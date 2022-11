Pred zápasom sa objímali. Keď išlo do tuhého, strhla sa veľká mela

„Ako nováčik sme išli do vyššej súťaže s rešpektom. Čo sa týka umiestnenia, predsezónna predstava bola asi tak do ôsmeho-desiateho miesta,“ hovorí prezident 1. FC Černík Ondrej Formánek.

Do západniarskej šiestej ligy Východ nešiel absolútny novic s veľkými očami, tri body za tri domáce remízy z desiatich zápasov sa však Černíčanom museli máliť.

ČERNÍK. Aktuálny majster novozámockého okresu 1. FC Černík postúpil v tejto sezóne - historicky po prvýkrát - do krajskej súťaže, no v prvých desiatich kolách platil privysokú nováčikovskú daň.

Osobne ma najviac mrzí domáca remíza 1:1 s Dulovcami, proti ktorým sme boli jasne lepší, ale nedokázali sme to vyjadriť konečným výsledkom. V druhom kole to bol náš prvý domáci zápas, v ktorom sme doslova urazili futbalovú šťastenu,“ povedal šéf klubu.

„Futbal robíme v skromných podmienkach, no slabšie výsledky v niektorých zápasoch nás veľmi mrzia. Paradoxne, naše mužstvo sa dokázalo viac vypnúť proti silnejším súperom, lenže viackrát sme mali pomerne veľa smoly v samotných záveroch a body nám utekali pomedzi prsty.

Zápasovú mizériu na ihriskách súperov dokresľuje aj stretnutie desiateho kola vo štvrtej Salke, kde Černík viedol po góle Mateja Šebíka ešte sedemnásť minút pred koncom, aby nakoniec odchádzal aj od Ipľa s tesnou prehrou (2:1) a úplne naprázdno.

Nováčika mrzia aj domáce remízové straty ešte z úvodu jesene so spomínanými Dulovcami (1:1) a aj Komjaticami (1:1), no najmä tá v deviatom kole so Starým Tekovom (2:2), s ktorým prišiel o prvé víťazstvo v predposlednej minúte po trefe 14-gólového streleckého tromfu Tekovčanov a najlepšieho kanoniera súťaže Mareka Tótha z pokutového kopu.

Historický triumf v „kraji“