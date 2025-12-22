Prvý ročník mal veľmi pozitívnu odozvu. Charitatívny turnaj v Trebišove pokračuje aj tento rok

Charitatívny futbal sa vracia do Trebišova. Druhý ročník turnaja sa uskutoční 27. decembra.
Po siedmich rokoch sa v Trebišove opäť obnovila pekná tradícia vianočno-novoročných charitatívnych futbalových turnajov.
Vlani sa vďaka iniciatíve ObFZ Trebišov a spoločnosti LUESAN s. r. o. podarilo Zemplínčanom túto myšlienku oživiť a návrat mal veľmi pozitívnu odozvu. Podujatie prilákalo početných divákov a zároveň úspešne splnilo svoje humanitárne poslanie.
Aj preto sa organizátori rozhodli pokračovať a pripravili druhý ročník charitatívneho turnaja, ktorý sa uskutoční 27. decembra 2025 v Mestskej športovej hale v Trebišove.
Futbalovej časti turnaja sa zúčastní desať tímov: FK LUESAN, FK Veľaty, ŠK Naciná Ves, OFK Vojčice, FK Sobrance, FK TJ Michaľany, OFK Sečovská Polianka, FK v Nižnom Žipove, TJ Tisa Trakany a OŠK Zemplínske Hradište.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na kvalitné a atraktívne súboje o turnajové prvenstvo, ktoré sľubujú zaujímavé futbalové momenty.
Súčasťou programu bude aj exhibičný zápas futbalových a hokejových legiend, ktoré sa predstavia v dueli výberov Východ – Západ (Ladislav Nagy, Pecko, Kinder, Varga a ďalší).
Návštevníci tak dostanú možnosť osobne sa stretnúť so známymi športovými osobnosťami a užiť si výnimočnú atmosféru.
Najdôležitejším rozmerom podujatia však zostáva silný humanitárny motív. Tentoraz sa organizátori rozhodli pomôcť Aničke a jej štyrom deťom, ktoré tragicky prišli o manžela a otca.
Ocitli sa v životnej situácii, ktorú si dokáže len málokto predstaviť. Napriek veľkej bolesti sa však nevzdávajú a snažia sa bojovať ďalej.
Na podporu rodiny bol zriadený transparentný účet, na ktorý môže verejnosť prispievať až do konca turnaja: IBAN: SK56 0200 0000 0071 6260 1353.
Charitatívny turnaj v Trebišove tak opäť spojí šport, emócie a ľudskú solidaritu.
Organizátori veria, že aj druhý ročník ukáže, že futbal dokáže pomáhať a spájať ľudí nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.