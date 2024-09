Németh: Hráči Celticu boli rýchlejší s loptou aj bez nej, Slovan nestíhal. Česi sú ďalej

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v premiérovom zápase v Lige majstrov so škótskym Celticom Glasgow vysoko 1:5.

Pre Slovan to bol veľmi ťažký zápas. Je vidieť, že v Lige majstrov nenájde ľahkého súpera. Videli sme, že Celtic bol v každom aspekte lepší. Či už bežecky, pohybovo alebo technicky. Vo všetkom.

Ak by ste mali vypichnúť negatíva, ktoré sa podpísali pod prehru Slovana, ktoré by to boli?

Myslím si, že problém je aj v tom, že slovenská liga Slovan na zápasy Ligy majstrov nepripraví. Bolo jasne vidieť, že hráči Celticu sú s loptou či bez nej rýchlejší. Hráči Slovana nestíhali dostupovať súpera. Všade boli neskoro.

Domáci zasa veľmi dobre napádali, hrali výborný pressing, čo častokrát spôsobilo nepresnú rozohrávku Slovana.