Rarita! Keď schádzal z ihriska, mal na konte sedem gólov. Bežala 56. minúta

SAČUROV. Polčas skončil 7:0, z toho šesť gólov dal jeden hráč. V tej chvíli ešte nebol jeho galapredstaveniu koniec, krátko po prestávke sa presadil aj siedmykrát. Ktovie, akú bilanciu by dosiahol, ak by v 56. minúte nezišiel z ihriska. „Do zápasu som šiel s tým, že ma trochu ´ťahal´ stehenný sval. Dalo sa to vydržať, ale náskok sme mali veľký, tak som mohol ísť dole,“ prezradil kanonier šiestoligového ŠK Sačurov Daniel Tokár. On sám si prognózovať netrúfol. „Netuším, možno by som už nepridal žiaden gól. S priebežným výsledkom sme sa trocha uspokojili, do hry sa dostal aj súper. Dôležité boli tri body a tie sme získali,“ vravel skúsený 40-ročný útočník.

Zápas 6. ligy ObFZ Vranov nad Topľou Sačurov - Čaklov vyhral domáci tím drvivo 12:1.

Skóroval každých sedem minút Daniel Tokár otváral skóre stretnutia už po necelých šiestich minútach. V polovici prvého polčasu mal na konte čistý hetrik a jeho sedem presných zásahov delilo od seba 44 zápasových minút. To znamená, že od momentu, kedy sa presadil prvýkrát, potreboval na každý ďalší gól v priemere len niečo vyše siedmich minút! „Ukázala sa sila mužstva. Najmä Jara Capka v stredovej formácii, to je rozum mužstva. Takisto Jozefa Boberského, ktorý hral so mnou vpredu. Prihrávali mi a padalo to tam,“ vravel Tokár skromne.

Skúsený útočník nastrieľal Čaklovu sedem gólov. (Autor: facebook ŠK Sačurov)

Medzi strelenými gólmi nerobil rozdiely. „Všetky boli veľmi podobné. Ocitol som sa v šestnástke zoči-voči brankárovi a loptu som umiestnil k žrdi. Neboli to žiadne výstavné trefy z diaľky,“ hovoril. Svojimi slovami a predovšetkým výkonom na ihrisku potvrdil, že pre útočníka je prvoradou úlohou skórovať. To, akým spôsobom sa tak stane, nehrá prvoradú úlohu. „Najdôležitejšie je, aby gól platil,“ usmial sa Tokár.

Toľko gólov ešte nikdy nedal „Je to skúsený futbalista, gólový hráč. Má správny výber miesta a v nedeľu proti Čaklovu mu všetko vyšlo. Do čoho kopol, to spadlo do siete,“ okomentoval strelecký koncert svojho hráča prezident ŠK Sačurov Slavomír Béreš. Napriek veteránskemu hráčskemu veku zaznamenal Tokár premiéru. Sedem gólov v jednom zápase strelil na seniorskej úrovni prvýkrát. „Za žiakov som ich raz dal možno deväť. Ale to už bolo dávno,“ lovil v pamäti.

Pri jeho futbalovom životopise udrie do očí ešte jedna vec. Nikdy nehral za iný klub. Pri takejto dlhovekosti výnimočná vec! „Áno, je to tak. Som verný Sačurovu,“ vyhlásil hrdo hráč, ktorý si na živobytie zarába ako zvárač. Chcú sa vrátiť do regionálnej súťaže Futbalisti Sačurova zatiaľ prechádzajú súťažou ako nôž maslom. V štrnástich zápasoch stratili len dva body a majú úctyhodné skóre 83:4. V jarnej časti nastrieľali súperom v štyroch dueloch 28 gólov. Klub sa netají snahou vrátiť sa po roku do štruktúr regionálnych súťaží Východoslovenského futbalového zväzu. Po predchádzajúcej skrátenej sezóne sa musel porúčať z V. ligy Vihorlatsko-dukelskej.

Bude sa hrať na štadióne v Sačurove znova regionálna súťaž? (Autor: facebook ŠK Sačurov)

„Snažíme sa o to, aby podmienky u nás a všetko čo sa týka futbalu smerovalo k postupu. Je to náš jasný cieľ. Máme mladý káder, sú v ňom prevažne chlapci, ktorí hrali druhú dorasteneckú ligu v Trebišove,“ priblížil Béreš. Podarí sa udržať dve prvenstvá? Výraznú trebišovskú minulosť má aj spomínaný Jaroslav Capko. Niekdajší kapitán Slavoja si v jeho drese zahral druhú ligu. Dnes má Capko už 40 rokov, rovnako ako jeho súčasní spoluhráči Pavol Orosi a Daniel Tokár. Ten má momentálne na konte 26 gólov a suverénne vedie tabuľku strelcov 6. ligy ObFZ Vranov nad Topľou. „Ak by som dal ešte aspoň štyri alebo päť gólov, bolo by to fajn. Možno ich bude viac, možno menej. Čakajú nás ťažké zápasy s Dlhým Klčovom, Rudlovom či Tovarným. Verím, že postúpime a medzi strelcami sa mi podarí udržať sa na prvom mieste,“ vyhlásil Tokár.

Sačurovské mužstvo tvorí mix skúsených futbalistov a talentovaných mladíkov. (Autor: facebook ŠK Sačurov)