Nový líder a Juraj Kucka ťahákmi veľkého šlágra. Čaká sa vyše dvetisíc divákov

V tretej lige Západ to v jarných odvetách vyzerá na tuhý boj o postup do druhej najvyššej súťaže.
Šestnásťčlenná súťaž stihla odohrať už dve jarné kolá a túto sobotu je na programe najväčší hit celého marcového programu.
Nový líder Spartak Myjava hrá na pôde ambicióznej Prievidze a v jame levovej si pozrú do očí na jar stopercentní rivali. Na očakávaný súboj gladiátorov sa vraj chystá vyše dvetisíc zvedavcov nielen z hornej Nitry, ale rôzne výjazdy sa od začiatku týždňa organizujú aj na kopaniciach. Čo by za takú návštevu dali niektoré prvoligové mužstvá.
„Odhadujem, že od nás vycestuje snáď dvesto našich fanúšikov a môžem povedať, že na duel proti kvalitnému súperovi sa všetci veľmi tešíme od začiatku tohto týždňa.
Prievidza chce postúpiť, na jej prvý jarný zápas bolo 1600 divákov, jej káder je už dlhšie pokope, tréner Filip Hlohovský vie presne, aký futbal chce hrať, navyše, v strede poľa sa už môže oprieť aj o Juraja Kucku. To snáď ani nepotrebuje ďalší komentár,“ začal najmladší hlavný tréner tretej ligy zo známeho exligového klubu, stále iba 28-ročný pracant Adam Rechtorík.
Päťbodový náskok
Jeho tím však má nahrané ešte z jesene, veď aktuálne päťbodový náskok na rivala dostáva pod tlak domácich.
„My nejdeme do zápasu pod nejakým psychickým tlakom, naozaj sa naň veľmi tešíme. Bude tam vynikajúca atmosféra, naše fanúšikovské jadro bude určite počuť tiež, no a čo môžem sľúbiť už teraz, do Prievidze príde jeden odhodlaný súper, ktorý má svoje plány tiež.
Jednoznačne však platí, že keďže Prievidza so všetkým zázemím a diváckym záujmom chce postúpiť do druhej ligy, musí v sobotu vyhrať. Skúsené mužstvo však máme už aj my a s touto východiskovou situáciou sa dá pracovať,“ naznačuje mladučký kouč vedúceho mužstva súťaže, že do prípadného otváracieho gólu to môžu byť taktické šachy vo vybičovanej atmosfére.
„Väčšia ťarcha bude ležať určite na domácich, my tam môžeme iba získať. Najlepšie by boli tri body, veď my hráme snáď vždy ofenzívne a na víťazstvo,“ spokojne konštatoval kormidelník tímu, ktorý dal najviac 43 gólov a dostal najmenej, iba 18.
Baníci kúpili nové žihadlo
S čím bude Adam Rechtorík po zápase spokojný, zisťujeme. „Určite tam nejdeme prehrať, ak by nám zostal od tohto súpera odstup piatich bodov, prípadne sa zvýšil na osem, budeme maximálne spokojní. Na ihrisku preto urobíme všetko, čo bude v našich silách. Najviac však budem spokojný, ak nás po poslednom hvizde ocenia potleskom naši skvelí fanúšikovia. To by bolo naozaj krásne.“
Lodivod Spartaka má najbližšieho súpera odskautovaného. „Treťoligové stretnutia sa už dajú, našťastie, sledovať aj live, vďaka čomu máme dostatok informácií. Pre mužstvo pripravujeme videoanylýzu a potom je už na hráčoch, čo si z toho zoberú.
Pozor však, po jeseni šiesta Prievidza to myslí s útokom na najvyšší stupienok podľa posledných noviniek naozaj vážne, veď len pár dní pred ťažkým duelom proti Myjave kúpila ofenzívne žihadlo z japonského klubu Tochigi City, 27-ročného Nigérijčana Taofiqa Jibrila, ktorý už hral aj v našej Niké lige za Žilinu, Zlaté Moravce či krátko za Skalicu.
Nakoniec FC Baník Prievidza mal aj vlani, ako nováčik štvrtej ligy, nezadržateľnú jar s postupovým finišom.
Ostro sledovaný šláger
Rechtoríkov skúsenejší trénerský kolega z lavičky FC Slovan Galanta Michal Hipp, ktorý už viedol aj mužstvo v najcennejších dresoch, po prvom jarnom kole a víťazstve jeho Galanty na štadióne polovičného majstra v Trenčíne s B-mužstvom nikéligistu (1:4) pre Sportnet povedal, že za najväčších favoritov na postup považuje Prievidzu a Myjavu.
