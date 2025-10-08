Viac divákov ako obyvateľov. Dedina zažila oslavu futbalu, je to pre nás finále, vraveli

BREZNICA. Ak nevidno rozdiel medzi prvou a piatou ligou, tak ten ligový tím treba rozpustiť. Sú to slová starostu obce Breznica Slavomíra Brendzu.
Dedina neďaleko Stropkova hostila v 3. kole Slovnaft Cupu nováčika najvyššej sútaže Tatran Prešov.
Rozdiel bol jednoznačný, favorit zvíťazil 7:0, ale väčšie emócie mali domáci. Bol to pre nich životný zápas, ozajstná oslava futbalu.
Sedem rôznych strelcov
V stredu poobede v Breznici platilo: všetky cesty vedú na ihrisko. Navigácia nebola potrebná, stačilo nasledovať dav.
Obec má 850 obyvateľov, na zápas s Prešovom prišlo 1173 divákov.
Súčasný šiesty tím V. ligy Sever VsFZ sa ešte nikdy v histórii nestretol s ligovým súperom.
Tribúna bola beznádejne plná, prišli aj ultras oboch táborov. Bubny neutíchali, povzbudzovalo sa slušne. Brezničania majú k Tatranu blízko, samotný starosta dlhé roky chodil na zápasy Prešova doma aj vonku.
Favorit dal gól už po desiatich minútach, ale keď po približne štvrťhodine hry mali domáci sľubný únik na ľavom krídle, jeden divák nadšene vykríkol: "Žijeme!"
Kvalitatívny rozdiel bol jednoznačný. Na siedmich góloch Prešova sa podieľalo sedem rôznych hráčov: Kyrylo Sihejev, Helder Morim, Moritz Römling, Martin Regáli, Ioan Revenco, Roman Begala a Boris Gáll.
Už po polčase bol stav 0:5, ale keď okolo 30. minúty mali domáci krátky úsek hry, v ktorom zahrával jeden priamy kop a dva rohy, diváci boli až vo vytržení.
Všetci chceli byť pri tom
"Neviem, či vôbec niekedy bolo toľko ľudí v Breznici na futbale. Ďakujeme, že povzbudzovali a pokojne môžu v takom počte chodiť aj na ligu," vravel hrajúci tréner domácich Mikuláš Fedor.
Jeho mužstvo v pohári postupne vyradilo šiestoligovú Šibu, treťoligové Raslavice a ďalšieho súpera zo šiestej ligy Jamník.
"Toto je pre nás finále," zdôraznil tréner.
Na súboj s Prešovom si spravili voľno aj hráči, ktorí pracujú v Bratislave, dokonca došiel aj futbalista, ktorý robí v Nemecku.
"Veľmi sme sa tešili na tento zápas. Nálada bola fantastická," vravel Fedor.
Nastúpil na posledných 20 minút, bola to jeho premiéra proti ligistovi.
"Keď dôjdu chalani zo zahraničia, tak im dám prednosť, ale snažím sa pomáhať mužstvu čo najviac," vysvetľoval svoju pozíciu hrajúceho trénera.
Samé pozitíva
Domáci fanúšikovia už počas zápasu vyvolávali meno 49-ročného brankára Jozefa Potomu.
Veterán napokon išiel do bránky na posledné minúty. Zdalo sa, udrží čisté konto, ale Prešov v závere dobre rozohral signál po priamom kope a Boris Gáll dal siedmy gól hostí.
"Jožo je obrovský srdciar. Klobúk dole, budem rád, ak v jeho veku aj ja budem takto fungovať. Stále je platný hráč a v lige podáva fantastické výkony," chválil skúseného gólmana tréner Fedor.
V ligových stretnutiach dostávajú brankári striedavo príležitosť.
Róbert Vateha inkasoval od favorita šesť gólov, ale náladu mu to neskazilo. "Takýto zápas sa nehrá každý deň, ani každý rok. Vychutnával som si ho plnými dúškami aj so spoluhráčmi," rozplýval sa brankár Breznice.
"Súper bol vynikajúci, počasie ideálne, ihrisko na jednotku s hviezdičkou. Samé pozitíva. Bola to oslava športu a mojej futbalovej kariéry," usmieval sa.
Bola to jeho druhá konfrontácia s ligistom. Pred desiatimi rokmi chytal za Vyšný Mirošov, ktorý privítal Dunajskú Stredu.
"Remizovali sme 1:1 a prehrali sme len na jedenástky," podčiarkol Vateha.
Mladík s tromi pasmi
Breznica počas celého zápasu vyslala jednu strelu do priestoru brány. Zaznamenal ju 19-ročný futbalista Roman Ďuraš. Do Breznice prišiel na hosťovanie zo Stropkova.
Narodil sa v Kanade, otca má Slováka, mamu Francúzku. Rodičia aj so sestrou naďalej žijú v Kanade, on zavítal pred rokom a pol na Slovenko a žije so starými rodičmi v Prešove.
Mladý hráč má kanadský, francúzsky aj slovenský pas a chcel by sa vo futbale presadiť aj na vyššej úrovni.
Domáci ho najprv nechceli nominovať na zápas, keďže v Stropkove už hral v Slovnaft Cupe. Nechceli dopadnúť ako bratislavský Slovan, keď vypadol s Hornými Orešanmi po kontumácii po neoprávnenom štarte Marina Ljubičiča v dvoch zápasoch rovnakého kola v pohári.
Ďuraš však za Stropkov nastúpil v 2. kole, takže mohol hrať aj v tomto zápase.
"Prišiel som sa len pozrieť na zápas, keďže mi povedali, že nemôžem hrať. Dvadsať minút pred výkopom vysvitlo, že predsa môžem nastúpiť. Nemal som pri sebe veci, musel som ísť po ne rýchlo do Stropkova," prezradil mladý futbalista.
Po slovensky dosť dobre rozumie, ale uprednostnil rozhovor v angličtine.
"Bolo to náročné, Tatran má skvelých obrancov. Túžili sme dať aspoň jeden gól, škoda, že moja strela neskončila v bránke," zhodnotil zápas.
"Súper nás predčil vo všetkom, technicky, takticky, fyzicky. Ale bola to výborná skúsenosť," podčiarkol Ďuraš.
Veľká motivácia
Starosta Slavomír Brendza bol po zápase nadmieru spokojný.
"Spravili sme oslavu futbalu a oslavu značky Tatrana Prešov. Chlapci z Prešova nás nepodcenili. Myslím si, že pre nich bude hlavný cieľ záchrana v lige. Verím, že toto víťazstvo im dodá sily do ďalších zápasov," uviedol starosta obce.
Breznica zažila zápas s prvoligistom prvý raz v histórii. Hráči i vedenie však dúfa, že to nebolo poslednýkrát.
"Je to pre celé mužstvo veľká motivácia. Mužstvo má vekový priemer 23 rokov. Verím, že aj ďalšie roky sa nám podarí dotiahnuť ligistov," uzavrel tréner Mikuláš Fedor.