VIDEO: Kläbo po páde vynechá maratón. Hrozí mu aj predčasný koniec

Vládca Svetového pohára v behu na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo utrpel pri páde v štvrtkovom šprinte v Drammene ľahký otras mozgu a bude musieť vynechať prinajmenšom sobotné preteky na 50 km voľnou technikou v Osle.
Oznámil to lekár nórskej reprezentácie Ove Feragen. Pre Kläba to môže znamenať aj predčasný koniec sezóny.
Jedenásťnásobný olympijský víťaz Kläbo sa vo štvrtok priplietol do hromadnej kolízie, ktorú v semifinálovej rozjazde spôsobil Američan Ben Ogden.
VIDEO: Pád Kläba v semifinále šprintu
Po nekontrolovanom páde si silno udrel temeno hlavy a vyzeral otrasene. Z trate však za pomoci realizačného tímu odišiel po vlastných a následne bol prevezený do nemocnice.
Z pádu štyroch súperov vyťažil postup do finále Jiří Tuž, ktorý potom vybojoval životné druhé miesto.
Sobotný lyžiarsky maratón bude poslednými európskymi pretekmi v sezóne Svetového pohára. Na finále sa bežci presunú do Lake Placid a v americkom dejisku ich od 20. do 22. marca čakajú zostávajúce tri štarty.
Nie je isté, či sa ich zúčastní aj šesťnásobný celkový víťaz seriálu. Podľa Feragena má nórska hviezda momentálne namierené domov do Trondheim. „Vzhľadom na okolnosti sa mu však darí dobre,“ uviedol tímový lekár.