Lišiak Hipp však dobre vie, že aj tieto silné slovenské značky sa navzájom vybijú a v hre sú stále aj trenčianski mladíci, ktorých tréner Marek Ďanovský a aj manažér Ľubomír Talda si určite nenechajú ujsť sobotňajší duel najväčších konkurentov na titul Prievidza – Myjava, pretože ich Trenčín B už bude mať domáci sobotňajší dopoludňajší zápas proti Častkovciam za sebou.
A na natrieskanej hlavnej tribúne vynoveného prievidzského štadióna bude mať určite zarezervované miesto aj Marián Süttő, lodivod piatych Nových Zámkov, ktoré predohrávajú 18. kolo už v piatok večer pod umelým osvetlením v Senci. Prievidžania idú totiž hneď v nasledujúcom 19. kole práve do Nových Zámkov.
Na margo jesenného stretnutia Nové Zámky – Trenčín B (0:2) povedal manažér a otec projektu béčka AS Ľubomír Talda, že to bolo „ťažké víťazstvo v ťažkom prostredí“.
Horniaci vtedy ťahali v druhej polovici jesene až sedemzápasovú víťaznú šnúru, v Zámkoch hrali celý druhý polčas v početnej výhode o jedného hráča a za stavu 0:1 chytil vtedy 16-ročný Marek Jurák domácim pokutový kop.
Druhý Trenčín B hostí v sobotu o 10.30 šieste Častkovce, ktoré vyhrali na jar oba domáce zápasy, no a tretia a tiež na jar stopercentná Galanta ide do Dunajskej Stredy, kde nastúpi v nedeľu dopoludnia proti béčku DAC.
Cení si, že Hipp ho oslovil menom
Mladík Adam Rechtorík a Michal Hipp sú dnes trénerskí konkurenti tímov z top 3 tretej ligy. „Keď tréner Hipp doviedol Slovensko spolu s Vladimírom Weissom na majstrovstvá sveta, ako žiak som sa ohromne tešil.
K jeho spomínaným mediálnym vyjadreniam chcem povedať, že si ich veľmi vážim, tiež to, ako ma po našom zápase oslovil menom, že ma vôbec poznal. Vždy so mnou prehodí zopár viet a dobre mi to padne,“ netají kormidelník prvého mužstva tabuľky.
Keďže zhruba viem, čím všetkým si Michal Hipp trénersky prešiel, naozaj sa na zápasy proti jeho Galante teším a vždy som zvedavý na jeho názory.
On síce mediálne spomenul ako najväčších favoritov súťaže Prievidzu a nás, ale práve jeho Galanta pri súčasnej forme, ako aktuálne tretí tím v poradí, určite bude miešať karty tiež. Navyše, my ideme do Galanty päť kôl pred koncom.“
V tabuľke domácich zápasov je Myjava tretia s bilanciou 7 – 2 – 0, keď prišla o body po dvoch remízach 2:2 s Prievidzou a práve s Galantou. Pritom, pri oboch deľbách bod zachraňovala, proti Hippovmu mužstvu v 10. kole až v 89. minúte.
Vyšvihli sa na špicu
Nielen rezerva nikéligového Trenčína ako jesenný kráľ, úspešné série majú za sebou aj Myjavčania, ktorí prezimovali na striebornom stupienku, no po šesťbodovom vstupe do odviet, keď v prvom jarnom kole zvíťazili s prehľadom v Petržalke s B-tímom 3:0 a v druhom doma so Sencom 2:0, vyšvihli sa na samú špicu tabuľky.
O to väčšiu pozornosť budú čierno-bieli pútať najbližšie v Prievidzi, kam sa - na zápas ako remeň - chystá celá futbalová horná Nitra.
Sobotňajší magnet kola Prievidza – Myjava nebude žiadnou hrou o fazuľky. Líder pricestuje s päťbodovým náskokom na tím majiteľa a jedného z aktuálne najlepších futbalistov Slovenska Dávida Hancka, no a z pohľadu ďalšieho vývoja v boji o postup môže konečný rezultát čosi napovedať.
Na prvý jarný domáci zápas proti Malackám prišlo do bývalého baníckeho mesta - aj vďaka exreprezentantovi a bývalému hráčovi hviezdneho AC Miláno Jurajovi Kuckovi - skoro 1600 divákov.
