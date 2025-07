Malý klub má vďaka Hanckovi zavlažovanie. Peniaze z Atlética investuje do mládeže a fotovoltiky

Jeho prvý tréner bol otec. Prvé futbalové kroky urobil slovenský reprezentant Dávid Hancko v malej obci Kamenec pod Vtáčnikom. Rodnú dedinku z hornej Nitry pravidelne navštevuje a stretáva sa s miestnymi futbalistami. Po jeho prestupe do španielskeho Atlética Madrid pribudnú do rozpočtu rodného klubu tisíce. Vďaka výchovnému.

Viac v rozhovore pre Sportnet vysvetlil prezident TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom MICHAL NECHALA.

Váš odchovanec Dávid Hancko prestúpil do španielskeho klubu Atlético Madrid za 30 miliónov eur plus bonusy. Podľa pravidiel UEFA by ste tak za výchovné, tzv. solidarity payments, mali zinkasovať vyše 80-tisíc eur (80 850 eur). Čo to pre malý klub ako Kamenec pod Vtáčnikom znamená?

Všetky kluby, v ktorých Dávid pôsobil od 12 do 23 rokov, si medzi seba rozdelia päť percent z prestupovej sumy. V minulosti sme už isté sumy dostali, takže v tom nie sme nováčik. I keď teraz by tá suma mala byť markantne vyššia. Funguje to tak, že by sa nám mali ozvať z klubu, do ktorého prestúpil. Ten by nás mal informovať o sume, ktorá nám prináleží. Suma, ktorá chodí v médiách a na sociálnych sieťach nikdy nie je presná. Ale je približná.

Zatiaľ nás z Atlética nikto nekontaktoval, takže neviem presne povedať, aká cifra to bude. Rátam však, že sa ozvú v najbližších dňoch. Funguje to tak, že sa vystaví splátkový kalendár a peniaze sú vyplácané postupne, ten proces trvá približne tri, štyri mesiace. Aspoň také máme skúsenosti z minulosti, kedy nás kontaktovali Fiorentina, Sparta Praha či Feyenoord Rotterdam. Z tohto hľadiska sú pravidlá UEFA dobre nastavené. Očakávame, že nás Atlético kontaktuje, ale zatiaľ sa neradujeme.

Výchovné za Dávida Hancka Celková suma: 1 500 225 eur

1 500 225 eur Kamenec pod Vtáčnikom: 80 850 eur

80 850 eur FC Baník Prievidza: 341 775 eur

341 775 eur MŠK Žilina: 702 750 eur

702 750 eur Fiorentina: 162 750 eur

162 750 eur Sparta Praha: 212 100 eur (percentá z predaja)

Na čo spomínané finančné prostriedky využijete? Snažíme sa futbal robiť udržateľne. Takáto finančná injekcia by nám samozrejme pomohla, najmä čo sa týka mládeže. Peniaze by sme investovali do trénerov žiakov a družstiev. Aby sme ich rozvíjali, pretože od mládeže sa odvíja celý klub. Keď budeme mať kvalitných žiakov, dorast, stabilizujeme aj kvalitný tím mužov. Prezradíte čiastky, ktoré ste za Dávida Hancka dostali v minulosti? Spolu to bolo približne 30-tisíc eur, všetko máme vo výročných správach. Peniaze sme investovali do trénerov, infraštruktúry a kúpili sme za ne pomôcky a dresy. Vďaka týmto peniazom a aj vďaka obci sme vybudovali zavlažovacie systémy na hlavnom aj tréningovom ihrisku, čo je naše veľké plus.

Ak by bola aktuálna suma za prestup do Atlética tak zaujímavá, uvažovali by sme o investícii do fotovoltického systému, pretože tieto závlahy idú aj 12 hodín denne, čo je takisto finančne náročné. Takto by sme znížili spotrebu energie na štadióne. Tiež v klube uvažujeme o zateplení budovy, o tom však bude musieť rozhodnúť výbor.

Hráči a funkcionári Kamenca pod Vtáčnikom pravidelne navštevujú zápasy Dávida Hancka. (Autor: archív - Michal Nechala)

A čo umelé osvetlenie? To máme na tréningovom ihrisku, ale o hlavnom sme zatiaľ neuvažovali. Áno, bolo by to možné, ale je to otázka na výbor. Akým spôsobom finančné prostriedky využijeme. Ako som však hovoril, pre nás je dôležitá mládež, preto finančné prostriedky neminieme hneď. Ale investujeme ich do udržania detí, pretože dnes je v regióne boj o každého hráča. Aj vďaka Dávidovi sme v Kamenci vytvorili výborné podmienky na hranie futbalu, okrem spomínaných ihrísk máme telocvičňu, čím sa môže pochváliť len málo dedín. Aj preto verím, že sa o budúcnosť futbalu v našej obci nemusíme obávať.

