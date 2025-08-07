Trénujú dvakrát do týždňa, no favorita chceli potrápiť. Zápas nám dal veľa, vravel kouč

BACÚCH. Ak šiestoligista dostane gól v pohárovom zápase od treťoligistu hneď z prvej akcie, očakáva sa debakel. Nič také sa však v 1. kole Slovnaft Cupu v Bacúchu nekonalo.
Domáci FK 09 statočne vzdoroval MŠK Rimavská Sobota a v prvom polčase mal šancu aj na vyrovnanie. Favorit napokon zvíťazil 3:0.
Vyradili Komárno
Futbalový areál v Bacúchu by mohli závidieť aj kluby z vyšších súťaží: výborný trávnik, pekné šatne, tribúna tak akurát a nádherný výhľad na okolité kopce.
V obci s 900 obyvateľmi v minulosti privítali v Slovnaft Cupe aj Michalovce a napriek prehre 2:7 to bol futbalový sviatok. Ešte pamätnejší bol zápas s vtedy druholigovým Komárnom, ktoré po remíze 1:1 dokázali vyradiť po penaltovom rozstrele.
V tomto ročníku v predkole pohára si Bacúch poradil s Jelšavou, ktorú zdolal 3:1.
Na stretnutie s Rimavskou Sobotou prišla slušná návšteva takmer 300 divákov, hoci v tom istom čase sa hrali aj viaceré iné pohárové zápasy a v televízii im navyše konkuroval aj bratislavský Slovan.
„Lukaku“ udrel v úvode
Domáci dúfali, že ich tím sa postará o prekvapenie, ale veľmi rýchlo ich schladil rýchly gól Brazílčana Ruama Kevina Almeidu, prezývaného Lukaku. Ten využil chvíľkové zaváhanie domáceho brankára a pohotovo zakončil.
Bacúch sa však po inkasovanom góle osmelil, hostí nepúšťal do vyložených šancí, navyše pred prestávkou mohol vyrovnať. Pri obrovskej príležitosti Ivana Pipicha však Rimavskú Sobotu podržal brankár Matúš Zúzik.
„Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, čo sa týka organizácie hry. Držali sme súpera na dištanc. Škoda toho prvého gólu, mohlo to byť ešte zaujímavejšie,“ skonštatoval po zápase asistent trénera domácich Igor Schmiedl.
Kouč z Revúcej prišiel do Bacúcha počas leta spolu so svojím synom Igorom Schmiedom mladším, ďalším hráčom Marekom Medvecom a brankárom Markusom Gočaltovským.
Chceli potrápiť súpera
V neprítomnosti hlavného trénera Miroslava Meškana viedol domácich Schmiedl, práve v deň svojich 57. narodenín.
„Oslava sa ešte len chystá. Počkáme, kým tréner príde z dovolenky,“ poznamenal.
V úvode druhého polčasu Rimavská Sobota pridala druhý gól zásluhou Dávida Kalmára a prakticky rozhodla.
Šesť minút pred koncom ešte skóroval aj najlepší strelec Soboťanov z minulej sezóny, Csaba Juhász, ktorý tentoraz prišiel na ihrisko na druhý polčas.
„V druhom polčase naša hra už nebola taká kvalitná. Súper začal dominovať, čo je pochopiteľné. Oni trénujú štyrikrát do týždňa a my len dvakrát. Napriek tomu to bol dosť vyrovnaný zápas,“ zdôraznil Schmiedl.
„Chceli sme potrápiť súpera a nedarovať im lacno postup. V prvom polčase sa nám to veľmi dobre darilo, ale v druhom už boli hostia lepší. Myslím si však, že aj diváci boli spokojní a zápas splnil účel,“ skonštatoval.
Vyzdvihol, že jeho zverenci sa môžu z tejto konfrontácie poučiť. „Tento zápas nám dal veľmi veľa, najmä čo sa týka taktického pohľadu. Nejde len o to, behať s hráčmi, ale na ihrisku treba aj rozmýšľať. Kde a ako si preberať hráčov, zakričať si. V tomto sú futbalisti z vyšších súťaží vyspelejší,“ vysvetľoval Schmiedl.
Od mladých čakal viac
Za Rimavskú Sobotu nastúpilo v pohárovom zápase viacero mladých hráčov, ktorí v tretej lige dostávajú menej príležitostí.
V základnej zostave figuroval brankár Matúš Zúzik aj mladí hráči Nikolas Ádám, Šimon Kovaľ, Krisztián Csízi a Ľubomír Puzder.
„Mladí sa mohli ukázať proti súperovi zo šiestej ligy. Čakal som od nich viac, musia sa ešte veľa učiť. V prípravných zápasoch hrali oveľa lepšie. Keď však hrajú na trochu menšom ihrisku, kde je málo priestoru, už im to nejde. Bolo to pomalé,“ vravel rozladený športový riaditeľ Jozef Pisár.
Či videl v zápase aj nejaké pozitíva? „Dali sme tri góly. Teší ma aj to, že brankár zachytal veľmi dobre,“ uzavrel Pisár.
To už ho domáci funkcionári volali na výbornú fazuľovicu, ktorou pohostili aj celú výpravu Rimavskosoboťanov. Presne o takomto priateľskom prístupe má byť Slovnaft Cup.
Rimavská Sobota v ďalšom kole cestuje do Novej Bane, stretnutie je naplánované na 27. augusta.