Obliekal dres najlepších tímov. Mladý futbalista chce s dedinou postúpiť

GERLACHOV. FK Gerlachov pôsobí na futbalovej mape od roku 1981. V posledných rokoch hrával prevažne najvyššiu regionálnu súťaž. V minulom súťažnom ročníku sa Gerlachovčanom mimoriadne darilo.
V konečnej bilancii skončili na piatom mieste. K postupu do tretej ligy im chýbalo šesť bodov. V prípade, že by SFZ posunul do druhej ligy Sninu, boli by futbalisti FK dnes o súťaž vyššie.
Aj v aktuálnom ligovom ročníku sa hráčom FK darí. Po siedmom kole sú na druhom mieste. Na vedúci Partizán Bardejov strácajú iba bod.
Na konte majú jedinú prehru – práve s lídrom tabuľky. Káder je konsolidovaný a na lavičke sedí skúsený Rastislav Kica. Mužstvo má predpoklady na to, aby v Majstrovstvách regiónu hralo dôstojnú úlohu.
Jedným z futbalistov základnej zostavy je mladý, 21-ročný obranca Andrej Stolárik. Obliekal dres oboch mužstiev z čela tabuľky – hral v Bardejove aj v Gerlachove. O svojich futbalových začiatkoch hovorí:
„S futbalom som začínal v Bardejove, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo. Tam som si zahral jednu sezónu v tretej lige. Následne som mal ročnú pauzu od futbalu – kvôli vysokej škole aj vážnejšiemu zraneniu.“
Vzhľadom na náročnosť štúdia i ďalšie okolnosti sa talentovaný futbalista rozhodol zmeniť dres:
„Po návrate som sa rozhodol pokračovať v Gerlachove. Chcel som ísť do klubu, kde je dobrý kolektív a seriózna práca s futbalom. Gerlachov tieto podmienky spĺňa, preto bola voľba jasná.“
Spočiatku mal problémy s etablovaním sa v mužstve a nastupoval z lavičky. Postupne sa však forma vracala a dnes je Andrej Stolárik stabilným hráčom základnej zostavy. Svojimi výkonmi chce klubu pomôcť pri plnení jeho ambícií.
O cieľoch FK Andrej povedal: „Naším cieľom je hrať čo najvyššie v tabuľke, podávať stabilné výkony a tešiť futbalom našich fanúšikov. Verím, že máme kvalitu aj kolektív na to, aby sme patrili medzi popredné tímy.“
V gerlachovskej kabíne vládne optimizmus a mužstvo je na víťaznej vlne. Nepodceňujú však žiadneho súpera ani prístup k jednotlivým zápasom.
Aj „exbardejovčan“ Stolárik sa s týmto názorom stotožňuje: „Som spokojný. Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu a v každom podať maximum.“
Svoje plány do budúcnosti hodnotí takto: „Futbalovo je mojím cieľom odohrať čo najviac minút v drese Gerlachova a získavať cenné skúsenosti.
Mimo futbalu sa sústreďujem na úspešné dokončenie vysokej školy. Vo voľnom čase sa venujem škole, rodine, kamarátom a rád sa zapájam aj do iných športových aktivít.“