Kozák ešte neprehovoril, v Košiciach si ho chvália: Nič lepšie sa nám nemohlo stať

Pred časom deklarovali, že v rozostavanej Košickej futbalovej aréne hrať nebudú. „Korona veľa vecí zmenila. Prehodnotili sme to,“ priznáva v rozhovore pre Sportnet prezident FC Košice DUŠAN TRNKA. Na nový štadión sa chce klub presťahovať od 1. júla. Stále sa nevzdáva myšlienky, že by ho krstil fortunaligovými zápasmi. A ako z pozície športového riaditeľa vplýva na klub bývalý reprezentačný tréner Ján Kozák starší? „Nič lepšie sa nemohlo stať,“ tvrdí Trnka.

V rozhovore sa tiež dozviete Akí hráči najnovšie do mužstva pribudli? Čo spája trojicu Srbov v kádri? Na čo sa čaká v prípade Jozefa Vukušiča? Kto sú najväčší favoriti druhej ligy a aké sú šance Košíc na postup? Ako bude vyzerať režim mužstva na novom štadióne? Prečo by nedohratie sezóny u mládežníkov bol nonsens? Ako je na tom klub po finančnej stránke?

V zime ste získali piatich nových hráčov, vrátane bývalého reprezentanta Slovenska Erika Pačindu. Ako ste spokojný s posilnením mužstva?

Sme veľmi spokojní. Najnovšie k nám prišli dvaja srbskí hráči, útočník i stopér. A aj ukrajinský brankár Šeremeta. Ten by mal byť našou dvojkou, ale v poslednom prípravnom zápase v Ružomberku chytal vynikajúco. Mužstvo je skonsolidované a ukazuje, že má silu.

Srbská stopa bola v Košiciach známa aj v minulosti. Tentoraz však nejde o perspektívnych mladíkov. Prečo ste sa rozhodli angažovať 33-ročného Komazeca a o štyri roky mladšieho Krčmareviča? Obaja majú bohaté ligové skúsenosti. Pre Komazeca ide o prvé pôsobisko mimo najvyššej súťaže. Naposledy získal titul v Hongkongu. Mnohí na túto súťaž pozerajú cez prsty, ale je to náročná liga. Preto veríme, že sa u nás presadí. Je to hráč, ktorý vie dávať góly. Košiciam dal prednosť pred inými ponukami aj preto, lebo mu to odporučil jeho dobrý priateľ Nemanja Matič. Neváhal, sadol do auta a prišiel. Zaujímavosťou je, že všetci traja srbskí hráči, ktorých máme v mužstve, sa krstným menom volajú Nikola. Hráčsky káder pre jarnú časť je už kompletný? V princípe áno. Čakáme ešte na vyjadrenie jedného hráča, ale v tejto chvíli už káder uzatvárame.

Akú úlohu v príchode nových hráčov zohral športový riaditeľ klubu Ján Kozák starší? Zásadnú. Jeho meno je garanciou toho, že hráči budú napredovať a tím sa skvalitní. Každý hráč prichádza do Košíc s tým, že mužstvo má perspektívu a bude kvalitatívne rásť. Bývalý reprezentačný tréner ešte od svojho návratu do futbalu verejne neprehovoril. Aká je vaša vzájomná komunikácia? Veľmi dobrá. Komunikujeme na priateľskej a takmer denno-dennej báze. Pracuje sa s ním veľmi dobre. Je to profesionál so všetkým, čo k tomu patrí. Od prvého momentu, keď prišiel do klubu, je vidieť jeho obrovskú skúsenosť, prehľad i pokoj. Myslím si, že nič lepšie sa Košiciam v tejto chvíli nemohlo stať. Ako vyzerá situácia s obsadením postu hlavného trénera? Spomína sa meno Jozefa Vukušiča. Ten je momentálne v pozícii poradcu. Čakáme na jeho príchod zo zahraničia a ak sa dohodneme na konkrétnych veciach, budeme o tom informovať.

V súvislosti s obsadením trénerského postu sa spomína Jozef Vukušič. Ten v minulosti viedol FC VSS Košice. (Autor: TASR)

Nefiguruje vo vašich plánoch aj Ján Kozák mladší, ktorý ako tréner postúpil so Slovanom Bratislava do skupinovej fázy Európskej ligy? Otázka trénerov je v kompetencii športového riaditeľa, to znamená jeho otca. On si vyberá tých, s ktorými chce spolupracovať. Nehovorím, že nebola aj táto možnosť, ale v tejto chvíli to nevidím príliš reálne. Do odvetnej časti druhej ligy vstupujete z piateho miesta. Koho považujte za najväčších favoritov na postup? Všetci sa už na pokračovanie súťaže tešíme. V období korony by sem mohla zavítať aspoň nejaká radosť. Veľmi dobré mužstvo má Podbrezová. O Banskej Bystrici ani nemusím hovoriť. Jej náskok potvrdzuje, že je to mužstvo s veľkými skúsenosťami, ktoré budovali takmer dva roky. Práve skúsení hráči v tejto súťaži rozhodujú.

