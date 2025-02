Najmladší tréner v histórii Niké ligy. Trénerský zjav vyrastal na počítačovej hre

PODBREZOVÁ. Zatiaľ čo väčšina hráčov v jeho veku ani nerozbehla futbalovú kariéru, on už je trénerom v profesionálnom mužstve.

Rajna je synom slovenských rodičov, no narodil sa v Kanade. S futbalom začínal v skorom veku, ale pre vážne zranenie presedlal na trénerstvo.

Teraz je najmladším trénerom v Niké lige. Do Podbrezovej prišiel z dánskeho klubu FC Midtjylland.

Za štyri mesiace, ktoré spolu pracujeme, splnil to, čo som od neho čakal. Má obrovský drajv a aj skúsenosti, ktoré už v mladom veku nadobudol v Kanade či Midtjyllande, kde pracoval s päť až desaťmiliónovými hráčmi,“ prezradil hlavný tréner Podbrezovej.

Vždy ma zaujímalo trénerstvo, taktika, veľa som hrával FIFU aj Football Manager. Veľakrát sa stalo, že ma o tretej ráno prichytili rodičia, ako si pripravujem zostavy. Mysleli si, že sa hrám, ale pre mňa to bol začiatok môjho sna,“ pre Sportnet opisoval svoje začiatky dnes asistent trénera Podbrezovej Dominic Rajna.

Profesionálnym trénerom vďaka hre Football Manager sa stal aj Will Still. Belgičan s anglickými koreňmi sa vo veku 21 rokov stal profesionálnym trénerom. Vo Francúzsku viedol kluby ako Reims či Lens.

„Futbalový manažér ma chytil, zažral som sa do neho a veľmi mi pomohol. Dnes viem, že do 22 rokov sa chcem stať hlavným trénerom a do štyridsiatky vyhrať Ligu majstrov,“ dodal.