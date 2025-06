Nováčik čaká na prvom tréningu päť posíl, na derby zápasy zase plný dom

JELKA. Na to, že dunajskostredsko-galantskú šiestu ligu Juh HUMMEL ZsFZ hrá už niekoľko sezón až nepekne málo mužstiev, z ktorých všetky dokonca ani nedohrajú, v posledných troch ročníkoch z nej postúpil zakaždým víťaz ako bič, ktorý vo vyššej súťaži útočným futbalom i výsledkami príjemne prekvapil.

Štvortisícová futbalová dedina z okresu Galanta sa v predchádzajúcich dvoch sezónach pritom nedostala ani do Top štyri súťaže, po príchode mladučkého trénera sa však začali diať veci a uvoľniť cestu museli aj najväčší favoriti na postup.

Aj túto sezónu južnej šiestej ligy začalo iba jedenásť tímov, z ktorých, navyše, Čierny Brod v zime odstúpil, no víťazný FC Jelka mnohí už teraz pasujú do role nového čierneho koňa piatej ligy Juhovýchod.

Odchovanec Interu Bratislava hral tretiu ligu v rodnom Senci za Karola Brezíka, po príchode do Jelky - od dorastu SFM Senec - špeciálne požiadavky na posily do dlhodobo budovaného mužstva žiadne nemal.

Očakávania okolia som však jednoznačne vnímal. Dnes som naozaj šťastný, že ľudí ohromne zapálených pre futbal som nesklamal. Až tu som vlastne zistil, čo je to robiť futbal na dedine so srdcom.“

To, že sme súťaž vyhrali nakoniec s trinásťbodovým náskokom považujem za nečakaný úspech, ktorý si vysoko cením. Po príchode k mužstvu Jelky som žiadne prehnané ultimáta od vedenia, čo sa týka umiestnenia, nepočul.

A pozor, čerstvý postupový úspech veľkej futbalovej dediny ešte násobí aj obzretie sa štyri a viac rokov dozadu, keď sa ako tréner pokúšal o niečo podobné deväťnásobný reprezentačný obranca Slovenska Peter Petráš, ktorý sa prebojoval pod Vladimírom Weissom ako hráč Artmedie Petržalka do skupinovej fázy Ligy majstrov.

V jedenásťčlennej lige sa po kratšej základnej časti súťaž delila na tri časti. Do štvočlennej skupiny o postup sa mužstvo dostalo až pod vedením trénera, ktorý dovtedy poriadne ani neovládal „zákonitosti“ dedinského futbalu. Čo bolo počas sezóny najdôležitejšie, pýtali sme sa.

V boji o postup do druhej najvyššej krajskej súťaže však mala vysoké ambície hlavne FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo. Jelčania nakoniec zanechali rivala na druhom mieste s trinásťbodovým mankom. Ako je to možné, pýtali sme sa kormidelníka majstrov.

„Najdôležitejšia bola mentálna pripravenosť hráča na zápas. U mňa je prvoradé, aby každý jeden člen tímu veril v úspech, aj keď sa napríklad zápas nevyvíja dobre. Mužstvo musí šliapať naplno do posledného hvizdu rozhodcu a aj za nepriaznivého stavu.

Kapitán Tomáš Huszár prišiel do Jelky pred deviatimi rokmi z Gabčíkova. (Autor: Tomáš Šušaník)

„Matúšova zem a aj tretie Veľké Blahovo mali silné mužstvá, my sme však proti nim zvolili zakaždým účinný systém hry a rozhodovalo aj väčšie odhodlanie, ktoré sme jasne ukázali už v prvom zápase proti Matúšovej zemi, v ktorom sme dokázali u nich otočiť z 0:2 na 3:2 v úplnom závere.

V 64. minúte však poslal 21-ročný Dominik Kilacsko fanúšikmi hnanú Jelku do dvojgólového vedenia a zdalo sa byť vymaľované.

S blížiacim sa koncom sme sa už nedokázali dostať do potrebného nasadenia, s akým sme hrali v prvom polčase a po remíze 2:2 sme vypadli na jedenástkový rozstrel.“

„Proti Matúšovej zemi išlo na neutrálnej pôde o postup do finále a ja som svojmu mužstvu veril. Po prvom polčase sme viedli 2:1, lenže po prestávke prišla naša slabšia pätnásťminútovka, čo silný súper využil na vyrovnanie a naša hra stratila iskru.

Mne osobne ten zápas už vo februári vlastne iba otvoril oči, že ak by sa nám naozaj podarilo aj postúpiť, budeme musieť byť takticky ešte lepšie pripravení a proti skúseným súperom aj omnoho variabilnejší.“

Vo štvrťfinále Zimnej ligy ZsFZ narazila Jelka na piatoligový Bešeňov, ktorý zimoval na treťom mieste. Šiestoligista v zápase o postup do semifinále viedol a potom aj doťahoval náskok favorita. Po dvoch góloch Ivana Bodnara a výsledku 2:2 nakoniec rozhodoval penaltový rozstrel, ktorý zvládli lepšie Jelčania.

Rozhľadený mladý tréner s potrebnou dávkou odvahy neodmietol ani rolu čierneho koňa súťaže. „Prehnané ambície určite nemáme, ale verím, že na lepší stred tabuľky a možno aj čosi vyššie by sme mohli mať. Samozrejme, po dobrej letnej príprave.“

Na to však bude treba káder posilniť. „Určite áno, na prvom letnom tréningu by sa malo objaviť päť nových hráčov z okolia Senca a Bratislavy. Ide o mladých hráčov z druhej dorasteneckej ligy, ale aj skúsených zo štvrtej ligy BFZ.“

V kvintete zatiaľ úplne nedotiahnutých posíl by však vraj mali byť aj niektorí odchovanci Jelky, ktorí hrali v iných kluboch. „Ak sa to všetko podarí, bude to určite lákadlom aj pre prípadných nových divákov.“ Návštevnosť stretnutí v šiestej lige mal pritom červeno-zelený majster ďaleko najvyššiu, v priemere cez dvesto divákov na zápas.