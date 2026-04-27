    Slovákov čaká severský súper. Pozrite si dvojice štvrťfinále MS v hokeji U18 2026

    Na snímke vľavo tréner Slovenska Martin Dendis a tím Slovenska počas hokejového zápasu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 20:42
    Pozrite si štvrťfinálové dvojice na MS v hokeji do 18 rokov 2026.

    Slovenských hokejových reprezentantov čakajú vo štvrťfinále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Dánska. Zápas je na programe v stredu o 18.00 h v Trenčíne. 

    Rozhodla o tom ich výhra nad Lotyšskom 5:2. Zverenci Martina Dendisa vďaka tomu vyhrali A-skupinu.

    Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. V štyroch dueloch nazbierali 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.

    Tá nastúpi v pozícii obhajcu titulu vo štvrťfinále proti Švédsku, rovnako v Trenčíne (14.00). Česi sa v boji o osemfinále stretnú v Bratislave s Fínskom o 12.00 h.

    Američanov ako víťazov bratislavskej B-skupiny čaká v hlavnom meste popoludňajší súboj s Lotyšskom o 16.00 h.

    Dvojice štvrťfinále MS v hokeji U18 2026

    Streda 29. apríl:

    12:00 Česko - Fínsko

    14:00 Kanada - Švédsko

    16:00 USA - Lotyšsko

    18:00 Slovensko - Dánsko

    V dueli o záchranu v elitnej kategórii nastúpia proti sebe Nemecko a Nórsko (Trenčín, 10.00 h). 

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Slovensko

    4

    3

    0

    1

    0

    17:9

    10

    2.

    Kanada

    4

    3

    0

    0

    1

    22:2

    9

    3.

    Fínsko

    4

    2

    1

    0

    1

    13:12

    8

    4.

    Lotyšsko

    4

    1

    0

    0

    3

    10:14

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    3:28

    0

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    USA

    4

    3

    0

    1

    0

    24:6

    10

    2.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    3.

    Švédsko

    4

    2

    0

    0

    2

    19:14

    6

    4.

    Dánsko

    4

    1

    0

    0

    3

    6:22

    3

    5.

    Nemecko

    4

    0

    1

    0

    3

    8:24

    2

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Hráči Slovenska sa tešia po výhre s Lotyšskom (2:5).
    Slováci ovládali matematiku a fandili Kanade. Vyhrali skupinu, ale oslavovať sa bude na konci
