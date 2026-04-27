    Výhra prinesie ľahšieho súpera. S kým môžu hrať Slováci vo štvrťfinále? (matematika)

    Fotogaléria (16)
    Hráči Slovenska sa tešia z výhry nad Kanadou na MS U18 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|27. apr 2026 o 16:30
    ShareTweet0

    Posledný zápas v skupine odohrajú Slováci proti Lotyšsku v pondelok od 18:00.

    O konečnom poradí v slovenskej A-skupine majstrovstiev sveta do 18 rokov rozhodne posledný zápas medzi Slovenskom a Lotyšskom.

    Domáci reprezentanti môžu skončiť na prvom alebo treťom mieste.

    Po tom, čo Kanada zvíťazila nad rovesníkmi z Fínska vysoko 7:0, je jasné, že Slováci majú stále šancu na výhru v skupine.

    Zverenci trénera Dendisa vyhrali za tri body s Kanadou a Nórskom a Fínsku podľahli až po predĺžení. Na konte tak majú sedem bodov.

    Definitívne prvé miesto v skupine im zabezpečí akákoľvek výhra nad Lotyšskom. V prípade, ak by ich zdolali za dva body (po predĺžení alebo nájazdoch), v súperení s Kanadou hovorí v ich prospech vzájomný zápas.

    Ak Slováci akýmkoľvek spôsobom Lotyšsku podľahnú, skončia na treťom mieste. V prípade prehry po riadnej hracej dobe síce vyrovnajú v počte bodov druhé Fínsko, ale majú horší vzájomný zápas.

    Štvrťfinále sa hrá v stredu 29. apríla do kríža, to znamená, že víťaz A-skupiny nastúpi proti štvrtému z B-skupiny, druhý proti tretiemu, tretí proti druhému a štvrtý proti víťazovi B-skupiny.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    16 fotografií
    Najpravdepodobnejšie je Dánsko alebo Česko

    Situácia je už takmer vyriešená aj v bratislavskej B-skupine, kde sa od pondelka, 16:00, hrá posledný zápas medzi USA a Nemeckom.

    Bojuje sa v ňom ešte o prvé a štvrté miesto v skupine.

    Američania majú prvenstvo vo svojich rukách, Nemcov potrebujú zdolať v riadnom hracom čase. Ak sa im to podarí, Čechov odsunú na druhé miesto.

    Ak zápas dopadne inak ako výhrou USA za tri body, skupinu vyhrajú Česi.

    Nemci sú v skupine na poslednom piatom mieste a na postup do štvrťfinále a vyhnutie sa zápasu o zostup budú musieť vyhrať akýmkoľvek spôsobom nad USA.

    Tretie miesto v B-skupine s určitosťou obsadí Švédsko.

    Ak Slováci vyhrajú svoju skupinu, vo štvrťfinále sa stretnú so štvrtým tímom bratislavskej skupiny. Najpravdepodobnejšie to bude Dánsko, ale šancu má v prípade výhry nad USA aj Nemecko.

    Ak Slováci prehrajú s Lotyšskom a skončia v skupine tretí, vo štvrťfinále ich pravdepodobne preverí Česko. Ak však USA nevyhrá za tri body nad Nemeckom, Slováci budú čeliť Spojeným štátom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Kanada

    4

    3

    0

    0

    1

    22:2

    9

    2.

    Fínsko

    4

    2

    1

    0

    1

    13:12

    8

    3.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    4.

    Lotyšsko

    3

    1

    0

    0

    2

    8:9

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    3:28

    0

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    2.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    3.

    Švédsko

    3

    2

    0

    0

    2

    19:14

    6

    4.

    Dánsko

    3

    1

    0

    0

    3

    6:22

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Hokejisti USA.
    VIDEO: Američania deklasovali na záver skupiny Nemcov. Dali im viac ako desať gólov
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Výhra prinesie ľahšieho súpera. S kým môžu hrať Slováci vo štvrťfinále? (matematika)