ONLINE: Celtic FC - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú svoj historicky prvý zápas v hlavnej fáze najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže. V Lige majstrov sa dnes od 21:00 predstavia na pôde škótskeho Celticu Glasgow.



Hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st. sa na margo dnešného duelu vyjadril: „Hráči si Ligu majstrov zaslúžili, no teraz som im na príprave povedal, že sme neprišli na výlet. Je to iný model Ligy majstrov, jeden zápas, a vo futbale je možné všetko, o čom sme sa neraz presvedčili. Domácim sa pokúsime ukradnúť nejaký bod a možno ich prekvapiť. Dáme do toho všetko a tešíme sa. Uvidíme, na čo máme v spoločnosti najlepších klubov sveta.“



Celtic hráva domáce zápasy na štadióne v Celtic Parku s kapacitou viac ako 60 000 divákov. Ťahá šnúru troch majstrovských titulov v rade. Hlavným trénerom je Brendan Rodgers, ktorý v minulosti viedol Liverpool, Leicester City či Swansea.



Celtic účinkoval v hlavnej fáze Ligy majstrov aj v minulom ročníku, v skupine s Atléticom Madrid, Feyenoordom a Laziom získal štyri body a skončil štvrtý. Pre túto sezónu bol priamo nasadený do ligovej fázy Ligy majstrov, takže zatiaľ odohral päť duelov v škótskej Premiership a jeden v miestnom ligovom pohári – všetkých šesť zápasov vyhral.