Atmosfére nepodľahnú, do Škótska prišli bojovať. Určite budeme pod tlakom, varoval Weiss

Slávny štadión, ktorý postavili už pred 136 rokmi, no prešiel viacerými rekonštrukciami a momentálne má kapacitu 60.411 divákov, bude zaplnený do prasknutia. "Nesmieme robiť lacné chyby pod tlakom," prízvukoval Weiss st. a pokračoval:

"Samozrejme, tie spomienky vám nikto nevymaže, ale dnes je to už úplne iný tím. Hrá veľmi rýchlo a iný futbal ako vtedy. Brendan Rodgers sem priniesol iné videnie futbalu. Hrajú pekný futbal, rýchly futbal, ale to vieme aj my.

Takže musíte byť nebezpeční, sebavedomí, ale hlavne disciplinovaní, aby ste tu niečo uhrali. Je to Liga majstrov, najlepšia súťaž sveta a na to sa musíme tešiť."

"Boli to veľmi dôležité tri body, za čo som hráčom i môjmu štábu poďakoval. Tri body z Dunajskej nie sú ľahká vec, je to emočný zápas. Otočili sme ho a v závere bola aj tá nepremenená penalta," povedal Weiss st.

"Už som zažil tú atmosféru. Pre hráča je to vždy niečo výnimočné, je to najlepšia súťaž na svete. Je skvelé, že sme sa sem dostali so Slovanom.

Odohrali sme si to od prvého predkola, čo je super a veľmi sa na to tešíme. No neprišli sme si to sem iba užiť, ale aj zabojovať o dobrý výsledok," povedal Mak, ktorý si v Škótsku zahral so slovenskou reprezentáciou.

"Atmosféra je tu vynikajúca a je tu veľmi ťažké hrať. Škóti veľmi milujú futbal. Ten reprezentačný zápas bol už dávno, teraz hrajú úplne iný futbal, nie nakopávaný, ale technický. Musíme mať rešpekt, ale aj my musíme byť nebezpeční," dodal.