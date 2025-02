Má sedemnásť, stojí miliardu a je najlepší driblér sveta. Sledujeme génia, tvrdia

Rýchlym pohybom a kľučkami trápil viacerých protihráčov. Bolo ich päť či šesť, nedokázali ho zastaviť ani faulom. To, ako dokázal ustáť niekoľko súbojov a nestratiť loptu, je úplne výnimočné. Nie je to náhoda.

Na ME do 21 rokov, ktoré od 11. do 28 júna organizuje práve Slovensko, môžu hrať futbalisti narodení v roku 2002 a mladší. To znamená, že v drese Anglicka by mohol nastúpiť aj hviezdny Jude Bellingham z Realu Madrid.

Jednou z hlavných tvári podujatia, ktorú organizátor prezentuje, je aj Španiel Lamine Yamal. Zázračný chlapec patrí medzi najväčšie hviezdy svetového futbalu. Výrazne prispel k triumfu Španielov na seniorských ME. Stále má pritom iba sedemnásť.