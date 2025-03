Hancko sa lúči s Ligou majstrov. Nádej na prvú trofej pre Kanea stále žije

V ďalšej fáze sa stretnú s Bayernom Mníchov, ktorý v nemeckom derby prešiel cez Bayer Leverkusen so skóre z dvojzápasu 5:0.

LIVERPOOL. Futbalisti Interu Miláno postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Po výhre v prvom zápase na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 2:0 uspeli proti tímu slovenského reprezentanta Dávida Hancka aj v domácej odvete 2:1

Mníchovčania zlomili odpor domácich v 52. minúte, keď im vyšiel signál po priamom kope a Harry Kane doklepol loptu do siete.

V Leverkusene mal v úvodnom polčase tri dobré šance Bayern, no dvakrát sa vytiahol brankár domácich Lukáš Hradecký a Kingsley Coman namieril tesne vedľa.

Krátko po zmene kopal pokutový kop aj Inter, loptu si postavil Calhanoglu a domácich poslal opäť do vedenia, ktoré udržali až do konca. Hancko odohral celý duel.

Feyenoord sa vrátil do zápasu na konci prvého polčasu, keď Hakan Calhanoglu skolil vo vápne Jakuba Modera a sám faulovaný hráč premenil penaltu - 1:1.

Kapitán Anglicka mal veľkú úlohu aj pri druhom góle hostí, keď v 71. minúte poslal lob do šestnástky na Alphonsa Daviesa a ten prestrelil brankára - 2:0.

Barcelona po výhre 1:0 v prvom zápase na pôde Benficy Lisabon zvíťazila 3:1 v utorkovej odvete na štadióne Olimpic Lluís Companys, ktorý je ich prechodným domovom. Katalánci narazia v ďalšej fáze na Lille alebo Borussiu Dortmund.

Domáci zvýšili vedenie v dvojzápase už v 11. minúte, keď Lamine Yamal predviedol peknú samostatnú akciu, v šestnástke šikovne našiel nabiehajúceho Raphinhu a ten z prvej rozvlnil sieť. Benfica vyrovnala z následnej akcie, keď po rohu hlavičkoval Nicolas Otamendi - 1:1.

Hru však diktovali domáci a v ofenzíve najmä obaja krídelníci, ktorí si v 27. minúte vymenili úlohy a Yamal technickou strelou k ľavej žrdi poslal Barcu znova do vedenia. V 41. minúte napálil Robert Lewandowski len do Trubina, no vzápätí upravil na 3:1 Raphinha.