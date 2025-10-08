    Posledný piatoligista dostal debakel. Súboj žiaka proti učiteľovi pre favorita (Slovnaft Cup)

    Futbalisti OK Častkovce.
    Futbalisti OK Častkovce. (Autor: OK Častkovce)
    Ivan Mriška|8. okt 2025 o 17:50
    V stredu sa hrali štyri zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.

    Žiak proti učiteľovi

    Zaujímavý zápas sa hral v Častkovciach, kde pricestoval účastník Niké ligy z Komárna.

    Duel bol zaujímavý v tom, že tréner Mikuláš Radványi kedysi viedol aj trénera Častkoviec Petra Majerníka. Práve spolu postúpili s Dunajskou Stredou do najvyššej súťaže. Bol to teda akýsi súboj žiaka proti učiteľovi.

    Na ihrisku mal prevahu favorit z Komárna, ktorý vyhral 4:0. V ďalšom kole vycestuje KFC do Galanty.

    Po prvý raz v histórii

    Posledným piatoligistom, ktorý bol do dnešného dňa v hre, bola Breznica. Tá po prvý raz v histórii hostila pred 1 173 divákmi klub z najvyššej súťaže.

    Favorit z Prešova mal jasne navrch a už do prestávky vyhrával 5:0. Po zmene strán Tatran pridal ďalšie dva presné zásahy a po triumfe 7:0 postupuje do štvrtého kola. V ňom na neho čaká Stará Ľubovňa.

    Dobrú formu z posledného obdobia potvrdili aj Michalovce, ktoré v Snine zvládli úlohu favorita a vyhrali 3:0. V ďalšom kole vycestujú do Bardejova.

    Slovnaft Cup – 3. kolo

    Častkovce - Komárno 0:4 (0:1)

    Góly: 42., 68. Žák, 62. Emmanuel Nguidjol Bayemi, 90. Sukisa Mashike.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Snina - Michalovce 0:3 (0:2)

    Góly: 15. Theofanopoulos, 27., 53. Franck Bahi.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Breznica - Prešov 0:7 (0:5)

    Góly: 10. Siheiev, 32. Helder Gomes Morim, 39. Römling, 41. Regáli (11m), 45. Revenco, 57. Begala, 90. Gáll.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Myjava - Skalica hrajú

    Zápas sa začal o 18:00 h

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

