Zo siedmej do tretej ligy. Malú dedinku ťahá miestny Roman Abramovič

Po postupe do šiestej ligy zavládla v klube veľká eufória. Nový začiatok.

PODKONICE. Pred piatimi rokmi vypadli do siedmej ligy, najnižšej možnej súťaže. Vyzeralo to na ich koniec, opak bol však pravdou.

Zo šiestej postúpili do piatej, o rok na to do štvrtej ligy. Najnovšie sa tisícová obec ležiaca na úpätí Nízkych Tatier teší z tretej najvyššej súťaže.

„Deň 27. jún bude do histórie nášho klubu zapísaný zlatými písmenami. Vybojovali sme si tretiu ligu, ktorú sme nikdy predtým nehrali,“ dojato vravel.

Pečené prasa a guľáš

Úspech oslávili pečeným prasaťom, guľášom a šampanským. Radosť im nepokazil ani fakt, že posledný zápas vyhrali kontumačne. Súper z Tornale nepricestoval.

„V pondelok museli mať všetci hráči dovolenky,“ smial sa manažér klubu, ktorý si postupom do tretej ligy splnil sen.

„Spolu so sponzorom Braňom Slobodníkom sme hrali tretiu ligu za Selce, Rakytovce a Kremničku. Cieľom bolo dostať ju aj do Podkoníc a teraz sa nám to ako funkcionárom podarilo,“ spokojne doplnil.