Slovanu absolútne nevyšiel debut v hlavnej fáze Ligy majstrov. Celtic mu nedal šancu

/zdroj: Nova Sport/

David Strelec, útočník Slovana: "Bol to náročný zápas. Škoda, že sme nedali na 1:0 alebo 1:1. V druhom polčase nás rozobrali a môžeme byť radi, že sme dostali len päťku. Atmosféra bola super aj ľudia. Ale my sme sem prišli uhrať nejaký bod, pretože nás čakajú nároční súperi. Žiaľbohu, sa nám to nepodarilo."