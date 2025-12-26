Skôr vyniknete, ak kostým nemáte. Ako sa z krčmovej zábavy stal populárny šport?

Keď športovým fanúšikom v Anglicku spomeniete napríklad meno Stephen Bunting, fanúšikovia sa budú tešiť na to, ako si spolu s ním na MS v šípkach 2026 zaspievajú pieseň Titanium od autorov David Guetta a Sia.
Podobný prípad je aj Nathan Aspinall, ktorý divákov zabáva piešnou od The Killers Mr. Brightside.
Atmosféra počas šípkarského šampionátu, ktorý každoročne okorení vianočné sviatky, je bezprostredná.
Ako sa zo zábavy, ktorá sa konala v miestnych krčmách pri prive, stal šport, na ktorý chodia tisícky ľudí po celom svete?
Bláznivé kostýmy
Pre fanúšikov šípok sa v posledných desaťročiach stalo tradíciou, že si vymýšľajú všakovaké kostýmy, ktorými sa snažia odlíšiť od ostatných.
Vidieť to najmä na svetovom šampionáte, ktorý je najsledovanejším podujatím roka. Publikum sledujú desiatky kamier a byť čo najextravagantnejší zvyšuje šancu zažiť svojich päť sekúnd slávy v televízii.
Počas tohtoročného šampionátu mohli diváci v hľadisku zazrieť rôzne kostýmy, ako napríklad Shreka, Fionu, postavičku z rozprávky Paw Patrol, farára, pápeža či muža v ochrannom oblečení proti hmyzu.
Kedy nastal zlom?
Najmä starší ľudia neveriacky krútia hlavou, keď si spomenú, ako sa z krčmového športu, ktorý si zahrali s kamarátmi na pive, stal taký fenomén.
Na niektorých dávnejších snímkach vidieť ako zopár ľudí sedí v hľadisku, popíja drink a miestami zatlieska, ak sa hráčovi podarí hodiť vysoké číslo.
Dnes je však situácia úplne iná. Za zlom môžeme považovať rok 2008, keď sa organizátor PDC rozhodol pre zmenu dejiska MS.
Kým od roku 1994 sa konali v Circus Tavern s kapacitou 1100 divákov, posledných osemnásť rokov hostí šampionát Alexandra Palace v Londýne. Ten disponuje trojnásobnou kapacitou.
Dôvodom tohto kroku bola snaha PDC definitívne predstihnúť konkurenčnú organizáciu BDO v prestíži, výške odmien pre hráčov a celkovom imidži.
Šípky sa v tomto období začali cielene profilovať ako šou, nie len ako obyčajný športový prenos.
Väčšie priestory so sebou priniesli aj párty atmosféru. Pri tisíckach ľudí v hľadisku už nebolo možné udržať tradičné ticho, a tak sa chaos, spev a pitie piva stali novou normou, ktorú organizátori začali aktívne predávať ako kľúčový zážitok.
Od budúceho roka sa dokonca šampionát v rámci Alexandra Palace presťahuje do väčšej haly, kde sa zmestí až 5 000 divákov.
VIDEO: Diváci počas nástupu Stephena Buntinga na MS v šípkach 2026
Pivo tečie potokom
Obľúbeným drinkom fanúšikov na MS je pivo. Počas celého šampionátu dokážu vypiť až pol milióna pohárov s objemom 0,5 litra.
Ak sa na túto štatistiku pozrieme bližšie, denne sa vypije približne 31-tisíc pív. Na jednu osobu, ak je kapacita hľadiska zaplnená, to vychádza 4-5 pív za jednu odohranú časť, či už poobednú alebo večernú.
Aj toto nahráva tomu, že fanúšikovia sú počas šampionátu odviazaní viac ako všedné dni. Stačí im, ak zazrú v publiku niekoho známejšieho a dokážu spievať jeho meno.
Najväčšiu zábavu však majú počas nástupov hráčov, keď spievajú obľúbené piesne a bavia sa ešte predtým, ako samotný zápas začne.
Vedia sa aj hnevať
Fanúšikovia majú svojich obľúbených, no aj neobľúbených hráčov.
Náklonnosť si šípkari dokážu získať dobrými výkonmi, interakciou s fanúšikmi, chytľavou nástupovou pesničkou či celkovým vystupovaním pri terči aj mimo neho.
Ak sa však niekto divákom nepáči, nemajú problém mu to dať najavo.
Príliš dobré meno si nerobí Cameron Menzies zo Škótska. Počas MS sa mu diváci v hale posmievali či spievali protiškótske pokriky. To ho dohnalo až k slzám.
VIDEO: Emócie Camerona Menziesa
Fanúšikov si nezískal ani na aktuálnom šampionáte, kde po prehre v úvodnom kole s Charliem Manbym 2:3 akoby na pár sekúnd prišiel o rozum.
Pravou rukou "zahasil" iskriace fontány a neskôr niekoľkokrát udrel do stolíka. Diváci mu to nedarovali a bučali na neho. Za svoje konanie sa neskôr ospravedlnil.
Avšak hráčom, ktorý azda najviac polarizoval divákov bol Gerwyn Price. Minulý čas možno použiť preto, že vzťah medzi ním a fanúšikmi sa podstatne zlepšiť ešte v porovnaní s trebárs MS 2023.
V zápase štvrťfinále proti Gabrielovi Clemensovi prišiel na pódium so slúchadlami na hlave, aby potlačil bučanie a krik davu v Alexandra Palace. Skoncentrovať sa však nedokázal a prehral hladko 1:5.
Price, ako bývalý ragbista, je zvyknutý emotívne reagovať po dobrom hode v dôležitých momentoch, čo pre súperov pôsobí viac či menej rušivo.
Zrejme najvypätejšie to bolo vo finále Grand Slam of Darts 2018, keď mal konflikt s miláčikom fanúšikov Garym Andersonom a odvtedy bol dlho v ich nevôli.