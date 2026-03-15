Je mladý, neskúsený a robí chyby, vraveli. Antonelli dosiahol to, čo pred ním len Verstappen

Talianska hymna bola najmä v dominantnej ére Michaela Schumachera pravidelnou súčasťou nedeľných pretekov F1. Na rad prichádza ako druhá, na počesť víťazného konštruktéra Ferrari.
Avšak na to, aby si ju mohol zaspievať aj jazdec na najvyššom stupienku, čakala krajina z Apeninského polostrova celú jednu generáciu.
Na Veľkej cene Číny 2026 zvíťazil talentovaný Andrea Kimi Antonelli, ktorý v čase triumfu Giancarla Fisichellu v Malajzii 2006 ešte ani nebol na svete.
"Nemám slov. Ďakujem môjmu tímu, ktorý mi pomohol splniť si tento sen. Som veľmi šťastný. Včera som povedal, že by som chcel vrátiť Taliansko na vrchol a podarilo sa to," vravel dojatý 19-ročný mladík.
Prvé miesto stratil iba na chvíľu
Preteky najslávnejšieho motoristického seriálu vyhral po Maxovi Verstappenovi ako druhý tínedžer, ale na okruhu v Šanghaji si počínal ako skúsený mazák.
V kvalifikácii využil problémy svojho tímového kolegu Georgea Russella a získal svoju prvú pole position v kariére, keď Britovi nadelil 0,222 sekundy.
V úvode pretekov prišiel o prvé miesto na úkor Lewisa Hamiltona, keď sa opäť potvrdilo, že Ferrari vychádzajú štarty najlepšie. Už v druhom kole sa však cez neho dostal a už si prvú pozíciu nenechal vziať.
"Štart bol veľmi náročný. Možno som išiel až príliš do stredu a nechal veľa priestoru jazdcom Ferrari. Mali sme však dobré tempo a zvládli sme to," uviedol šťastný jazdec tímu Mercedes.
V rozhovore s Davidom Coulthardom priznal, že v závere si spôsobil menší infarkt, keď prebrzdil nájazd do zákruty po najdlhšej rovinke okruhu.
Jeho pretekový inžinier Peter Bonnington, ktorý roky spolupracoval s Hamiltonom, ho následne upozornil, že má veľký náskok a že jeho jedinou úlohou je bezpečne doviesť auto do cieľa.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Číny F1 2026
Wolff: Sme prví, druhí aj tretí
Pre Antonelliho je víťazstvo v Číne istým zadosťučinením. V minulej sezóne nahradil v Mercedese sedemnásobného šampióna, čo bola neľahká úloha.
Hoci sa mu trikrát podarilo skončiť na pódiu v konkurencii dominantného McLarenu či výborne jazdiaceho Verstappena, mnohým sa to málilo. O to viac si mohol jeho víťazstvo užiť aj šéf Mercedesu Toto Wolff.
"Je príliš mladý. Nemali by ste ho dať do Mercedesu, ale do menšieho tímu. Je neskúsený a pozrite sa, aké chyby robí. To všetko nám hovorili.
A dnes si Kimi víťazom veľkej ceny formuly 1. Gratulujem ti, si súčasťou víťazného klubu Mercedesu," povedal mu Wolff vo vysielačke.
Následne povedal, že o Antonellim nikdy nepochyboval a že jeho víťazstvo prišlo skôr ako čakal. Pohľad na stupne víťazov bol pre neho výnimočný.
"Skončili sme prví, druhí aj tretí," čím narážal na úspešnú éru Lewisa Hamiltona v Mercedese, s ktorým získal šesť majstrovských titulov.
Antonelli ziskom 25 bodov znížil náskok Russella na čele poradia šampionátu na štyri body. Má radosť, že je s ním v tíme a že sa od neho môže veľa naučiť. Môže však byť aj jeho súperom v boji o titul?
"Dokázal, že vie byť rovnako rýchly, ak nie rýchlejší ako George. Uvidíme, či sa počas roka ešte zlepší," uviedol jazdec Formuly E Sam Bird pre BBC.
Tesné, ale férové súboje
Mercedes získal v Číne druhé sezónne double a dokazuje, že z pohľadu pohonnej jednotky či manažovania pneumatík je aktuálne pred svojimi súpermi.
O divácku šou sa starali najmä jazdci z Maranella, ktorí jednak vzdorovali Russellovi a tiež neváhali o pódium bojovať aj medzi sebou.
"Nie je ľahké byť Tifosi (fanúšikovia Ferrari, pozn.), no je fajn vidieť Ferrari opäť bojovať o popredné priečky. Má potenciál a dnes mu za zábavu dávame 10/10," povedal komentátor Števo Eisele.
Svoje prvé pódium v červených farbách vydoloval Hamilton. Predtým stál naposledy na stupňoch víťazov po Veľkej cene Las Vegas 2023.
"Boli to preteky, ktoré som za veľmi dlhý čas najviac užil. Súboje s Charlesom boli úžasné. Boli to súboje koleso na koleso, ale veľmi férové.
Myslím si, že bol jeden moment, keď sme sa dotkli, ale bol to skôr taký bozk," hovoril 41-ročný Brit, ktorý takisto gratuloval mladému Antonellimu.
VIDEO: Súboje jazdcov Ferrari počas Veľkej ceny Číny F1 2026
Piastri stále neodjazdil ani kolo
Kým Mercedes, Ferrari či Alpine (6. Gasly a 10. Colapinto, pozn.) môžu byť spokojní, opačné pocity majú jazdci, ktorí vlani bojovali o titul.
Lando Norris a Oscar Piastri vôbec neodštartovali a pre technické problémy musel odstúpiť aj Max Verstappen. Piastri dokonca v úvodných dvoch veľkých cenách neodjazdil ani jedno kolo.
Austrálčan bol veľmi sklamaný a tvrdil, že na jeho monoposte išlo o problém s elektrickou časťou pohonnej jednotky. Norrisove auto ani nešlo naštartovať.
Verstappen, ktorý sa po štarte prepadol o šesť miest, mal problém s chladením a priznal, že z pohľadu Red Bullu to bol v Číne veľmi chabý víkend.
"Máme viac problémov, než sme očakávali. V prvom rade by nám pomohlo, keby sme mali normálne štarty a neprepadali sa na "posledné miesto". Veľkým problémom je aj degradácia pneumatík," povedal Holanďan.
Napraviť si chuť bude chcieť Red Bull o dva týždne v Suzuke, kde je na programe Veľká cena Japonska. Pre trápiace sa tímy príde vhod aprílová pauza, keďže preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii boli zrušené.