Nezabúdajme, že stále silnejší FC Baník Prievidza je po páde aktuálne nováčikom tretej ligy, už len pomyslenie na prípadný boj o vyššiu súťaž určite pritiahne viac pozornosti a atmosféra bude futbalová.
Juraj Kucka odohral za rodné mesto po doliečení kolena proti Malackách (5:2) 62 minút a dal úvodný gól víťaza, v Šali (3:4) hral do 74. minúty, keď sa ešte stále lámal zápasový chlieb.
Tréner Hlohovský ho bube potrebovať v zálohe aj proti Myjave a futbaloví fajnšmekri sa majú na čo tešiť.
No tešia sa už aj tí z Nových Zámkov, ktorí majú v kalendári poznačenú sobotu 21. marca a zápas Nové Zámky – Prievidza. Dnes majú títo súperi z hornej a dolnej Nitry v tabuľke rovnako, po 32 bodov. Na jeseň sa v Prievidzi body po výsledku 1:1 delili.
Kopaničiari idú do Prievidze v dobrom rozpoložení, lenže Adam Rechtorík nemohol ešte zabudnúť na jesenné stretnutie Myjava – Prievidza (2:2), v ktorom bol vylúčený už v 14. minúte Prievidžan Martin Filkorn, no napriek tomu zajaca chytali za chvost domáci, ktorí vyrovnali až v 87. minúte.
„Je to tak, bol to zápas, v ktorom nám vylúčenie súpera uškodilo. Hostia sa práveže zomkli, oduševnene bojovali aj za vylúčeného hráča a nás to vyslovene pribrzdilo. Hostia otočili na 1:2, našťastie v závere sme individuálnou kvalitou aspoň vyrovnali.
Jarný káder Spartaka Myjava
Súpiska: Patrik Opalek - Martin Brezina, Jakub Buchel, Filip Buchel, Samuel Flamík, Peter Grumblák, Gabriel Halabrín, Jerguš Halabrín, Ľubor Hodúl, Tomáš Horniak, Dominik Martišiak, Mário Michalec, Ivan Múdry, Richard Pagáč, Erik Pecha, Róbert Rippel, Adam Řihák, Jaroslav Toman, Jakub Valík a Oleksandr Voitiuk.
Hlavný tréner: Adam Rechtorík, asistent trénera: Vladimír Stančík, ved. mužstva: Stanislav Malečka, fyzioterapeut: Juraj Sluka
Jesenný káder Spartaka Myjava v zime opustili Dominik Fukna, Mário Lopušan a Dávid Copko. Posilnili ho Adam Řihák, Róbert Rippel, Mário Michalec a Richard Pagáč.
„Sme radi, že k nám prišli noví hráči, ktorí hru oživili. Na jar chceme dominovať celých 90 minút, niekedy sa nám totiž stávalo, že ku koncu zápasu nám dochádzali sily a nemali sme celkom adekvátne zastúpenie na lavičke náhradníkov," netají kouč.
Myjava odohrala v zime šesť prípravných stretnutí, z toho v štyroch zvíťazila (Znojmo 3:0, Lanžhot 2:0, Boleráz 8:0, Púchov 3:1) a v dvoch prehrala (FC Nitra 0:1, Dunajská Lužná 1:3).
Adam Rechtorík
Tréner Spartaka Myjava
Dvadsaťosemročný hlavný tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík je odchovancom AS Trenčín, kde začal s trénovaním prípraviek už ako 17-ročný.
Postupne sa prepracoval vo veku 22 rokov na post asistenta trénera treťoligových Častkoviec, kde najskôr aj hrával.
Potom nahradil v Novom Meste nad Váhom ešte v polovici treťoligového ročníka Miroslava Karhana, no a na Myjave je už jeden a pol sezóny aj s asistentom Vladimírom Stančíkom (50).
Vášnivý kouč s UEFA A licenciou si postupne vybudoval reputáciu ambiciózneho trénera, ktorý dokáže viesť rovesníkov a aj starších hráčov, svojim správaním aj mimo futbalu dokáže vzbudiť rešpekt okolia.
Hodiny sa venuje napríklad sledovaniu najbližšieho súpera, ale ako sám hovorí, bez svojho vynikajúceho realizačního tímu a hráčov by nedokázal nič.
Jeho trénerský príbeh je o odvahe skúšať aj v tretej lige moderné veci, o ochote poučiť sa aj z vlastných chýb a o štúdiu trendov, ktoré vie premietnuť do tréningu.
Finále tretej ligy je ešte ďaleko, no túto sobotu stojí pred veľkou výzvou – bodovať v Hanckovej Prievidzi.