My máme na vedúce mužstvá veľkú stratu, ale bič plieska na konci. Veríme, že ešte zamiešame karty. A ak sa to nepodarí, tak si vyskúšame mnoho vecí pre budúcu sezónu. V sobotu hostíte v tabuľke druhý Liptovský Mikuláš. Ak neuspejete, vaše postupové ambície budú už len v rovine teórie. Ste pripravený na túto možnosť? V športe je to tak vždy. Ako som povedal, nie je to len o postupe, ale aj o nacvičení si vecí pre ďalší rozvoj. Navyše si myslím, že ani prípadný neúspech s Mikulášom stále nebude znamenať definitívny koniec. Súťaž je veľmi dlhá, aj v minulosti v nej bolo veľa prekvapení. Bude to ešte zaujímavé. Každé kolo môže byť zamotané.

V úvode jarnej časti budú Košičania hrať domáce zápasy na umelej tráve na Janigovej ulici. (Autor: facebook FC Košice)

Vašim domovským prostredím je štadión v Čermeli. Úvodné domáce zápasy v jarnej časti odohráte na umelej tráve na Janigovej ulici. Kedy by ste sa mali sťahovať do novej Košickej futbalovej arény? Minulý týždeň sme mali stretnutie s viceprimátorom Gibódom i pánom Kriškom, poradcom mesta. Je viacero možností, ale naše stanovisko je jasné. Od nasledujúcej sezóny by sme chceli hrať na novom štadióne, hoci aj s dvomi tribúnami. V minulosti som deklaroval, že na rozostavaný štadión nepôjdeme, ale korona veľa vecí zmenila a prehodnotili sme to. Existuje šanca na získanie chýbajúcich financií, ale to už musí odkomunikovať mesto. Pre nás je v tejto chvíli zásadné to, že na nový štadión by sme mali prejsť od 1. júla.

Na prevádzkových nákladoch sa mal klub FC Košice podieľať od roku 2022. Ste ochotní ich znášať už v tomto roku? Áno. Tiež by to platilo od 1. júla. Sme dohodnutí, že určitou čiastkou budeme mesačne prispievať na chod arény. Nie je malá, ale nechcem ju teraz zverejňovať. Ako bude po prechode do KFA vyzerať režim mužstva? Chceli by sme sa tam kompletne presťahovať. Na štadióne budeme mať vlastnú šatňu, ale kým nevyrastie akadémia, musíme sa rozhodnúť, kde bude A-mužstvo trénovať. V KFA by sme mali absolvovať zápasy a jeden predzápasový tréning. Priľahlá akadémia by mala na úvod pozostávať z hlavnej budovy a dvoch ihrísk. K nim by časom mohli pribudnúť ďalšie. Aké máte informácie o začiatku jej výstavby? Čakáme na podpis zmluvy medzi investorom a mestom. Po stretnutí s našimi partnermi z Maďarska môžem potvrdiť, že všetko je pripravené na výstavbu akadémie. Zdroje na to sú. Košice nesmú túto šancu premrhať.

Do prvej ligy chcete postúpiť aj v dorasteneckej kategórii. Mládež však stále nemôže ani trénovať. Nechcem ani pomyslieť na to, že by sa sezóna nedohrala. Viesť súťaž dva roky za sebou je nonsens (vlani Košice nepostúpili na základe rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu o anulovaní sezóny, pozn. red.). Pre tie ročníky je to bezprecedentná záležitosť. Snažíme sa buď o rozšírenie prvej ligy, dohratie sezóny alebo nejaký ďalší variant. Taký, aby sa nezopakoval minulý rok. Ako ovplyvňuje pandémia finančnú situáciu v klube? Tá je stabilizovaná. Korona financovanie klubu neovplyvňuje. V novembri a decembri sme mali platy znížené na 80 percent, ale od januára už ideme opäť na sto percent. Niektorým hráčom sa u nás skončili zmluvy a odišli, iní prišli, pričom rozpočet sme udržali v nastavenej línii z úvodu sezóny. Radi by sme získali prostriedky z Fondu na podporu športu, ktorý zverejnil výzvy na odškodnenie.

Klub Z V R P Skóre B Forma 1 MFK Dukla Banská Bystrica 14 11 2 1 44 : 18 35 V V V P V 2 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 14 10 1 3 32 : 15 31 P P V V V 3 MFK Skalica 14 9 3 2 33 : 16 30 V V V V V 4 FK Železiarne Podbrezová 14 8 2 4 29 : 12 26 V V V R P 5 FC Košice 14 7 2 5 20 : 14 23 V V R V V 6 MŠK Púchov 14 7 1 6 17 : 19 22 P V P P V 7 MŠK Žilina B 14 6 2 6 35 : 28 20 V P P R P 8 FC Petržalka 14 5 4 5 16 : 19 19 P P V V P 9 SLAVOJ TREBIŠOV 14 5 3 6 21 : 24 18 R P R P V 10 FK Dubnica nad Váhom 14 4 5 5 14 : 14 17 R P P R R 11 FC ŠTK 1914 Šamorín 14 5 1 8 14 : 21 16 P V P V P 12 KFC Komárno 14 5 1 8 10 : 22 16 P V V P P 13 Partizán Bardejov BŠK 14 3 5 6 11 : 17 14 V V P P P 14 FK Poprad 14 3 0 11 14 : 40 3 P P P P P 15 ŠK Slovan Bratislava B 14 1 0 13 8 : 39 3 P P P P P