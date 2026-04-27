Slovákov čaká severský súper. Pozrite si dvojice štvrťfinále MS v hokeji U18 2026

Slovenských hokejových reprezentantov čakajú vo štvrťfinále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Dánska. Zápas je na programe v stredu o 18.00 h v Trenčíne.
Rozhodla o tom ich výhra nad Lotyšskom 5:2. Zverenci Martina Dendisa vďaka tomu vyhrali A-skupinu.
Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. V štyroch dueloch nazbierali 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.
Tá nastúpi v pozícii obhajcu titulu vo štvrťfinále proti Švédsku, rovnako v Trenčíne (14.00). Česi sa v boji o osemfinále stretnú v Bratislave s Fínskom o 12.00 h.
Američanov ako víťazov bratislavskej B-skupiny čaká v hlavnom meste popoludňajší súboj s Lotyšskom o 16.00 h.
Dvojice štvrťfinále MS v hokeji U18 2026
Streda 29. apríl:
12:00 Česko - Fínsko
14:00 Kanada - Švédsko
16:00 USA - Lotyšsko
18:00 Slovensko - Dánsko