Obliekal dres najlepších tímov. Mladý futbalista chce s dedinou postúpiť

    Andrej Stolárik.
    Andrej Stolárik. (Autor: Peter Cingel)
    Peter Cingel|18. sep 2025 o 10:00
    V prípade, že by SFZ posunul do druhej ligy Sninu, boli by futbalisti Gerlachova o súťaž vyššie.

    GERLACHOV. FK Gerlachov pôsobí na futbalovej mape od roku 1981. V posledných rokoch hrával prevažne najvyššiu regionálnu súťaž. V minulom súťažnom ročníku sa Gerlachovčanom mimoriadne darilo.

    V konečnej bilancii skončili na piatom mieste. K postupu do tretej ligy im chýbalo šesť bodov. V prípade, že by SFZ posunul do druhej ligy Sninu, boli by futbalisti FK dnes o súťaž vyššie.

    Aj v aktuálnom ligovom ročníku sa hráčom FK darí. Po siedmom kole sú na druhom mieste. Na vedúci Partizán Bardejov strácajú iba bod.

    Na konte majú jedinú prehru – práve s lídrom tabuľky. Káder je konsolidovaný a na lavičke sedí skúsený Rastislav Kica. Mužstvo má predpoklady na to, aby v Majstrovstvách regiónu hralo dôstojnú úlohu.

    Jedným z futbalistov základnej zostavy je mladý, 21-ročný obranca Andrej Stolárik. Obliekal dres oboch mužstiev z čela tabuľky – hral v Bardejove aj v Gerlachove. O svojich futbalových začiatkoch hovorí:

    „S futbalom som začínal v Bardejove, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo. Tam som si zahral jednu sezónu v tretej lige. Následne som mal ročnú pauzu od futbalu – kvôli vysokej škole aj vážnejšiemu zraneniu.“

    Vzhľadom na náročnosť štúdia i ďalšie okolnosti sa talentovaný futbalista rozhodol zmeniť dres:

    „Po návrate som sa rozhodol pokračovať v Gerlachove. Chcel som ísť do klubu, kde je dobrý kolektív a seriózna práca s futbalom. Gerlachov tieto podmienky spĺňa, preto bola voľba jasná.“

    Spočiatku mal problémy s etablovaním sa v mužstve a nastupoval z lavičky. Postupne sa však forma vracala a dnes je Andrej Stolárik stabilným hráčom základnej zostavy. Svojimi výkonmi chce klubu pomôcť pri plnení jeho ambícií.

    O cieľoch FK Andrej povedal: „Naším cieľom je hrať čo najvyššie v tabuľke, podávať stabilné výkony a tešiť futbalom našich fanúšikov. Verím, že máme kvalitu aj kolektív na to, aby sme patrili medzi popredné tímy.“

    V gerlachovskej kabíne vládne optimizmus a mužstvo je na víťaznej vlne. Nepodceňujú však žiadneho súpera ani prístup k jednotlivým zápasom.

    Aj „exbardejovčan“ Stolárik sa s týmto názorom stotožňuje: „Som spokojný. Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu a v každom podať maximum.“

    Svoje plány do budúcnosti hodnotí takto: „Futbalovo je mojím cieľom odohrať čo najviac minút v drese Gerlachova a získavať cenné skúsenosti.

    Mimo futbalu sa sústreďujem na úspešné dokončenie vysokej školy. Vo voľnom čase sa venujem škole, rodine, kamarátom a rád sa zapájam aj do iných športových aktivít.“

    Tabuľka IV. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
    7
    6
    0
    1
    17:5
    18
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
    7
    5
    1
    1
    14:4
    16
    V
    P
    V
    V
    R
    3
    FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
    7
    4
    1
    2
    24:11
    13
    P
    R
    V
    V
    V
    4
    FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
    6
    4
    1
    1
    19:13
    13
    R
    P
    V
    V
    V
    5
    OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
    7
    3
    3
    1
    11:7
    12
    V
    V
    R
    P
    R
    6
    ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
    7
    3
    3
    1
    12:9
    12
    R
    V
    R
    V
    R
    7
    MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
    7
    3
    1
    3
    15:19
    10
    V
    V
    P
    P
    V
    8
    FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
    7
    2
    3
    2
    10:12
    9
    R
    V
    V
    R
    P
    9
    Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
    7
    3
    0
    4
    5:11
    9
    V
    V
    P
    P
    P
    10
    MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
    7
    2
    1
    4
    9:13
    7
    P
    P
    R
    P
    V
    11
    PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
    6
    1
    3
    2
    10:7
    6
    P
    R
    R
    R
    P
    12
    MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
    7
    2
    0
    5
    12:19
    6
    P
    P
    P
    V
    P
    13
    FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
    7
    1
    1
    5
    5:15
    4
    P
    P
    V
    P
    P
    14
    OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
    7
    0
    0
    7
    3:21
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

