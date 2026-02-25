ONLINE: Real Madrid - Benfica Lisabon dnes, play off Ligy majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti tímov Real Madrid a Benfica Lisabon dnes hrajú odvetný zápas play off Ligy majstrov o postup do osemfinále v ročníku 2025/2026.
Bližšie k postupu je Real Madrid, ktorý v prvom zápase zvíťazil 1:0.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - Benfica Lisabon (Liga majstrov, 2. zápas, play off, streda, výsledky)
Liga majstrov Play-off 2025/2026
25.02.2026 o 21:00
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Benfica
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z odveta predkola o playoff Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Benficou Lisabon.
Real Madrid zvládol prvý zápas v Lisabone lepšie, keď po peknom góle Viniciusa zvíťazili 1:0. Nevyšiel im však víkendový duel La Ligy na ihrisku Osasuny, kde prehrali 1:2.
Benfica musí doháňať jednogólovu stratu na ihrisku Santiaga Bernabea, kde sa rozhodne nehraje jednoducho. Lisabončania sa však na toto stretnutie skvelo naladili, keď cez víkend vyhrali v lige nad AFS 3:0.
Real Madrid zvládol prvý zápas v Lisabone lepšie, keď po peknom góle Viniciusa zvíťazili 1:0. Nevyšiel im však víkendový duel La Ligy na ihrisku Osasuny, kde prehrali 1:2.
Benfica musí doháňať jednogólovu stratu na ihrisku Santiaga Bernabea, kde sa rozhodne nehraje jednoducho. Lisabončania sa však na toto stretnutie skvelo naladili, keď cez víkend vyhrali v lige nad AFS 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.