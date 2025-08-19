Murár, stavbár či učiteľ vybehnú na Dunajskú Stredu. SFZ to vymyslel výborne, odkazujú

JELKA. Ich zápasy pozerajú v televízii a držia im palce. Teraz sa však proti ním postavia v súťažnom zápase.
Tak to zariadil osud čoraz populárnejšieho Slovnaft Cupu, do ktorého sú v posledných rokoch zaradené aj kluby z nižších súťaží.
Majú permanentky na súpera
Piatoligový klub FC Jelka privíta v stredu 20. augusta o 17:00 h FC DAC 1904 Dunajská Streda.
„Veľa našich fanúšikov má permanentky na DAC. Bude preto zaujímavé sledovať, komu budú fandiť.
Pre nás je to obrovský futbalový sviatok. SFZ to vymyslel výborne, že zaradil do Slovnaft Cupu aj kluby z nižších líg a už v druhom kole môžu naraziť na tím z Niké ligy,“ pre Sportnet uviedol prezident FC Jelka Zoltán Deák.
Jelka je obec so 4 000 obyvateľmi z okresu Galanta. Jej hráči sú amatéri, ktorí hrajú futbal za pivo a klobásu.
„V tíme máme murára, stavbára či učiteľa. Hráči si preto museli zobrať dovolenky.
Doobeda si dáme ľahký tréning a poobede vybehneme na DAC,“ dodal s úsmevom.
Remíza v jednom zápase zo sto
Jelka je po troch kolách v V. lige Juhovýchod na siedmom mieste. Na siedmom mieste je aj Dunajská Streda, ale v Niké lige.
„Každý chce vyhrať, ale vnímame realitu. Dobre vieme, že zo 100 zápasov by sme možno v jednom remizovali a 99 prehráme.
Možno však zajtra bude zápas číslo sto, takže sa musíme pokúsiť o senzáciu. Dotiahnuť to na penalty a potom sa môže ukázať náš skvelý brankár,“ uviedol Deák.
Gólmanom Jelky je 35-ročný Martin Harag, ktorý v minulosti chytal za reprezentáciu Slovenska v malom futbale. V prvom kole chytil Kostolným Kračanom štyri jedenástky, jednu v riadnom hracom čase a tri v rozstrele.
„Má neskutočné reflexy a skúsenosti. Okrem toho je poctivec, chodí na každý tréning a môže byť príkladom pre ostatných.
Verím, že sa dobre vyspí a zajtra bude mať svoj deň. Bude to potrebovať,“ praje si.
Hral za Atalantu
Azda najzvučnejším hráčok Jelky je Matúš Repa, ktorý v minulosti hral za Senicu, Galantu, Vítkovice či taliansky klub Atalanta BC.
„Matúš hral vyššie súťaže a jeho prínos je obrovský. Okrem neho tu máme chlapcov, ktorí hrali tretiu ligu. Veríme preto, že môžeme súpera potrápiť,“ dodal.
Súboj sa hrá pre televíznymi kamerami. Odvysiela ho stanica STVR Šport.
„Očakávame návštevu cez 1 500 divákov, preto možno niektorí hráči budú mať trému.
Nemusia sa však obávať, my môžeme len prekvapiť, preto tlak na seba nerobíme.
Hlavne, aby sme si veľký sviatok užili, pretože to budú zážitky na celý život,“ teší sa a dodáva, že výsledok nehrá rolu.
Tri zápasy a svadba
Futbalistov Jelky čakajú náročné dni. Cez víkend hostila v napínavom zápase Šurany (2:2), teraz privíta DAC a už v sobotu hrá na horúcej pôde AC Nitra.
„Chalani na to nie sú zvyknutí, no verím, že to zvládnu. A hlavne bez zranení.
Proti Dunajskej Strede určite šetriť krokom nebudú, a tak dúfam, že rýchlo zregenerujú.
Do toho tu máme cez víkend svadbu, takže to budú ozaj perné dni,“ uzavrel prezident FC Jelka Zoltán Deák.