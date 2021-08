Z Košíc do Juventusu. Talentovaný mladík podpísal zmluvu so slávnym tímom

Po dohode klubov Jakub Vinarčík podpísal s 36-násobným majstrom Talianska zmluvu do roku 2024.

Iba 16-ročného brankára v júni pozvali na skúšku do talianskeho veľkoklubu, kde v náročnej konkurencie rovesníkov na svojom poste presvedčil vedenie slávnej akadémie Juve.

BRATISLAVA. Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant do 17 rokov Jakub Vinarčík prestúpil z FC Košice do Juventusu Turín.

Všetko bolo robené v prospech Kuba, aby mohol pokračovať vo svojej kariére. Je to obrovský talent a teraz je len na ňom, aby slovenská reprezentácia mala jedného dňa skvelého brankára a aby sme my mohli povedať, že vyšiel od nás," komentoval prezident FC Košice Dušan Trnka na klubovom webe.

Do FC Košice prišiel Jakub Vinarčík aj vďaka pozornému oku trénera Gejzu Farkaša, ktorý zároveň spolupracoval s trénermi Jánom Palkovičom, Matejom Timkovičom a Miroslavom Sovičom pri prvých krokoch nádejného brankára v Košiciach.



Vinarčíka na začiatku sezóny 2020/2021 preradili o kategóriu vyššie do tímu do 19 rokov, čím dostal prednosť pred konkurentmi pri hľadaní brankára pre starší dorast. Znamenalo to, že trénoval pod vedením šéftrénera akadémie Mariána Kella, ktorý sa z trénerského pohľadu najviac podieľal na jeho raste.