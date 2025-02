Nováčika poznačilo hneď prvé kolo, verdikty disciplinárky sú mu na nič

Už bez dvoch zranených bývalých ligistov nováčik potom prehral aj v druhom kole doma v susedskom derby so Šaľou (1:2) a po bezbodovom vstupe do sezóny sa prvýkrát radoval až v piatom stretnutí proti Hamsik Akademy Banská Bystrica po domácom víťazstve 3:2.

„V Beluši sme boli poškodení a nejde ani tak o nejaký plusový bod, na dlhšie obdobie sme tam však prišli o dvoch kľúčových hráčov Fótyika a Obročníka, ktorí mohli hrať až po dvoch či troch kolách, aj to, akurát tak, pod liekmi či injekciami,“ obzrel sa na neželaný vstup do sezóny tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő.

Aj silnejšie mužstvá by asi rozhodilo, ak by im v prvom kole sezóny vypadli z kádra dvaja najskúsenejší hráči a výsledkové plány sa začali rúcať.“

„Mužstvo pracovalo v tréningovom procese dobre, vo veľa zápasoch podalo naozaj solídny výkon, nie raz si vytvorilo dokonca viac šancí ako súper, lenže na víťazstvo to nie vždy stačilo. Hlavným dôvodom bolo katastrofálne premieňanie aj takých šancí, z ktorých by mali padať góly.

„Hľadáme strelcov, doteraz sme ich v príprave vyskúšali už niekoľko, no v zimnom prestupovom období je potrebný aj súhlas klubu, o to zložitejšie je získať kvalitného hráča teraz.“

Pri niektorých útočníkoch sú to háklivé veci, stačí, že v úvode zápasu nepremení dobrú šancu, jednoducho, urazí šťastenu a už sa to s ním vlečie. Ak sa to zopakuje aj o týždeň, prestane si veriť úplne a je problém.

Dodáme, že vytiahnutý Ešek išiel ako dorastenec do vtedy zvučného mládežníckeho projektu AAC Sparta, ktorý sťahoval futbalové talenty do Trenčína.

„Poviem úprimne, doteraz sme skúšali naozaj možno až priveľa ofenzívnych hráčov, bolo ich viac ako pätnásť. Okrem Slovákov aj Afričanov či Balkáncov, no k požadovanej kvalite vždy čosi chýbalo.

Bezpodmienečne potrebujem do základnej zostavy jednu gólovú „devinu“ a jednu „desinu“. Naozaj kvalitný strelec nám však do tretej ligy nepríde len tak, preto mám, v prípade, že by to nevyšlo, pripravené do jari dve varianty.“

Nakoniec, aj futbalisti z jesene, ktorí už trénujú v iných kluboch - okrem Tomáša Kissa - sú stále papierovo hráčmi FKM.

Mužstvo je konkurencieschopné

Minulý týždeň síce bojovalo až sedem hráčov s chrípkou, Nové Zámky však majú - po rokoch - opäť raz zdravé a životaschopné mužstvo, ktoré má nováčikovskú daň už vyplatenú.

Iba 19 strelených gólov v 16 jesenných kolách môže byť síce zdvihnutým prstom, vynikajú Andrej Maťašovský za pevnou obranou však pustil do siete iba 21 lôpt, preto, dostať sa v jarných odvetách do hornej polovice tabuľky by nemusel byť nedostihnuteľný cieľ.