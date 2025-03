Má sedemnásť a robil šou. Nepil, nejedol a kopačky nevydržali jeho genialitu

„Dokonca ani ramadán ho neovplyvnil. Dokonca aj keď sa ho rozhodca pri západe slnka spýtal, či sa chce napiť alebo niečo zjesť, tak Lamine ponuku odmietol. Chcel hrať, a chlapec hral, dokonca aj so zlomenými topánkami,“ dodal Rojo.

Do polčasu si ich však nevymenil. Naďalej nosil tie rozbité a pokračoval vo svojej famóznej činnosti.

Všetci mu tlieskali

Zázračný tínedžer sa vo veku 17 rokov a 241 dní stal najmladším hráčom, ktorý skóroval a asistoval v tom istom zápase Ligy majstrov.

„Bol to nádherný gól, ktorý ukazuje, aký Lamine je. Je to úžasný hráč s obrovskou kvalitou. My len musíme jeho prítomnosť na ihrisku využívať,“ vysvetľoval Raphinha.