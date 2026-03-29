VIDEO: Takáto nehoda je otázkou času, varovali jazdci F1. Bearman po náraze ledva chodil

Andrea Kimi Antonelli je po Albertovi Ascarim (rok 1953, pozn.) prvým talianskym pretekárom F1, ktorý dokázal vyhrať dve veľké ceny po sebe.
Pred dvoma týždňami plakal po premiérovom víťazstve v Číne a po triumfe v japonskej Suzuke je vôbec najmladším lídrom šampionátu F1 v histórii.
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Iba 19-ročný jazdec Mercedesu mal pritom katastrofálny štart, keď sa prepadol z prvého na šieste miesto. Kľúčovú výhodu získal po výjazdu safety caru, ktorú spôsobila nehoda, o ktorej sa bude veľa diskutovať.
Iba o rok starší Brit Oliver Bearman tvrdo narazil do bariéry a tesne po nehode mal problém sám chodiť. Kríval a museli mu pomáhať traťoví maršáli.
"Dovolím si povedať, že to boli zábery z motošportového hororu. Toto nikto nechce vidieť a myslím si, že aj samotní pretekári budú tvrdo žiadať o úpravu pravidiel," povedal komentátor Števo Eisele.
Náraz s preťažením 50 G
Inkriminovaný moment sa stal v zákrute Spoon, ktorá nasleduje po výjazde z vlásenky. Pri minuloročnej pole position tam Max Verstappen atakoval rýchlosť 300 km/h, ktorú Bearman ešte o 8 km/h prekonal.
Pred ním jazdiaci Franco Colapinto sa však rozhodol, že práve v tomto úseku trate zníži rýchlosť, aby mohol rekuperovať a dobíjať baterku.
Práca s elektrickou zložkou pohonnej jednotky je pri nových monopostoch veľmi dôležitá, no zároveň je v rozpore s jazdením na limit, čo je DNA formuly 1.
Namiesto boja o každú desatinu je kráľovná motošportu čoraz viac o taktike a lepšie manažovanie baterky znamená získanie značnej výhody.
Aj Colapinto sa snažil pošetriť si čo najväčší výkon pred dlhou rovinkou a zákrutou 130R, no svojou pomalou jazdou ohrozil rútiaceho sa Bearmana.
VIDEO: Nehoda Olivera Bearmana počas VC Japonska 2026
V snahe vyhnúť sa mu sa dostal na trávu a následne bol iba pasažier.
Pri náraze na neho pôsobilo preťaženie 50 G. Po vyšetreniach v lekárskom centre sa zistilo, že má pomliaždené koleno, no mohlo to dopadnúť aj horšie.
Pre Bearmana to bolo zavŕšenie nevydareného súťažného víkendu, ktorý začal už sobotnou kvalifikáciou, v ktorej prekvapujúco vypadol už v prvej časti.
Russell zrazu nemal výkon
Colapinto tvrdí, že jazdca Haasu zbadal až keď bol na tráve, no tesne predtým mierne zatočil doľava. Hoci nemožno hovoriť o úmyselnom vytlačení, vzhľadom na rýchlosti oboch monopostov išlo o nebezpečný manéver.
Kým Argentínčan mal ísť rýchlosťou 260 km/h, Bearman bol o takmer 50 km/h rýchlejší. Ak by sa mu nestačil vyhnúť, poriadne by to pocítil aj Colapinto.
"Tzv. super clipping (opätovné získavanie energie do batérie, pozn.) môže byť nebezpečný a zaváňa problémom. Navyše, toto nebol jediný prípad.
V podobnej situácii bol George Russell, keď auto zrazu nemalo výkon a spomaľovalo. Pokiaľ by Russell chcel brániť pozíciu pred Leclercom, mohlo sa to skončiť nehodou," vraví automobilový pretekár Josef Král.
Hlavným kritikom súčasných monopostov je Max Verstappen a čoraz viac sa pridávajú ďalší. Hra s batériami nebaví ani dvojnásobného šampióna Fernanda Alonsa.
"Predbiehanie je dnes náhodné. Zrazu sa dostanete dopredu len preto, že máte viac batérie. Autám sa vyhýbame, nie predbiehame," hovorí.
Nastane zmena pred Miami?
V predošlých sezónach sa pri predbiehaní využíval systém otvoreného zadného krídla DRS, ktorý dával pretekárom niekoľko koní navyše. Bolo to však len na rovinkách a jazdci pred nimi úmyselne nebrzdili.
Pre vojenský konflikt na Blízkom východe sa nasledujúca Veľká cena Miami uskutoční až o päť týždňov, čo je pre Medzinárodnú automobilovú federáciu (FIA) dostatočný čas na to, aby tento problém riešila.
VIDEO: Súboje jazdcov tímu Ferrari počas VC Japonska 2026
"Dúfam, že do Miami vymyslíme niečo lepšie, pretože sme FIA varovali pred takýmito nehodami, akú mal Ollie, a pred takýmito rozdielmi v rýchlostiach.
Podobná nehoda bola len otázkou času. Nie som spokojný s aktuálnou situáciou a dúfam, že nájdeme lepšie riešenie," povedal Španiel Carlos Sainz, jeden zo šéfov Asociácie jazdcov veľkých cien GPDA.
Sainz tiež poukazuje na to, že pri nehode Bearmana bola výbehová zóna, no horšie následky môže mať nehoda na mestských okruhoch v Baku či Las Vegas.
"Dúfam, že to poslúži ako odstrašujúci príklad a FIA bude počúvať viac jazdcov a menej tímy, ktoré tvrdia, že preteky sú v pohode. Nie, nie sú. Musíme rýchlo niečo zmeniť," dodal jazdec tímu Williams.