhou rozkukali, už sme prehrávali 1:0.“ Lenže po hodine hry práve Oršolík dvomi zlepenými gólmi otočil na 1:2 a po infarktovom závere sa nakoniec pri Váhu body delili (3:3).

Mimochodom, v sobotu udržal útočníkov Nitry na uzde stredný obranca s dobrou rozohrávkou, 35-ročný rodák z Imeľa Tomáš Bacigál, ktorý strávil štyri roky v prvoligových dorastoch FC Nitra a ktorý je aj hrajúcim asistentom trénera. Imeľ si teda po víkendovom kole udržal dvojbodový náskok na čele, kým strata poslednej Nitry sa zvýšila na šesť bodov, pretože predposledné Levice zdolali doma - už pod Jozefom Pavlíkom – Gbely 2:0, zatiaľ čo Vráble doma remizovali s Trenčianskymi Stankovcami 3:3 a o stupienok klesli. Tabuľka IV. ligy ZsFZ