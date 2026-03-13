Barseghjan si v šlágri nezahrá, dostal trest. Slovan hovorí o poškodení klubu aj ligy

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava sa v šlágri 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy bude musieť zaobísť bez Tigrana Barseghjana.
Disciplinárna komisia SFZ totiž udelila arménskemu krídelníkovi trest na jeden zápas, ktorý sa vzťahuje na nedeľný domáci súboj proti Žiline.
V Úradnej správe sa uvádza, že dôvodom udelenia súťažnej stopky je simulovanie Barseghjana v predošlom zápase Slovana na pôde Michaloviec.
Inkriminovaný moment sa udial v závere prvého polčasu, keď hráč v belasom prepadol v pokutovom území súpera cez brániaceho Polydefkisa Volanakisa.
Hlavný rozhodca Boris Marhefka nariadil penaltu v prospech Slovana a svoj verdikt nechal v platnosti aj po tom, čo si situáciu išiel pozrieť na video. Z pokutového kopu následne Andraž Šporar zvyšoval na 2:0 pre hostí.
Hoci pri tomto zákroku nebol potrestaný ani grécky obranca, o šesť dní neskôr prišla prekvapujúca správa o suspendovaní Barseghjana.
"Považujeme to za neprimerané zasahovanie do súťaže. Nerozumieme, ako môže Komisia rozhodcov SFZ navrhovať trest za simulovanie, ak je nespochybniteľné, že došlo ku kontaktu brániaceho hráča s naším hráčom.
Toto rozhodnutie vnímame ako poškodenie nášho klubu i ligy ako takej," reagoval ŠK Slovan Bratislava vo svojom oficiálnom stanovisku.
Stanovisko ŠK Slovan Bratislava
Podnet Komisie rozhodcov SFZ a následné rozhodnutie Disciplinárnej komisie SFZ o zákaze štartu pre Tigrana Barseghjana na jedno súťažné stretnutie považujeme za neprimerané zasahovanie do súťaže. Toto rozhodnutie bolo vydané bez možnosti vyjadrenia pre hráča, resp. klub, a len krátko pred víkendovým ligovým kolom.
Hlavný rozhodca nariadil v zápase Michalovce - Slovan po kontakte obrancu Polydefkisa Volanakisa s Tigranom Barseghjanom pokutový kop. Svoje rozhodnutie potvrdil aj po konzultácii so systémom VAR.
Ku kontaktu v šestnástke aj podľa opakovaných záberov jednoznačne došlo. Spochybniteľná mohla byť jedine intenzita. Nerozumieme, ako môže KR SFZ navrhovať trest za simulovanie, ak je nespochybniteľné, že došlo ku kontaktu brániaceho hráča s naším hráčom.
Ak by aj pokutovému kopu predchádzalo simulovanie (kontakt hráča Michaloviec s Tigranom Barseghjanom bol aj v opakovaných záberoch viditeľný), trestá sa takéto previnenie priamo v zápase žltou kartou.
Pozastavenie výkonu športu nemôže byť ekvivalentom potrestania žltou kartou priamo v zápase. Neobstojí ani prípadný argument piatej žltej karty, keďže Tigran Barseghjan má v Niké lige 2025/26 na konte tri žlté karty, a stopka na jeden zápas nasleduje až po piatej.
Toto rozhodnutie vnímame ako poškodenie nášho klubu i ligy ako takej. Veríme, že do budúcna sa Komisia rozhodcov SFZ na čele s p. Jaškom vyvaruje podobným zásahom do regulárnosti súťaže. Takéto rozhodnutia by sa nemali vynášať od stola a sú precedensom smerom do budúcna, pretože zasahujú do ligovej súťaže v dôležite fáze nadstavby o titul.
Navyše sa pri nich uplatňuje dvojitý meter, keď DK SFZ nedávno pri údajne rovnakom previnení (Mykola Kucharevič v Dunajskej Strede) zvolila peňažný trest, kým teraz zastavenie činnosti.
Bez ohľadu na naše sklamanie a znechutenie z tohto verdiktu naplno pokračujeme v príprave na domáci zápas Niké ligy so Žilinou a budeme sa koncentrovať výhradne na seba a na naše výkony, aby sme na ihrisku potvrdili naše aktuálne umiestnenie v tabuľke.
