    19.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    16:20
    ONLINE: Lotyšsko - Rakúsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Lotyšsko - Rakúsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    19. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Lotyšsko - Rakúsko.

    Lotyšsko a Rakúsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny A postaví Lotyšsko a Rakúsko.

    Sledovať budeme zaujímavý súboj a taktiež aj mimoriadne dôležitý pre šance na postup do štvrťfinále. Lotyšsko odštartovalo turnaj porážkou 2:4 s domácim výberom Švajčiarska, následne ale po výbornom výkone zdolali Nemecko 2:0, čím si pripísali na svoje konto prvé body. Naopak Rakúsko začalo šampionát s papierovo najslabšími výbermi, keď Veľkú Britániu (5:2) aj Maďarsko (4:2) porazilo bez straty bodu.
    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 19. máj

    Joj Šport
    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    ONLINE: Lotyšsko - Rakúsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    ONLINE: Lotyšsko - Rakúsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
