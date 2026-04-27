Výhra prinesie ľahšieho súpera. S kým môžu hrať Slováci vo štvrťfinále? (matematika)

O konečnom poradí v slovenskej A-skupine majstrovstiev sveta do 18 rokov rozhodne posledný zápas medzi Slovenskom a Lotyšskom.
Domáci reprezentanti môžu skončiť na prvom alebo treťom mieste.
Po tom, čo Kanada zvíťazila nad rovesníkmi z Fínska vysoko 7:0, je jasné, že Slováci majú stále šancu na výhru v skupine.
Zverenci trénera Dendisa vyhrali za tri body s Kanadou a Nórskom a Fínsku podľahli až po predĺžení. Na konte tak majú sedem bodov.
Definitívne prvé miesto v skupine im zabezpečí akákoľvek výhra nad Lotyšskom. V prípade, ak by ich zdolali za dva body (po predĺžení alebo nájazdoch), v súperení s Kanadou hovorí v ich prospech vzájomný zápas.
Ak Slováci akýmkoľvek spôsobom Lotyšsku podľahnú, skončia na treťom mieste. V prípade prehry po riadnej hracej dobe síce vyrovnajú v počte bodov druhé Fínsko, ale majú horší vzájomný zápas.
Štvrťfinále sa hrá v stredu 29. apríla do kríža, to znamená, že víťaz A-skupiny nastúpi proti štvrtému z B-skupiny, druhý proti tretiemu, tretí proti druhému a štvrtý proti víťazovi B-skupiny.
Najpravdepodobnejšie je Dánsko alebo Česko
Situácia je už takmer vyriešená aj v bratislavskej B-skupine, kde sa od pondelka, 16:00, hrá posledný zápas medzi USA a Nemeckom.
Bojuje sa v ňom ešte o prvé a štvrté miesto v skupine.
Američania majú prvenstvo vo svojich rukách, Nemcov potrebujú zdolať v riadnom hracom čase. Ak sa im to podarí, Čechov odsunú na druhé miesto.
Ak zápas dopadne inak ako výhrou USA za tri body, skupinu vyhrajú Česi.
Nemci sú v skupine na poslednom piatom mieste a na postup do štvrťfinále a vyhnutie sa zápasu o zostup budú musieť vyhrať akýmkoľvek spôsobom nad USA.
Tretie miesto v B-skupine s určitosťou obsadí Švédsko.
Ak Slováci vyhrajú svoju skupinu, vo štvrťfinále sa stretnú so štvrtým tímom bratislavskej skupiny. Najpravdepodobnejšie to bude Dánsko, ale šancu má v prípade výhry nad USA aj Nemecko.
Ak Slováci prehrajú s Lotyšskom a skončia v skupine tretí, vo štvrťfinále ich pravdepodobne preverí Česko. Ak však USA nevyhrá za tri body nad Nemeckom, Slováci budú čeliť Spojeným štátom.