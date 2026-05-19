    Taliansko na MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    ONLINE: Taliansko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Taliansko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|19. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Taliansko - Nórsko.

    Taliansko a Nórsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    19.05.2026 o 16:20
    Taliansko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného hokejového zápasu z MS vo Švajčiarku. Dnes budeme sledovať zápas medzi Talianskom a Nórskom. Taliani odohrali na turnaji zatiaľ dva zápasy. Ešte sa im nepodarilo bodovať. Prvý zápas prehrali s favorizovanou Kanadou 0:6. Následne prehrali so slovenskou reprezentáciou 1:4. Nórsko je na tom lepšie ako ich dnešný súper. Sveerania prehrali úvodný duel proti Slovensku tesne 1:2, ale následne po výbornom výkone zdolali Slovinsko jasne 4:0.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 19. mája

    Joj Šport
    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

