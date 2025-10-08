Posledný piatoligista dostal debakel. Súboj žiaka proti učiteľovi pre favorita (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.
Žiak proti učiteľovi
Zaujímavý zápas sa hral v Častkovciach, kde pricestoval účastník Niké ligy z Komárna.
Duel bol zaujímavý v tom, že tréner Mikuláš Radványi kedysi viedol aj trénera Častkoviec Petra Majerníka. Práve spolu postúpili s Dunajskou Stredou do najvyššej súťaže. Bol to teda akýsi súboj žiaka proti učiteľovi.
Na ihrisku mal prevahu favorit z Komárna, ktorý vyhral 4:0. V ďalšom kole vycestuje KFC do Galanty.
Po prvý raz v histórii
Posledným piatoligistom, ktorý bol do dnešného dňa v hre, bola Breznica. Tá po prvý raz v histórii hostila pred 1 173 divákmi klub z najvyššej súťaže.
Favorit z Prešova mal jasne navrch a už do prestávky vyhrával 5:0. Po zmene strán Tatran pridal ďalšie dva presné zásahy a po triumfe 7:0 postupuje do štvrtého kola. V ňom na neho čaká Stará Ľubovňa.
Dobrú formu z posledného obdobia potvrdili aj Michalovce, ktoré v Snine zvládli úlohu favorita a vyhrali 3:0. V ďalšom kole vycestujú do Bardejova.
Slovnaft Cup – 3. kolo
Častkovce - Komárno 0:4 (0:1)
Góly: 42., 68. Žák, 62. Emmanuel Nguidjol Bayemi, 90. Sukisa Mashike.
Snina - Michalovce 0:3 (0:2)
Góly: 15. Theofanopoulos, 27., 53. Franck Bahi.
Breznica - Prešov 0:7 (0:5)
Góly: 10. Siheiev, 32. Helder Gomes Morim, 39. Römling, 41. Regáli (11m), 45. Revenco, 57. Begala, 90. Gáll.
Myjava - Skalica hrajú
Zápas sa začal o 18:00 h
