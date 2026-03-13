Kapustová prevzala žezlo. Podržala Slovenky v hre o najlepšiu desiatku v Pohári národov

Práve ona však napokon podržala slovenské farby najviac. Kým Paulínu Bátovskú Fialkovú pribrzdili tri chyby na strelnici a Anastasiu Kuzminovú vyradili z boja o popredné priečky až päť netrafených terčov, Kapustová zvládla obe položky bez zaváhania a vybojovala si najlepší výsledok v šprinte.
Pre slovenský tím to boli dôležité preteky aj z pohľadu Pohára národov, v ktorom bojuje s Poľskom o desiate miesto. To by v budúcej sezóne znamenalo možnosť nasadiť až päť biatlonistiek v individuálnych pretekoch.
V Otepää sa pritom súťažilo v náročných podmienkach. V teple okolo dvanástich stupňov sa na mäkkej trati rýchlo odoberali sily a na strelnici robil problémy vietor. Najlepšie sa s tým vyrovnala Francúzka Julia Simonová, ktorá zvíťazila pred Lisou Vittozziovou a Lou Jeanmonnotovou.
Potvrdila formu
Kapustová pritom nezačala ideálne. V úvodnom kole patrila medzi najpomalšie pretekárky, no na strelnici predviedla čistý výkon a postupne sa posúvala dopredu.
„Popravde, cítila som sa dnes asi najhoršie zo všetkých pretekov. Nohy som mala úplne stvrdnuté a hovorila som si, že musím ísť opatrne, aby ma to nevyplo,“ priznala.
Práve taktické tempo jej napokon pomohlo. V poslednom kole ešte dokázala zrýchliť a udržať pozíciu medzi najlepšími.
„Keď mi na trati kričali, že tie pozície nie sú zlé, ešte viac ma to motivovalo bojovať do posledného metra,“ dodala.
Kapustová trafila všetkých desať terčov a obsadila 25. miesto, čo je jej najlepší výsledok v šprinte v kariére.
Rýchle nohy, zlá streľba
Po olympijskej pauze sa do Svetového pohára vrátila Kuzminová. Pred pretekmi hovorila, že jej pomohol oddych doma.
„Pomohol mi dlhší pobyt doma, získala som energiu. Tréning bol pokojnejší a bola som aj so synom na juniorských majstrovstvách sveta,“ vysvetlila.
Na trati predvádzala veľmi dobrý výkon a v úvodných kolách patrila medzi najrýchlejšie pretekárky. Na strelnici však spravila až päť chýb.
„V prvom aj druhom kole som ani nevnímala, že bežím tak rýchlo. Cítila som sa oddýchnutá a hrnula som sa do toho. Možno som však bola až príliš premotivovaná a podpísalo sa to na streľbe,“ povedala pre STVR.
Po dvoch chybách v ľahu a troch v stoji skončila na 67. mieste.
Nezvládla boj s vetrom
Najskúsenejšia slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková sa bežecky držala na úrovni najlepších dvadsiatich pretekárok, no tri chyby na strelnici ju pripravili o lepší výsledok.
„Myslím si, že problém bol s lyžami. Na začiatku vôbec nešli. Podmienky boli ťažké, mokré a špinavé,“ povedala.
Na strelnici navyše komplikoval situáciu vietor.
„Iné baby to zvládli, takže to beriem ako svoje chyby. Treba vedieť bojovať aj s vetrom a ja som to dnes nezvládla,“ priznala.
Skúsená reprezentantka obsadila 43. miesto a do stíhacích pretekov nastúpi s mankom 2:04 minúty.
Na štarte s chorobou
Mária Remeňová nastupovala do pretekov so zdravotnými problémami a s nádchou.
Na prvej streleckej položke ju zastihol silný vietor a spravila dve chyby.
„Vyhodnocovala som, či mám cvakať alebo nie. Zdalo sa mi, že vietor nie je až taký silný, ale asi som mala aspoň raz kliknúť,“ povedala.
Bežecky sa následne trápila. „Nie som úplne zdravotne v poriadku a aj tie dve trestné kolá mi zobrali veľa síl,“ priznala.
Do cieľa prišla na 72. mieste.
Boj s Poľskom
Výsledky v Otepää sú dôležité aj v boji o Pohár národov. Slovensko bojuje s Poľskom o desiate miesto, ktoré by v budúcej sezóne umožnilo postaviť až päť pretekárok v individuálnych pretekoch.
Práve toto umiestnenie je mimoriadne dôležité, keďže širšia kvóta umožňuje väčší priestor pre mladé pretekárky aj väčšiu konkurenciu v tíme.
Po šprinte sa však situácia mierne skomplikovala a Poľky Slovensko v rebríčku predbehli. Rozdiel medzi oboma tímami však zostáva veľmi malý a boj o konečné poradie je stále otvorený.
Do hodnotenia sa ešte započítajú tri preteky – vrátane nedeľnej miešanej štafety a štafety dvojíc. Slovenský tím v nich potrebuje skončiť pred Poľskom, aby si dôležité miesto udržal.
Práve štafetové disciplíny tak môžu rozhodnúť o tom, ktorá z krajín získa v budúcej sezóne výhodnejšiu pozíciu.