Váš odchovanec mal najskôr za 33 miliónov prestúpiť do saudskoarabského Al-Nassr, no prestup nečakane stroskotal. Neobávali ste sa, že namiesto osemdesiatich tisíc nedostanete nakoniec nič? Boli sme sklamaní, ale tak sme to nevnímali. Skôr nám bolo Dávida ľúto, že išiel na zraz a odrazu mu niekto povie, že s ním nerátajú. Príde mi to absolútne neprofesionálne. A ešte na tak vysokej úrovni? Kde sa jednalo o čiastku 33 miliónov eur? Príde mi to absolútne nezvyčajné, no v rámci Al-Nassr to vraj nebolo prvý raz. Všetko zlé je však na niečo dobré a všetko sa pre niečo deje. Teší ma, že Dávid ide do La Ligy, čo je kvalitnejšia súťaž a pre nás fanúšikov aj dostupnejšia. Bol som však prekvapený, ako rýchlo sa to upieklo. Už tam mal ísť minulý rok, kedy sa kluby nedohodli. Asi bolo niečo rozpracované, preto tie jednania boli veľmi rýchle. Už teraz sa teším, ako sa na Dávida pôjdeme do Madridu pozrieť. Do Al-Nassr mal ísť za 33 miliónov a do Atlética ide „len“ za 30 miliónov, takže aj suma pre Kamenec bude nižšia. Veľa záleží od bonusov, či sa naplnia a tak. Bude to niečo podobné, ale to nie je podstatné. Hlavne, aby sa Dávidovi darilo a bol zdravý.

Aký je rozpočet vášho klubu na jednu sezónu? Aké dlhé obdobie vám táto suma vykryje? Niektorí ľudia absolútne nemajú predstavu, čo stojí futbal a myslia si, že sme „zahojení“ na dvadsať rokov. Všetko sa odvíja od toho, koľko máte mládežníckych družstiev a ako ďaleko cestujete. V našom prípade sa suma za jeden súťažný ročník pohybuje v rozmedzí od 30 do 40-tisíc eur. Takže, ak to mám nadnesene povedať, keby sme nezháňali sponzorov a nepomáhala by nám obec, suma za Dávida by nám stačila možno na dve a pol sezóny.

Robiť dnes futbal nie je lacná záležitosť. Okrem cestovných nákladov sú tu poplatky na rozhodcov, poplatky zväzom, energie, starostlivosť o trávnik, tréneri, a tak ďalej. Aj preto však aktívne vyhľadávame partnerov a snažíme sa, aby chod klubu nestál na jednom sponzorovi. Na čo ešte spomínanú sumu za Hancka využijete? Futbal v Kamenci pod Vtáčnikom podporuje obec a všetci vieme, že peniaze samosprávam chýbajú. Ani obec nie je bezodná studňa, takže jej budeme môcť pomôcť. Aj preto sme hrdí, že sa nám podarilo vychovať hráča ako je Dávid. To sa vám podarí, nieže raz za 30 rokov, ale možno raz za život. Do takých klubov to dotiahne len hŕstka najlepších. Dávid odmalička na tom makal, futbal bol pre neho prvoradý. Hoci sa mu nevyhli zranenia, mal dvakrát zlomenú nohu, dokázal to zvládnuť. A už dnes môžeme povedať, že dosiahol veľké veci.

Spomínate si na neho, keď ešte hral za Kamenec? Ja som vtedy nastupoval za mužov, takže si na to veľmi dobre pamätám. Bol taký drobnejší, menší chalan. Ale technicky bol na tom veľmi dobre, bolo vidieť, že futbal ho neuveriteľne baví. Koniec koncov, jeho otec bol futbalista, ktorý ho viedol k futbalu odmalička. Tvrdou prácou a zanietením dosiahol, čo dosiahol.

Veľa sa hovorilo aj o jeho prestupe do Liverpoolu. Neľutujete, že nešiel do slávneho anglického klubu? Ako fanúšik Liverpoolu som si to prial. Futbal je ale tvrdý biznis a nie všetko sa podarí. Aj toto je však obrovský úspech. Nech bude hrať kdekoľvek na svete, my sme na nášho rodáka nesmierne hrdí. V Kamenci stále žijú jeho rodičia, s ktorými sa pravidelne stretávame, navštevujú náš každoročný ples. Prajeme si len to najlepšie.

Navštevuje Dávid vaše zápasy? Nie som si istý, či bol na zápase alebo tréningu. Ale s našimi futbalistami sa pravidelne stretáva, naposledy tu bol koncom mája. Udržiava kontakt s rodnou obcou a priateľmi, čo je skvelé. Dávidovi všetci držíme palce a veríme, že kým pôjde na futbalový dôchodok, zahrá si aspoň pár zápasov aj v Kamenci pod Vtáčnikom.

Kamenec pod Vtáčnikom postúpil v uplynulej sezóne do siedmej ligy. (Autor: archív - Michal Nechala)

V uplynulej sezóne postúpil Kamenec do siedmej ligy. Vďaka čomu sa vám to podarilo? Postúpiť sme chceli už minulý rok, ale v súboji s Ráztočnom sme neuspeli. A nevyšiel nám koniec sezóny. Možno sme chceli až veľmi a na hráčov sme vytvorili prílišný tlak. Neviem... Tento rok bol preto iný. Na postup sme netlačili a nechávali sme tomu voľný priebeh. Dôležité bolo, že sme sa doplnili kvalitnými hráčmi a vytvorili sme silný kolektív. Vďaka naším fanúšikom sme hrali výborný futbal a tešíme sa z krásneho úspechu.